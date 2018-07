«Der Euro ist immer noch das grösste Problem»

BaZ: Herr Cleppe, wie steht es um die Europäische Union?

Pieter Cleppe: Der Zustand der EU ist besser, als viele meinen. Ein Land, Grossbritannien, verlässt die EU. Das ist schlecht. Aber abgesehen davon funktioniert die EU als Rahmen für den europäischen Freihandel. Und das ist das Wichtigste. Das bringt Wachstum. Auch die Schweiz macht da ja mit.

Wäre das ohne die EU nicht möglich?

Natürlich wäre das möglich. Aber ohne die EU wäre der Kontinent sicher protektionistischer, und es gäbe weniger Wettbewerb, denken Sie zum Beispiel an den Luftverkehr. Ohne die EU müsste man rasch eine Freihandelszone errichten, um diese Errungenschaften beizubehalten.

Das gibt es doch schon, die europäische Freihandelszone Efta.

Ja, darum fände ich es auch eine gute Idee, wenn die Briten da mitmachen würden und sich ähnlich wie die Schweiz mit der EU arrangieren könnten. Es ist gut für Europa, dass es die Efta gibt. Sie ist eine Rückversicherung für offene Märkte für Güter und Dienstleistungen. Sollte die EU scheitern, ist dann immer noch ein Staatenbund da.

Die Kritik an der EU ist aber so laut wie noch nie zuvor.

Ja, vor allem in Osteuropa. Aber es geht dabei einerseits um das Geld, das man der EU schicken muss oder mit Auflagen von ihr erhält. Andererseits kritisiert man die Regulierung, die von dort kommt. Es geht nie um den Freihandel in Europa.

Was ist die grösste Herausforderung für die EU?

Meiner Ansicht nach ist das weder der Brexit, noch die Migration, über die viel geredet wird, sondern immer noch der Euro.

Warum?

Wenn die Zinsen auf den Schulden-Euro-Länder nur schon leicht steigen, zum Beispiel auf die Niveaus von 2011, bekommen zahlreiche Regierungen grosse Probleme, ihre laufenden Ausgaben zu bezahlen. Deutschland und Frankreich würden dann vermutlich wieder versuchen, zusammen den Euro zu retten, aber die Frage ist: zu welchen Kosten? Die Zentralbanken sind die letzten Waffen der Politiker. Die EZB kann immer noch mehr Geld drucken. Irgendwann wird das aber zu einem politischen Problem, besonders in Deutschland.

Die Schweizer Nationalbank musste die Geldmenge ebenfalls ausweiten.

Ja, aber die Schweizer Nationalbank hat Wertpapiere von guten Unternehmen gekauft. Die EZB sitzt auf griechischen und spanischen Schuldpapieren. Es ist klar, was im Fall eines Kollapses besser ist. Ein Untergang des Euro würde vermutlich die EU mit sich reissen, Merkel und Macron haben mehrfach betont, dass die beiden zusammengehören. Ich selber bin anderer Meinung, ein Rahmen für Freihandel ist etwas ganz anderes als eine Währungsunion. Ersteres ist gut und Letzteres nicht. Der Binnenmarkt braucht nicht unbedingt einen Euro.

Am Euro ist nichts Gutes?

Doch, die Wechselkosten fallen weg. Aber das ist sehr wenig im Vergleich zu den Risiken, die man sich mit seiner Schaffung aufgeladen hat. Der Euro hat überall Schaden angerichtet, weil er Politikern Ausgaben ermöglichte, die sie sonst nicht hätten machen können. Schauen Sie, Politiker machen nur Reformen, wenn ihnen das Geld ausgeht und sie Reformen machen müssen. Wegen des Euros war aber immer genügend Geld da.

Ist die Efta die bessere EU?

Ja, zumindest ist der Freihandel jene europäische Idee, die funktioniert. Es ist der Handel in Europa, der den Frieden sichert. Es gab in Europa immer unterschiedliche politische Kulturen, zum Beispiel Regionen, die zentralistischer oder föderalistischer organisiert waren. Von Norditalien über die Schweiz, Süddeutschland, die Benelux-Länder bis zu Grossbritannien ist Unabhängigkeit und Selbstbestimmung entscheidend. Das war in Frankreich anders.

