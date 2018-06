Die «Harten» setzen sich durch

Die Weigerung der populistischen Regierung in Rom, das Flüchtlings-Hilfsschiff «Aquarius» mit mehr als 600 Menschen an Bord in einen italienischen Hafen einlaufen zu lassen, hat trotz seiner Radikalität keinen Aufschrei in der EU hervorgerufen. Eine grosse Welle des Protests der übrigen EU-Mitgliedstaaten blieb aus. Der Fall der «Aquarius» ist ein Symbol für eine veränderte Haltung innerhalb der EU gegenüber Flüchtlingen. In der Flüchtlings- und Einwanderungspolitik scheint sich der verstärkte Schutz der Aussengrenzen zum einzigen Konsens herauszubilden. Ungarn und die Slowakei bekundeten Italien bereits ihre Unterstützung, die EU-Kommission beschränkte sich darauf, an die Solidarität unter den Mitgliedstaaten zu appellieren.

Das italienische Hafenverbot für die «Aquarius» stelle eine «radikale» Entscheidung dar, betont der auf Flüchtlings- und Einwanderungsfragen spezialisierte Rechtswissenschaftler Yves Pascouau von der Universität Nantes. Für ihn stellt sie eine 180-Grad-Wende in der italienischen Politik dar: Vor fünf Jahren hatte Italien noch unter Verweis auf die mangelnde Solidarität seiner europäischen Nachbarn den humanitären Einsatz «Mare Nostrum» zur Rettung von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer gestartet.

«Die Veränderungen der politischen Landschaft in Italien sind beispielhaft für eine Veränderung, die wir derzeit überall in Europa erleben», sagt Pascouau. Zu beobachten sei «der Sieg der restriktivsten Positionen, der Harten», die eine Abriegelung der Grenzen predigten.

Anti-Flüchtling-Rhetorik

Diese politische Haltung wurde lange Zeit von der Visegrad-Gruppe aus Ungarn, Polen, Tschechien und Slowakei verkörpert, die sich gemeinsam gegen die beschlossene Umverteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU wandten. Heute ist sie nicht mehr auf diesen Kreis beschränkt.

«Die EU war zu Beginn der Flüchtlingskrise klar gespalten zwischen Ost und West, aber die Zeiten haben sich geändert», konstatiert die Politikwissenschaftlerin Elena Sánchez-Montijano vom spanischen Politikinstitut Cidob. Inzwischen haben rechte Parteien in Ländern wie Italien und Österreich mit einer Anti-Flüchtlings-Rhetorik Wahlerfolge erzielt und regieren mit.

Und in Deutschland liegt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im offenen Streit mit Innenminister Horst Seehofer (CSU), der bereits in anderen EU-Ländern registrierte Flüchtlinge künftig an den Grenzen zurückweisen will. Merkel lehnt einen solchen nationalen Alleingang ab und pocht auf gemeinsame europäische Lösungen, über die beim EU-Gipfel in zwei Wochen gesprochen werden solle.

Von der Angst profitieren

Das von einer rechtskonservativen Regierung geführte Österreich übernimmt unterdessen Anfang Juli die EU-Ratspräsidentschaft. Wien hat bereits angekündigt, seine Anstrengungen auf einen «Schutz der Aussengrenzen» konzentrieren zu wollen. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hofft dabei nach eigenen Worten auf eine «Achse der Willigen» aus Wien, Rom und Berlin. Zudem arbeitet Österreich nach Kurz' Worten mit anderen EU-Ländern wie Dänemark an Plänen für Aufnahmelager für Flüchtlinge ausserhalb der EU.

Obwohl die Zahl der neu eintreffenden Flüchtlinge in der EU stark zurückgegangen ist - von mehr als 1,26 Millionen Asylanträgen 2015 auf bislang 35'000 Flüchtlinge in diesem Jahr - wächst die Bedeutung des Themas in vielen Ländern.

Es gehöre zum «Business-Modell» der in vielen europäischen Mitgliedstaaten erstarkten Populisten, «die Angst vor der Einwanderung anzustacheln», sagt Stefan Lehne von der Stiftung Carnegie Europe. Es liege klar im Interesse der Populisten, «eine Atmosphäre der Unsicherheit aufrechtzuerhalten».

Kleinster gemeinsamer Nenner

In diesem politischen Kontext sei es der einzige Konsens zu sagen: «Wir verstärken die Aussengrenzen und ergreifen Massnahmen, Flüchtlinge fernzuhalten», sagt Rechtswissenschaftler Pascouau. «Alles andere ist vom Tisch» - wie etwa eine Reform der Dublin-Regeln, wonach stets das Erstaufnahmeland eines Flüchtlings für die Bearbeitung seines Asylantrags zuständig ist. Nach Ansicht vieler EU-Staaten sei es «die beste Lösung dafür zu sorgen, dass die Flüchtlinge nicht in die Häfen gelangen».

Wenige Tage vor der «Aquarius»-Krise hatte der belgische Einwanderungsminister Theo Francken erklärt, er sei überzeugt «dass alle Staaten zu mehr Solidarität untereinander bereit wären, wenn alle Türen geschlossen wären». «Genau das hat Italien gemacht», resümiert Flüchtlingsexperte Pascouau. (kha/sda)