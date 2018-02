Der «Mann mit den Haaren im Gesicht» war ein Witz

In seiner Kritik am scheidenden SPD-Chef Martin Schulz legte Sigmar Gabriel seiner kleinen Tochter einen Spruch über «den Mann mit den Haaren im Gesicht» in den Mund - nun bereut der geschäftsführende Aussenminister offenbar die Bemerkung. Der Berliner «Tagesspiegel» berichtete am Montag unter Berufung auf nicht genannte Vertraute des früheren SPD-Vorsitzenden, Gabriel bedauere es, seine Tochter überhaupt erwähnt zu haben. Der Chefdiplomat habe sich an einem Scherz versuchen wollen, heisst es demnach.

Nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen mit der Union war Gabriel mit der SPD-Spitze hart ins Gericht gegangen, weil Schulz das Amt des Aussenministers für sich reklamierte. Der SPD-Politiker beklagte in einer Erklärung gegenüber den Funke-Zeitungen Respektlosigkeit. Gegen Schulz persönlich führte er seine Tochter ins Feld, die ihn mit den Worten getröstet haben soll: «Papa, jetzt hast du doch mehr Zeit mit uns. Das ist doch besser als mit dem Mann mit den Haaren im Gesicht.»

Über die SPD-Führung geärgert

Gabriel habe versucht, gegenüber seiner Heimatzeitung eine humorvolle Bemerkung zu machen, erfuhr der «Tagesspiegel» aus dem Umfeld des Politikers. Es sei in seiner Umgebung kein Geheimnis, dass ihm dies leid tue. Gabriel habe sich aber sehr über die SPD-Führung geärgert: Wer der Partei so lange gedient habe, den könne es nicht kalt lassen, wenn er seinen Rausschmiss über die Medien erfahre und kein Wort des Dankes zu hören bekomme.

Gabriels Tiefschlag sorgte auch innerhalb der SPD für Kopfschütteln. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kritisierte solche Äusserungen scharf. «Jedem in der SPD muss klar sein, dass die Zeit der öffentlichen Personaldebatten jetzt vorbei ist», sagte Klingbeil den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. «Wer zu unfairen Mitteln greift, nimmt sich damit selbst vom Platz.»

Schulz zwischen Stuhl und Bank

Schulz verzichtete am Freitag unter innerparteilichem Druck auf das Aussenministeramt. Zum Verhängnis wurde ihm dabei sein Versprechen nach der Bundestagswahl, nicht in eine Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einzutreten. Zuvor hatte er bereits erklärt, den Parteivorsitz an SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles abzugeben.

Ob Gabriel nach seiner harschen Kritik an der SPD-Spitze noch Aussenminister bleiben kann, ist unklar. Sein Verhältnis zur wahrscheinlichen neuen Parteichefin Nahles gilt zudem als schwierig. Der frühere Spitzendiplomat Michael Steiner, einst aussenpolitischer Berater unter Kanzler Gerhard Schröder und Ex-Sonderbeauftragter der Bundesregierung für Afghanistan, sprach Gabriel in der «Bild»-Zeitung die Eignung ab: «Ein Staatsamt fordert ein Mindestmass an Anstand.»

Gabriel hat Fürsprecher

Die Parteilinke Hilde Matteis wollte sich im Interview mit der «Passauer Neuen Presse» nicht ausdrücklich auf die Frage äussern, ob Gabriel weiterhin der Richtige für den Posten des Aussenministers sei. «Sigmar Gabriel hat hohe Sympathiewerte, das spiegelt eine grosse Wertschätzung seiner Arbeit in der Bevölkerung wider», sagte sie lediglich.

Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Bernd Westphal, sprach sich derweil dafür aus, Gabriel bei der Vergabe von Kabinettsposten zu berücksichtigen. Gabriel habe «als Aussenminister hervorragende Arbeit geleistet», sagte Westphal dem «Handelsblatt». Die künftige Bundesregierung könne von Gabriels Regierungserfahrung und von seiner Kompetenz nur profitieren. (amu/AFP)