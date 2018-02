Die Hauptstadt zweifelhafter Zustände

Weisse Rauchfahnen hängen über den Protestzelten, es riecht nach feuchter Holzkohle, wie 2014 auf dem Maidan. Ein paar Männer stehen im Schnee und reden. «Was passieren wird?» Der Yoga-Lehrer Alexei Kalaschnik überlegt einen Moment. «Schwer zu sagen. Aber von Zeit zu Zeit beseitigt jedes Bienenvolk seine Drohnen.»

Heute vor vier Jahren stürzten in Kiew proeuropäische Aufständische den russlandtreuen Staatschef Viktor Janukowitsch, nach dreimonatigen Protesten und Schiessereien, bei denen über hundert Menschen starben. Aber der neue prowestliche Präsident Petro Poroschenko ist inzwischen selbst heftig umstritten, seit Monaten kampieren wieder Hunderte Regimegegner in einem Protestlager, diesmal direkt neben dem Parlament.

Die Wirtschaft hängt durch, die Pressefreiheit wankt, Kiew ist wieder Hauptstadt zweifelhafter Zustände.

«Kiew berlinisiert sich»

Dabei ist Kiew smart. Im fröhlichen Gewirr der Autorencafés und Craftbier-Kneipen machen junge Leute Musik, ihre Texte sind meist ukrainisch. «Kiew berlinisiert sich», sagt der Politologe Konstantin Batosky. Neue Bioläden, Modeschneidereien und IT-Büros machen auf, sie profitierten vom Steuerprüfmoratorium, das Poroschenko für kleine und mittlere Unternehmen ausgerufen habe.

Gegenüber dem Hilton-Hotel jedoch steht ein Mütterchen und bietet riesige Frauenunterhosen feil. Die ukrainische Durchschnittsrente liegt unter 75 Euro. Der deutsche Wirtschaftsanwalt Wolfram Rehbock, der seit über 15 Jahren in Kiew arbeitet, sagt, in Dollar gemessen sei das Wirtschaftsvolumen gegenüber 2013, jener Zeit vor dem Maidan, um 50 Prozent geschrumpft. «Eine Vielzahl meiner Aufträge in der letzten Zeit waren Rückabwicklungen.»

Selbst das erfolgreiche Kiew ist arm. Der Computerdesigner Michailo Gafin teilt sich mit seiner Freundin eine möblierte Einraumwohnung in einem Backsteinwohnblock, für umgerechnet knapp 200 Euro. Der Block seines Computers steht auf billigem Linoleum-Fussboden, neben einem sowjetisch aussehenden Altschrank. Michailo zeigt stolz Webseiten, die er für Kiewer Schönheitssalons, russische Baufirmen und ukrainische Internetläden entworfen hat. 500 bis 5000 Dollar verdiene er im Monat, diesen Januar aber gerade 370 Dollar. «Die meisten Ukrainer haben gerade Geld für Brot, Butter und Wurst.»

Poroschenko verhindert die Aufklärung von Mordfällen unliebsamer Journalisten

Auch Michailo riskierte 2014 auf dem Maidan Kopf und Kragen, aber heute, sagt er, würde er nicht mehr hingehen. «Was haben wir geändert? Einen Dreck.» Poroschenko sei nicht zu trauen, seinen Gegenspielern auch nicht. Jetzt klickt Michailo nicht mehr von Firmenlogo zu Firmenlogo. Er klickt von Fotos, die die Revolutionsheldin Nadeschda Sawschtschenko in verdächtiger Nähe zu Einsatzpolizisten zeigen, zu Fotos mit mutmasslichen Einschusslöchern auf den Bäumen am Maidan. Die darauf hindeuten, dass die Aufständischen aus dem Hotel Ukraina beschossen wurden, das die Aufständischen selbst kontrollierten. «Ich glaube niemandem mehr», sagt Michailo.

Nach jüngsten Umfragen wollen bei den Präsidentschaftswahlen 2019 nur 7,6 Prozent der ukrainischen Wähler für Poroschenko stimmen. Poroschenkos Behörden behindern die Arbeit des neuen Antikorruptionsbüros, seine Gerichte verschleppen die Aufklärung der Todesschüsse auf dem Maidan, ebenso der Ermordung unliebsamer Journalisten. Seine Sicherheitsorgane stürmten die Redaktion der Oppositionszeitung Westi unter Einsatz von Tränengas. Und sie deportierten den zuvor von Poroschenko persönlich eingebürgerten georgischen Expräsidenten Micheil Saakaschwili, nachdem er lautstarke Antikorruptionsproteste organisiert hatte.

Man sieht Kiew nicht die knapp 600 Kilometer entfernte Front an, an der täglich ukrainische Soldaten verwundet werden oder sterben. Aber unlängst erstach ein gerade von dort heimgekehrter Leutnant an einer Bushaltestelle einen Passanten. Der Krieg ist in den Köpfen, der Spielfilm «Cyborgs» über die ukrainischen Verteidiger des Donezker Flughafens füllte wochenlang die Kinos. Ein Neujahrsurlaub Poroschenkos auf den Malediven, der nach Medienberichten 500 000 Dollar kostete, wurde zum öffentlichen Skandal. «Ob Herr Poroschenko wohl seinen Kampfanzug mitgenommen hat?», höhnt der Blogger Stanislaw Retschinski. «Für alle Fälle?»

Der Neue, der Alte

Der neue Präsident prasst wie der alte, Kiew lebt in einer Zeit der Enttäuschung, die manche als schmerzhaften Stillstand, andere als freien Fall empfinden.

«Ich habe das Gefühl, wir stürzen ab», klagt Ina Solotuchina, Journalistin des Oppositionsportals strana.ua, dessen Chefredaktor wegen Erpressungsvorwürfen nach Österreich geflohen ist. «Und niemand weiss, wie hart der Aufprall wird.» (Basler Zeitung)