Die Beitrittsfrage stellt sich jetzt!

Diesen Mittwoch hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, genetische Zuchtmethoden, die den klassischen näherstehen als der Gentechnik, mit Letzterer gleichzusetzen. Im Vorfeld hatten manche einen anderen Entscheid und in der Folge einen Dammbruch befürchtet. Wissenschaftler erachten den Entscheid aber als zu wenig differenziert. Das Bundesamt für Landwirtschaft geht davon aus, dass diese Methoden aufgrund des EuGH-Entscheids unter das schweizerische Gentechnik-Moratorium fallen. Somit wird es schweizerischen KMU unmöglich sein, mit dieser billigen und potenziell wertvollen Methode zu forschen. Diese wird weiterhin nur kapitalkräftigen Multis vorbehalten bleiben.

Wie immer man in der Substanz dazu steht, Tatsache ist, dass Schweizer Volk und Parlament nur Statisten waren, obwohl der Entscheid der EU-Richter faktisch auch für die Schweiz und für die Interpretation ihres Moratoriums gilt, das die EU nicht kennt. Der Entscheid ist ein weiterer Vorgeschmack für das, was künftig immer häufiger geschehen wird, bis wir kaum mehr über einen Bereich des Lebens in unserem Land frei entscheiden können.

Die Erpressung wirkte: Plötzlich fanden die zuvor skeptischen Mitteparteien Gefallen an einem Rahmenvertrag

Mit den Bilateralen Verträgen haben wir uns auf den Weg der schleichenden Integration in die EU begeben. Dies war durchaus die Absicht des schweizerischen Architekten dieser Verträge. Ohne diese Perspektive hätte sich die EU wohl nie auf die Bilateralen Verträge eingelassen. Aufgrund des Rückzugs des Beitrittsgesuches und der Integrationsunlust in der Schweiz fühlen sich manche in Brüssel getäuscht und verlieren die Geduld mit uns. Daher wollte man uns mit der sachfremden Verweigerung der Anerkennung der Börsenäquivalenz zum Abschluss eines Rahmenvertrages nötigen.

Die Erpressung wirkte: Plötzlich fanden die zuvor skeptischen Mitteparteien Gefallen an einem Rahmenvertrag, mit welchem die Schweiz künftiges EU-Recht übernehmen und auch die Interpretation dieses Rechts durch den EuGH akzeptieren müsste.

Ein Feigenblatt-Schiedsgericht würde lediglich entscheiden, ob es sich beim fraglichen Recht überwiegend um EU-Recht oder um andersartiges Vertragsrecht handelt. Theoretisch könnte die Schweiz auch die Rechtsübernahme ablehnen, müsste dann aber Sanktionen gewärtigen. Praktikabel wäre das kaum. Schon heute werden jedes Mal Katastrophenszenarien an die Wand gemalt, falls das Volk die Übernahme neuen EU-Rechts verweigern sollte. Lässt es sich dadurch nicht beeindrucken, setzt unser Parlament den Volksentscheid einfach nicht um und das Bundesgericht erklärt prophylaktisch, es werde dies ebenfalls nicht tun. Auch wer inhaltlich einzelne EU-Entscheide begrüsst, kann nicht übersehen, dass EU-Beamtenapparat und -Gerichte den Spielraum unseres Parlaments und unsere Volksrechte zunehmend einschränken.

Aus EU-Sicht ist dieses Verhalten keineswegs bösartig, sondern folgerichtig

So werden immer weitere Bereiche der freien demokratischen Willensbildung faktisch entzogen. Wer hätte etwa bei der Abstimmung über den Schengen-Vertrag gedacht, dass EU-Beamte auch unser Waffenrecht regeln werden. Wir werden durch unsere Integration immer erpressbarer. Als Gegenleistung für den Rahmenvertrag, den wir gar nicht wollten, verlangt die EU nun auch noch ein Zurückkrebsen bei den flankierenden Massnahmen, welche das schweizerische Lohnniveau sichern sollen.

Aus EU-Sicht ist dieses Verhalten keineswegs bösartig, sondern folgerichtig. Man geht noch immer davon aus, die Schweiz befinde sich – wenn auch auf der Kriechspur – auf dem Weg der zunehmenden Integration. Die meisten schweizerischen Diplomaten und Magistraten haben dies immer wieder versichert. Dem Volk wird jeweils vorgegaukelt, man könne später immer noch die Meinung ändern. Dabei ist ganz klar, dass dies schon heute nur zu einem disproportional hohen Preis möglich wäre und dass es mit zunehmender Integration und Verstrickung immer unmöglicher wird. Mit dem Abschluss eines Rahmenabkommens bliebe uns mittelfristig nur noch die Option eines Beitritts zur Rettung eines Minimums an Selbstachtung oder die Akzeptanz eines unwürdigen Satellitenstatus, den wir in Ansätzen schon heute haben.

Der Bilaterale Weg ist langfristig eine Sackgasse

Es ist somit höchste Zeit, die Grundsatzdiskussion über einen EU-Beitritt jetzt zu führen, bevor wir gar keine Wahl mehr haben. Der Bilaterale Weg ist langfristig eine Sackgasse. Mit einem Rahmenabkommen führt er unweigerlich in die EU, ohne ein solches dürfte er langsam erodieren. Wir müssen jetzt entscheiden, ob wir eine vertiefte Integration im Interesse der Wahrung unserer demokratischen Rechte ablehnen oder ob wir uns den wenig demokratischen EU-Entscheidmechanismen unterwerfen wollen. Beides hat erhebliche Vor- und Nachteile. Ohne Letztere geht es nicht.

Auch in der EU würde die Schweiz überleben, aber sie würde ihre spezifische direktdemokratische Eigenart einbüssen, ebenso wie ihre Tradition eines schlanken Staates und ihre volksnahe Rechtskultur. In all diesen Bereichen haben uns die letzten Jahre einen Vorgeschmack darauf gegeben, wie sich unser Land bei zunehmender Integration verändern würde. Selbst wenn wir uns für die Eigenständigkeit entschieden, bliebe die EU, die uns umgibt, ein wesentlicher Machtfaktor. Eine eigenständige Schweiz müsste gewisse Hürden beim Export in Kauf nehmen, dafür könnte unsere Wirtschaft von liberaleren Gesetzen und weniger Bürokratie profitieren, wenn wir nicht alle Brüsseler Entscheide übernehmen müssen. Niemand kann mit Sicherheit sagen, wie sich diese Kombination langfristig auf unsere Wirtschaft auswirkte.

Unsere Vorfahren nahmen für ihre Freiheit auch wirtschaftliche Nachteile in Kauf. Wir geniessen einen unvergleichlich höheren Lebensstandard. Paradoxerweise scheinen wir jedoch weniger bereit zu sein, für unsere demokratische (Entscheid-)Freiheit gewisse wirtschaftliche Risiken einzugehen. (Basler Zeitung)