Es gibt die Idee von zwei europäischen Zonen, einer Freihandelszone und einer politischen Union für jene, die das wollen. Wäre das eine Lösung für Europa?

Vermutlich würden die meisten Länder bloss bei der Freihandelszone mitmachen wollen, statt unter der Knute von Frankreich und Deutschland in einer politischen Union dabei zu sein. Die EU bringt nur so lange Frieden, wie sie Handel erleichtert. Das können sie gut am Euro beobachten: Die Freude darüber war gross, jetzt bringen die Abhängigkeiten des Südens vom Norden nur noch gehässige Debatten zwischen Schuldnern und Gläubigern.

Was ist die Alternative?

Die EU hat in ihren ersten Jahrzehnten den Freihandel durch gegenseitige Anerkennung von Regeln und durch Abbau von Protektionismus gefördert. Die Harmonisierung von Normen auf europäischer Ebene war immer erst die dritte Option. Seit Ende der Achtzigerjahre, genauer seit es für Beschlüsse in der EU keine Einstimmigkeit aller Länder mehr braucht, ist das die Hauptstossrichtung geworden. Es wurde einfacher, EU-weite Regeln zu erlassen, also hat man das immer häufiger getan, aber langfristig schnüren diese Regeln die Wirtschaft ein und man wird sie fast nicht mehr los. Und sie bekommen Probleme mit Drittstaaten wie der Schweiz oder dem Vereinigten Königreich, die plötzlich Regeln akzeptieren sollen, die sie nicht gemacht haben. Dieser Harmonisierungsansatz ist falsch.

Was sollte die EU stattdessen tun?

Wesentlich für die EU wäre, weiterhin nationalen Protektionismus zu bekämpfen. Da gibt es noch genug zu tun, zum Beispiel bei Unternehmen in Staatseigentum oder im Gesundheitsmarkt oder im Bereich der Energie. Das ist wichtiger als politischer Nonsens wie ein europaweites Verbot von Trinkhalmen aus Plastik oder die Verteilung von Flüchtlingen in Länder einzuführen, zwischen denen es keine Grenzkontrollen mehr gibt. Es leuchtet jedem Kind ein, dass das nicht funktionieren kann.

Woher kommt denn dieser Harmonisierungswahn?

Wenn Politiker durch einfache Mehrheit im Europäischen Rat in Brüssel Gesetze erlassen können, dann haben sie einen starken Anreiz, das auch zu tun. Nehmen Sie das Glühbirnenverbot: Das hätten die Politiker doch in vielen nationalen Parlamenten nie durchgebracht. Aber in Brüssel haben es die Umweltminister in einem Hinterzimmer einfach beschlossen. In der EU wird solche Regulierung immer als notwendig für den Binnenmarkt verkauft, selbst wenn das gar nicht zutrifft. Und wenn ein solches Verbot dann in Kraft gesetzt wird, fragen sich alle, woher diese Idee eigentlich kommt.

Die Probleme sind bekannt. Es gibt immer wieder Anläufe, die EU zu reformieren, aber am Schluss passiert nichts.

Das ist richtig. Bemerkenswert fand ich die fünf Szenarien von Jean-Claude Juncker vom vergangenen Jahr. Da gab es zum ersten Mal Szenarien mit einer schlankeren, effizienteren EU oder einer, die sich auf den Binnenmarkt konzentriert. Immerhin! Man muss den Präsidenten der EU-Kommission auch einmal loben, wenn er etwas Gutes macht. Die Frage ist aber, wie man dahin kommt. Wenn man die Regierungen fragt, welche Bereiche sie dann zurückholen möchten, dann wissen sie nicht, was sie konkret sagen sollen.

Was halten Sie vom kürzlich veröffentlichten Whitepaper der britischen Regierung für den Brexit?

Die Regierung sagt es nicht so, aber damit streben die Briten ungefähr das an, was die Schweiz mit den bilateralen Verträgen hat: Marktzugang mit freiwilliger Übernahme von Regulierung, wo es nötig ist. Der grösste Unterschied ist, dass Grossbritannien die Personenfreizügigkeit nicht übernehmen will, wie sie die Schweiz vor 20 Jahren übernommen hat. Die Briten wollen das nicht.

