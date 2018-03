Der ungesündeste Beruf der Welt

Vor einiger Zeit wurde Wladimir Putin gefragt, ob er verzeihen könne. «Ja», antwortete der russische Präsident, «aber nicht alles.» Was er nicht verzeihe: «Verrat.» Worte, die jetzt in London häufig zitiert werden.

Russlands Verhältnis zu Grossbritannien ist wieder einmal vergiftet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der ehemalige russische Doppelagent Sergei Skripal und seine Tochter sind Anfang März bei einem Nervengiftanschlag im englischen Salisbury schwer verletzt worden. Mit dem in Russland entwickelten Kampfstoff Nowitschok, wie die britischen Ermittler angaben. Premierminister Theresa May gibt die Schuld dem russischen Staat; sie liess am Mittwoch 23 russische Diplomaten ausweisen, kündigte verschärfte Zollkontrollen gegenüber Russen und ihren Privatflugzeugen, das Einfrieren verdächtiger russischer Konten sowie geheime Strafmassnahmen an.

Russlands Aussenminister Sergei Lawrow konterte gestern, man werde in Kürze ebenfalls britische Diplomaten nach Hause schicken. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete die britischen Vorwürfen als halt- und verantwortungslos, sie verstiessen gegen das internationale Recht. Und der russische UNO-Botschafter Wassili Nebensja forderte die Briten auf, sie sollten sich an die Konvention über das Verbot von Chemiewaffen halten und Russland Proben des gefundenes Giftes für eine gemeinsame Untersuchung zur Verfügung stellen. Er versicherte, in Russland sei niemals ein chemischer Kampfstoff mit der Bezeichnung «Nowitschok» entwickelt worden.

Allerdings erwähnten die russischen Chemiker Wil Mirsajanow und Lew Fedorow das nervenlähmende Gift schon 1992 in einem Artikel in der Zeitung Moskwoskije Nowosti. Der daraus gewonnene Kampfstoff sei 1991 in Massenproduktion gegangen und Anfang 1992 auf einem chemischen Versuchsfeld in Usbekistan getestet worden.

Formel für Gift frei zugänglich

Der Moskauer Militärexperte Viktor Litowkin verweist gegenüber der BaZ darauf, dass Russland die letzten Bestände seines einst 40 000 Tonnen umfassenden Chemiewaffenarsenals Ende September 2017 vernichtet hat, unter Aufsicht der internationalen Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Litowkin schliesst nicht aus, dass sich in russischen Laboratorien noch kleine Mengen der Giftgruppe Nowitschok befinden. «Aber die Formel des Kampfstoffes ist im Internet frei zugänglich. Jedes gut ausgerüstete Labor mit professionellen Chemikern kann den Stoff herstellen. Auch im Ausland.»

In Grossbritannien wird jetzt viel von russischer Rachsucht gesprochen. Und von ihren mutmasslichen Opfern: Der Londoner Anwalt Stephen Curtis, der 2004 bei einem Hubschrauberabsturz umkam (Curtis arbeite für den Putin-Gegner Michail Chodorkowski). Der russische Exgeheimdienstler Alexander Litwinenko, der Putin aus seinem Londoner Exil Beteiligung an Massenmorden und Pädophilie vorgeworfen hatte – er wurde 2006 vergiftet. Der russische Ex-Oligarch Boris Beresowski, der erdrosselt in seinem Haus in Ascot gefunden wurde – bis heute ist unklar, ob er Selbstmord begangen hat oder getötet wurde. Oder der kremlkritische Whistle-Blogger Alexander Perepilitschni, der 2012 in Surrey nach dem Joggen an einem Pflanzengift starb.

Aktive Feinde des Kremls

Fast alle waren aktive Feinde des Putinschen Regimes, im Fall Skripal aber ist das Motiv unklar. Der 66-Jährige, der 2004 als Doppelagent aufflog und 2010 ausgetauscht wurde, veröffentlichte in England keine Anti-Putin-Enthüllungen, sondern beschränkte sich auf Vorträge vor britischen Offizieren und Geheimdienstlern.

Und der frühere Chef des russischen Geheimdienstes (FSB), Nikolai Kowaljow, verwies vor einigen Tagen auf einen «ungeschriebenen Kodex» der Geheimdienste: Dazu gehöre, dass niemand Gewalt gegen die Angehörigen feindlicher Agenten anwende, um Blutrachefehden zu vermeiden. Das gelte auch für gefangene und ausgetauschte Agenten.

Es scheint aber im Putinschen Apparat auch Kräfte zu geben, die alle geschriebenen und ungeschriebenen Regeln demonstrativ infrage stellen wollen. Vor ein paar Tagen bezeichnete Kiril Klejmjonow, Moderator des Staats-TV-Sender Perwy Kanal, Skripal als «professionellen Verräter» und warnte das Fernsehpublikum, dieser Beruf sei einer der gefährlichsten und ungesündesten in der Welt. Besonders schlecht ergehe es Verrätern in England. «Leute hängen sich auf, vergiften sich, stürzen mit dem Hubschrauber ab und fallen aus dem Fenster, in fabrikmässigen Mengen.» Russlands Propaganda entwickelt eine Neigung zur Selbstdämonisierung. (Basler Zeitung)