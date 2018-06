Die Angst der Fans vor dem Abgang des Oligarchen

Die Erklärung, die der Londoner Fussballklub Chelsea am Donnerstagabend abgab, tönte eher dürr, doch für den Verein könnte sie grosses Unheil ankündigen: Das geplante neue Stadion werde vorerst nicht gebaut, «aufgrund des derzeitigen ungünstigen Investitionsklimas». Roman Abramowitsch, Chelseas Eigentümer und Mäzen, werde sich aber weiterhin engagieren.

Der Verdacht, wonach der Russe das Interesse an seinem Spielzeug verloren haben könnte, wurde einigen Londoner Kommentatoren am Freitag praktisch zur Gewissheit. Vor knapp zwei Wochen war nämlich bekannt geworden, dass Grossbritannien Abramowitschs Visum nicht verlängert hatte. Das englische Cup-Finale am 19. Mai, in dem Chelsea Manchester United schlug, konnte er nicht im Stadion mitverfolgen. Anfang dieser Woche wurde Abramowitsch die israelische Staatsbürgerschaft gewährt, was bedeutet, dass er sich ab sofort bis zu sechs Monate am Stück ohne Visum in Grossbritannien aufhalten darf.

Das Ende des Augenzudrückens

Der britische Entscheid zuungunsten Abramowitschs lässt sich auf die dramatische Verschlechterung der russisch-britischen Beziehungen in den vergangenen Monaten zurückführen. Anfang März waren im südenglischen Salisbury der frühere russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia vergiftet worden; die Regierung in London beschuldigte bald schon den Kreml, hinter dem Attentat zu stecken. Wenig später kündigte die damalige Innenministerin Amber Rudd an, es solle geprüft werden, unter welchen Umständen sich reiche Russen in Grossbritannien niedergelassen hätten.

Bei der Aufnahme vermögender Ausländer verhielt sich London in der Vergangenheit äusserst grosszügig. 2008 hatte die damalige Labour-Regierung unter Gordon Brown eine Regelung beschlossen, wonach 40 Monate im Land bleiben durfte, wer mindestens zwei Millionen Pfund in britische Staatsanleihen investierte. Nach fünf Jahren wurde das Bleiberecht in ein unbegrenztes umgewandelt; wer mindestens zehn Millionen investierte, kam bereits nach zwei Jahren in dessen Genuss. Um die 3000 ausländische Staatsbürger sollen sich mit einem solchen «Goldenen Visum» in Grossbritannien niedergelassen haben, unter ihnen mehr als 700 Russen.

Mitte 2015 erliess die Regierung des konservativen Premierministers David Cameron strengere Bestimmungen, nicht zuletzt unter dem Eindruck des Krieges im Osten der Ukraine und der Annexion der Krim durch Russland. Derzeit wird die Vergabe von Visa überprüft, die vor dieser Verschärfung gewährt wurden. Die britische Regierung mag den Fall Abramowitsch nicht kommentieren. «Wir wollen das nicht noch weiter anheizen», zitiert die Times eine anonyme Quelle aus dem Aussenministerium.

Was passiert, wenn er geht?

Nun fragt sich die Londoner Presse, ob die plötzliche Investitionsmüdigkeit des Oligarchen einen Exodus reicher Russen ankündigt. Zumindest Chelsea-Fans blicken einem möglichen Ausstieg Abramowitschs bang entgegen: Eine Milliarde Pfund soll dieser in den Klub gesteckt haben, der ihm seit 2003 gehört; fünf englische Meisterschaften und einen Champions-League-Titel hat Chelsea seither gewonnen. Das neue Stadion, das im Südwesten Londons entstehen und 60.000 Zuschauern Platz bieten soll, würde ihn wohl noch einmal eine Milliarde kosten. Sollte Abramowitsch Chelsea fallen lassen, so die Horrorvorstellung der Fans, könnte er seine bisherigen Investitionen zurückverlangen, denn theoretisch handelt es sich bei diesen um Darlehen.

Den Grundstein seines Vermögens legte Abramowitsch, heute 51, in den Neunzigerjahren. Wie andere russische Oligarchen nutzte er die Jahre nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, um durch Schlauheit, aber auch Rücksichtslosigkeit und das Ausnutzen von Gesetzeslücken reich zu werden.

Zusammen mit seinem damaligen Geschäftspartner Boris Beresowski zählte Abramowitsch Ende der Neunzigerjahre zu den frühen Förderern des späteren Präsidenten Wladimir Putin. Bald schon zerstritten sich Putin und Abramowitsch mit Beresowski, der 2013 in seinem Haus in der Nähe von London unter Umständen starb, die nie vollständig geklärt wurden.

Putins Strafaufgabe

Heute schätzt die Sunday Times, die alljährlich eine Liste der hundert reichsten in Grossbritannien lebenden Personen veröffentlicht, Abramowitschs Vermögen auf 9,3 Milliarden Pfund; unter seinen Landsleuten in London liegt er damit auf Platz zwei hinter Alischer Usmanow, der es auf über zehn Milliarden bringt.

Politisch verhält sich Abramowitsch ruhig; mit Wladimir Putin hat er sich offenbar arrangiert. Dieser hatte ihn im Jahr 2000 zum Gouverneur des Autonomen Gebiets Tschuchotka im äussersten Nordosten Sibiriens ernannt, was allgemein als Strafaufgabe betrachtet wurde. Acht Jahre lang übte Abramowitsch das Amt aus und verschaffte sich dadurch Immunität. In der Gebietshauptstadt Anadyr verbrachte er wohl allenfalls einen Bruchteil jener Zeit, die er im Londoner Quartier Knightsbridge verlebte. Wladimir Putin scheint gewillt zu sein, Roman Abramowitsch zumindest gewähren zu lassen: Es sei dessen Recht, im Ausland zu leben, erklärte ein Kreml-Sprecher lapidar, nachdem Abramowitschs israelische Staatsbürgerschaft bekannt geworden war.

(Basler Zeitung)