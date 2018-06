Die Doppelgesichtigkeit Europas

Nun sind also die 630 Asylbewerber der «Aquarius» in Spanien gelandet. Dort will die Mehrheit von ihnen allerdings nicht bleiben. Sie wollen, so berichteten dieser Tage verschiedene Medien, eigentlich nach Frankreich weiterreisen, um dort Asyl zu beantragen. Das französische Aussenministerium liess verlauten, Frankreich sei bereit zur Aufnahme.

Die Doppelgesichtigkeit Frankreichs macht sprachlos. Das Land wehrt sich gegen Wirtschaftsmigranten und hat schon vor geraumer Zeit seine Grenze zu Italien für Asylbewerber dicht gemacht. Auch wollte Frankreich in der Vergangenheit seine Häfen nicht für NGO-Schiffe öffnen, die vor Libyen Tausende von Migranten und Flüchtlingen aus dem Meer zogen. Und schliesslich kämpfte der französische Präsident Emmanuel Macron letztes Jahr an vorderster Front gegen Schlepperei und illegale Migration, als er ankündigte, in Afrika Hotspots einrichten zu wollen, um Wirtschaftsflüchtlinge bereits dort abzuweisen. Zur Not wollte er dies im Alleingang durchziehen. Was dann allerdings nicht nötig wurde, weil er Ende letzten August an einem Flüchtlingsgipfel in Paris die Regierungschefs von Italien, Deutschland und Spanien ebenso ins Boot holen konnte wie den Chef der international anerkannten libyschen Übergangsregierung und die Regierungschefs von Tschad und Niger.

Die Mehrheit strandet in Spanien

Unverständlich ist Frankreichs plötzliche Aufnahmebereitschaft auch vor dem Hintergrund des Dublin-Abkommens, das nach wie vor gilt. Und damit der Grundsatz, dass wer in der EU Asyl beantragen will, dies in dem Mitgliedstaat tun muss, in den er als Erstes einreist. Dies gilt laut dem Europäischen Gerichtshof sogar in Ausnahmesituationen wie der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 und 2016.

Eine Ausnahmeregelung ermöglicht es den Staaten, das Abkommen zu umgehen und direkt auf ein Asylgesuch einzugehen. Seit Deutschland 2015 das Dublin-Verfahren ausgesetzt und Hunderttausende Asylanten ungeprüft ins Land gelassen hat, wird die Ausnahme offenbar immer mehr zur Regel.

Und dies, obwohl die meisten jener, die aus Afrika übers Meer kommen, in Europa unerwünschte Wirtschaftsflüchtlinge sind. Denn es irrt, wer glaubt, Frankreich wäre so grosszügig und würde alle Asylbewerber der «Aquarius» aufnehmen. Im Jubel über Frankreichs Angebot ging das Kleingedruckte unter: Laut dem Aussenministerium dürfen nur jene nach Frankreich kommen, die «den Kriterien des Asylrechts entsprechen». Also nur «echte» Flüchtlinge im Sinne der Flüchtlingskonvention. Damit strandet die Mehrheit der von der «Aquarius» Geretteten in Spanien. So wie es in den letzten Jahren Tausenden von Migranten in Italien und Griechenland erging. Manche von ihnen schlagen sich auf eigene Faust beispielsweise bis nach Frankreich durch, wo sie dann in illegalen Zeltlagern leben, die die Regierung regelmässig von der Polizei räumen lässt. Das letzte Mal Ende Mai in Paris.

Das Signal, das Spanien und Frankreich aussenden, kommt einer Einladung an die Hunderttausenden von Afrikanern gleich

Zwar künden die EU-Regierungschefs immer wieder Massnahmen gegen die illegale Migration, für einen bessern Schutz der EU-Aussengrenze und für eine effizientere Rückschaffung der abgelehnten Asylbewerber an. Wirklich konsequent waren zuerst Ungarn, die Balkanstaaten und Österreich, die 2016 für die Schliessung der Balkanroute sorgten. Italien zog 2017 nach, machte mit Libyen bei der Bekämpfung der Schlepper gemeinsame Sache und schränkte den Aktionsradius europäischer NGOs im Mittelmeer ein. Das harte Vorgehen wurde zwar in der Öffentlichkeit massiv kritisiert. Aber der Erfolg gab Italien recht: Die Mittelmeerroute ist weitgehend geschlossen, die illegale Migration nahm rapide ab, die Zahl der Ertrunkenen ebenso.

Daher war der Entscheid der aktuellen italienischen Regierung, die Häfen für die «Aquarius» zu sperren, nur konsequent. Doch statt Italien zu unterstützen und das Schiff dazu zu bringen, die Migranten in den nächsten sicheren und nicht in den nächsten europäischen Hafen zu bringen, sind Spanien und Frankreich eingeknickt. Wohl aus Angst vor den TV-Bildern, zumal die Medien bereits eine humanitäre Katastrophe prophezeiten, für den Fall, dass die «Aquarius» nicht in Europa anlegen könne.

Das Signal, das Spanien und Frankreich aussenden, kommt einer Einladung an die Hunderttausenden von Afrikanern gleich, die Experten zufolge nur auf eine Gelegenheit warten, um nach Europa zu kommen. Die Botschaft lautet einmal mehr: Wer sich auf den Weg macht, wird schliesslich in die EU transportiert und kann bleiben – ob er ein Recht darauf hat oder nicht. Fatal auch der Entscheid der neuen spanischen Regierung, den Nato-Draht an den Grenzzäunen der spanischen Exklaven Ceuta und Melilla zu entfernen. Nach der mühseligen Schliessung von Balkan- und Mittelmeerroute eröffnete der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sanchez eine Ersatzroute über die Meerenge von Gibraltar.

Alles nur Show

Damit bahnt sich wohl die nächste Flüchtlingskrise an. Seit jener von 2015 haben zwar Österreich, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen wieder Grenzkontrollen eingeführt. Konsequent ist man jedoch auch hier nicht wirklich. Vor allem Deutschland nimmt nach wie vor jeden auf, der angibt, Asyl zu suchen. Seit Innenminister Horst Seehofer erklärt hat, die Dublin-Verordnung und deutsches Recht wieder umzusetzen und in anderen EU-Staaten bereits registrierte Asylbewerber an der Grenze abzuweisen, tobt ein erbitterter Streit zwischen den Schwesterparteien CSU und CDU, an dem die Regierung zerbrechen könnte.

Möglicherweise ist auch alles nur Show. Dies vermutet die deutsche Zeitung Welt, die kürzlich mutmasste, die CSU versuche gewissermassen ein Spiel über die europäische Bande: Je mehr sie mit einer schweren Regierungskrise in Deutschland drohe, die Europa destabilisieren würde, desto eher wären andere EU-Staaten bereit, Angela Merkel endlich entgegenzukommen und eine europäische Lösung des Flüchtlings- und Migrationsproblems zu beschliessen. Für diese Version spricht, dass CSU und CDU den Konflikt auf die Zeit nach dem EU-Gipfel vertagt haben, der Ende des Monats unter anderem zur Migration stattfinden soll.

Angesichts der Bilanz der vergangenen Jahre ist jedoch zu bezweifeln, dass sich die EU-Mitglieder auf eine gemeinsame Asyl- und Einwanderungspolitik einigen. Zwar gab es Erfolge. Diese werden jedoch immer wieder aufgeweicht oder gar sabotiert wie kürzlich von Spanien. Wahrscheinlicher ist ein «weiter so» – bei dem zwar alle am selben Strick ziehen, allerdings in unterschiedliche Richtungen. (Basler Zeitung)