Auch bei uns ist die Zuwanderung immer wieder Gegenstand von Diskussionen.

Das wundert mich nicht. Aber weder die Briten noch die Schweizer sind für eine Schliessung der Grenzen und die Abschottung gegen alle Zuwanderung. Sie wollen bloss die Kontrolle darüber haben, wer ins Land reist und eine Arbeit aufnimmt. Dafür gibt es Lösungen, zum Beispiel Quoten. Heute ist es möglich, dass drei Millionen Spanier hier nach Belgien kommen. Ist man schon ein Feind der Personenfreizügigkeit, wenn man sagt, dass dies auf zum Beispiel eine Million pro Jahr beschränkt werden sollte? Natürlich nicht. Quoten lassen normale und durchaus sinnvolle ökonomische Wanderung zu, aber sie verhindern übermässige Migration. Das wäre ein Kompromiss.

Die EU hat aus dieser Frage ein Prinzip gemacht. Wird sie einen Kompromiss zulassen?

Das Prinzip wurde schon im EWR für Liechtenstein, Island und Norwegen aufgeweicht, auch wenn nur Liechtenstein davon Gebrauch gemacht und Quoten eingeführt hat. Man mag jetzt sagen, das sei halt ein kleines Land. Aber der EWR zeigt, dass ein Kompromiss nicht unmöglich ist. Die Briten und die Schweizer wollen ja nur eine Schutzklausel gegen zu hohe Zuwanderung. Das muss möglich sein, ohne die normale und sinnvolle Migration infrage zu stellen. Zu hohe Zuwanderung bringt Kosten mit sich, das ist klar. Es ist absurd, Leute als xenophobe Abschotter und Rassisten zu brandmarken, wenn sie auf dieses Problem hinweisen, besonders wenn man daran denkt, wie viele Ausländer zum Beispiel in der Schweiz wohnen – mehr als in den meisten EU-Ländern.

Glauben Sie, dass Brüssel bei dieser Frage nachgeben wird?

Alles ist möglich. Die EU hat den Briten für den Brexit bis jetzt nur zwei unmögliche Dinge vorgeschlagen: Entweder eine Grenze zwischen Nordirland und dem Rest des Königreiches oder die vollständige Übernahme allen EU-Rechtes in einer Zollunion. Das ist ein Fehler. Die EU sollte flexibler werden und verstehen, dass es etwas Drittes braucht.

Flexibler Marktzugang mit einer Regelung der Zuwanderung ist genau das, was die Schweiz will.

Ja. Dieser Schweizer Weg ist bei der EU natürlich nicht beliebt. Man versucht ihn ja seit Jahren mit Verhandlungen in einen institutionellen Rahmen und damit näher an den EWR zu rücken. Bis jetzt hat die Schweiz aber nicht nachgegeben. Wenn die EU hart bleibt und den Briten weiterhin nur faktische Sonderbehandlung Nordirlands oder Untertanenstatus vorschlägt, dann kommt es am 29. März 2019 zu einem Austritt Grossbritanniens ohne Regelung. Die Konsequenzen für die EU wären riesig. Es gibt beispielsweise in ganz Europa zu wenig Tierärzte, um das Fleisch zu untersuchen, das von Grossbritannien auf den Kontinent exportiert wird.

In der Schweiz gibt es Stimmen, die finden, man müsse die jahrelangen Verhandlungen über den institutionellen Rahmen abschliessen und ein Abkommen unterzeichnen.

Das überrascht mich. Die Brexit-Verhandlungen kommen jetzt in die entscheidende Phase. Beide Seiten werden sich bewegen müssen. Die Schweiz, die ja funktionierende Abkommen hat, tut gut daran, zuzuwarten und genau zu beobachten, was da geschieht. Es war ja die EU, die ein Rahmenabkommen verlangt hat, also sollte die Schweiz nicht zu viel hergeben. Vielleicht könnte die Schweiz der EU ja sagen: «Ihr seht sehr beschäftigt aus mit dem Brexit, nehmt euch doch dafür Zeit und lasst uns danach weiterverhandeln.» Also natürlich verpackt in diplomatischen Floskeln. Meiner Meinung nach haben Sie keinen Grund, vorschnell ein Abkommen abzuschliessen. (Basler Zeitung)