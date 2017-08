Die EU braucht keine Hymne

Als der russisch-deutsche Starpianist Igor Levit neulich zum Auftakt der Londoner Sommerkonzertreihe «BBC Proms» in der Royal Albert Hall nicht nur mit einem EU-Pin am Revers auftrat, sondern als Zugabe auch noch ostentativ Beethovens «Ode an die Freude» spielte, tat er dies zwar musikalisch grossartig, aber offenbar sehr zum Ärger mancher konservativer Briten.

Der Daily Telegraph enervierte sich noch zehn Tage später über den Affront gegen das britische Volk, das mehrheitlich für den Brexit gestimmt hatte. Ausserdem, stellte das Blatt klar, sei das Ansinnen, Beethovens weltberühmte «Ode an die Freude» als Teil einer europäischen Verfassung zur EU-Hymne zu erklären, 2005 kläglich gescheitert. Abgesehen davon hätte Beethoven seine Komposition sicher nicht als EU-Hymne hergegeben, schliesslich habe er die Widmung bereits seiner dritten Symphonie für Napoleon zerrissen, als sich dieser sich, gepackt vom grosseuropäischen Wahn, zum Kaiser krönen liess. Und mit Napoleon hat nach britischer Lesart der ganze Schlamassel auf dem Kontinent ja erst richtig angefangen.

Wieso braucht die EU überhaupt eine Hymne?

Nun, was einem Künstler schmeichelt, zumal einem so eigenwilligen wie Beethoven, lassen wir mal dessen ewiges Geheimnis bleiben. Richtig ist, dass die EU, nicht zuletzt aus Rücksicht auf die Briten, schliesslich auf eine offizielle Hymne verzichtet hat. Zwar bekräftigten elf Länder, darunter Deutschland und Österreich, in einer gemeinsamen Erklärung zum Lissabonner Vertrag, dass sie Beethovens «Ode an die Freude» trotzdem als europäische Hymne spielen würden.

Aber wieso braucht die EU überhaupt eine Hymne? Und wie würde man sie nennen: Nationalhymne?

Hymnen sind «Erfindungen» der jungen Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts. Wie Nationalfeiertage, Nationalhelden und Gründungsmythen sid sie damals zur breiteren Verankerung des nationalen Bewusstseins in der Bevölkerung eingeführt worden. Viele Errungenschaften, allen voran ein modernes Bildungswesen, hat der Nationalismus Europas Völkern gebracht. Aber auch unvorstellbares Leid von zwei Weltkriegen mit über siebzig Millionen Toten.

Explosive Ziele

Aus diesen Trümmern ist die EU entstanden. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Nationalismus zu überwinden und in Europa nach Jahrhunderten von Krieg endlich Frieden zu schaffen.

Aber auch solche hehren Ziele sind explosiv. Sie beinhalten die Gefahr der Überhöhung, des ergreifenden Pathos, der übergrossen Gesten. Man meint, die Bevölkerung nur mit dem ergreifenden Narrativ einer grossen europäischen Vision gewinnen zu können. Genau so begann vor knapp zweihundert Jahren aber eben schon die nationalstaatliche Identitätsbildung in weiten Teilen Europas. Es wäre ein Armutszeugnis, wenn der EU heute, im 21. Jahrhundert, nicht mehr in den Sinn käme, als das gleiche einfach auf gesamteuropäischer Ebene zu wiederholen.

Die Frage, ob die EU eine Hymne braucht oder nicht, ist deshalb keine von einigen stänkernden Briten wieder einmal hochgeköchelte Kleinigkeit. Es geht letztlich darum, ob Europa eine Alternative zum Nationalismus des 19. und 20. Jahrhunderts findet – oder nur eine noch grössere Ausführung davon. (Basler Zeitung)