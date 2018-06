Die Polizei sah hier keine Rechtsextremen

Im deutschen Cottbus wird gegen drei Polizisten ermittelt, die nichts gegen einen Aufmarsch von Rechtsextremen unternommen haben. Untersucht wird der Verdacht der Strafvereitelung im Amt. Nach einem Fussballspiel des FC Energie Cottbus zogen Fans mit weissen Ku-Klux-Klan-Hauben und einem Banner mit der Aufschrift «Aufstieg des Bösen» – Titel einer Filmbiografie über Adolf Hitler – durch die Stadt.

Die Polizisten waren offenbar vor Ort und fotografierten die Szenen auch, nahmen aber keine Personalien auf. Sie hätten nur Fans in Kapuzen und mit Pyrofackeln gesehen, nicht aber das Banner, und sie hätten die Ku-Klux-Klan-Symbole nicht erkannt, erklärten die Beamten. Der Fall kam ans Licht, als ein Foto der Vermummten im Internet verbreitet wurde.

«Wenn Polizisten die Zeichen des Ku-Klux-Klan nicht kennen, stösst das bei mir auf Verständnislosigkeit. Dazu fällt mir nichts mehr ein», sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter dazu. Die Aktion sei gut organisiert gewesen und habe mehrere Minuten gedauert.

Falls die Beamten nichts unternehmen wollten, um eine Eskalation zu verhindern, wäre eine Überprüfung der Personen auch später noch möglich gewesen, so Schröter. Ku-Klux-Klan-Symbole sind in Deutschland nicht verboten, aber die Vermummung, die nicht genehmigte Demonstration und die Pyrofackeln wären Grund genug für ein Einschreiten gewesen, so Schröter.

Nun ermittelt das Landeskriminalamt Brandenburg, das für polizeiinterne und Amtsdelikte zuständig ist. Auch die Frage, weshalb zuvor Polizisten abgezogen worden waren, obwohl klar war, dass die Lage nach dem Fussballspiel eskalieren könnte, wird ausgewertet. Laut dem «Tagesspiegel» marschierten bereits im Januar 2017 rund 100 vermummte Neonazis durch Cottbus – die Polizei bekam viel zu spät Wind davon. Eine Gruppe rechtsextremer Hooligans steht seither im Visier der Ermittler. Gegen die vermummten Fussballfans ermittelt der Staatsschutz wegen Verstosses gegen das Versammlungsgesetz.

Vergleichbare Fälle in der Schweiz?

Wäre es in der Schweiz denkbar, Polizisten anzuzeigen, weil sie bei einer Straftat nicht eingeschritten sind? Anwendbar wäre Artikel 305 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (Begünstigung), wie Thomas Sprenger, Vertrauensanwalt der Zürcher Stadtpolizei, erklärt. Wer jemanden der Strafverfolgung entzieht, kann mit bis zu drei Jahren Gefängnis oder einer Busse bestraft werden. Ein prominenter Fall in der Schweiz war derjenige der Gefängnisaufseherin Angela Magdici, die dem Kickboxer Hassan Kiko zur Flucht aus dem Gefängnis Limmattal verholfen hatte. Sie wurde zu 15 Monaten Gefängnis bedingt verurteilt.

Wer einem Polizisten vorwirft, er sei zu Unrecht untätig geblieben und ihn deshalb wegen Begünstigung anzeigen will, sollte sich vorher aber auch die Frage stellen, ob es allenfalls sachlich gerechtfertigt war, nicht einzugreifen, sagt Strafrechtsexperte Sprenger.

Der Fall aus Deutschland lasse sich nicht eins zu eins auf die Schweiz übertragen, da die rechtlichen Voraussetzungen unterschiedlich seien, sagt Stefan Oberlin, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich. Grundsätzlich würden bei Hinweisen auf Gewaltextremismus aber die Personalien aufgenommen. In der Schweiz gibt es kein nationales Vermummungsverbot, nur in den Kantonen Basel-Stadt, Bern, Luzern, Solothurn, St. Gallen , Thurgau und Zürich ist es verboten, an Demonstrationen sein Gesicht zu verhüllen, im Tessin seit der Annahme des Burkaverbots generell in der Öffentlichkeit.

Rechtsextremen-Treffen in Unterwasser

Die Diskussion um die Untätigkeit der Polizei stellte sich insbesondere nach einem Neonazi-Konzert im Toggenburg im Oktober 2016. «Es drängt sich die Frage auf, ob die verantwortlichen Behörden bei der Bewilligung dubioser Anlässe nicht oft zu sorglos umgehen», sagte Strafrechtsprofessor Marc Forster von der Universität St. Gallen nach dem Anlass mit rund 5000 Besuchern in Unterwasser.

Die Kantonspolizei St. Gallen verzichtete damals auf einen Abbruch der Veranstaltung. Sie begründete den Entscheid unter anderem damit, dass es sich um einen privaten Anlass gehandelt habe. Um das Konzert zu verhindern oder abzubrechen, hätte es zudem «Hunderte von Einsatzkräften» gebraucht. Eine Intervention wäre zu gefährlich gewesen. Künftig werde man solche Veranstaltungen allerdings nicht mehr dulden. «Konzertveranstaltungen von rechts- oder linksextremen Kreisen sind im Kanton St. Gallen unerwünscht», gab die Polizei bekannt.

Eine Anzeige wegen Verstosses gegen die Rassismusstrafnorm wurde nicht weiter verfolgt. Laut der Staatsanwaltschaft habe es in den eingereichten Akten und den Wahrnehmungsberichten der Kantonspolizei keine Hinweise auf ein strafbares Verhalten gegeben. Der teilweise auf Bildern zu sehende Hitlergruss und die zu hörenden «Sieg Heil»-Rufe fielen nicht unter die Rassismus-Strafnorm, schreibt die Staatsanwaltschaft. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung gelte die Verwendung des Hitlergrusses unter Gesinnungsgenossen nicht als Verbreitung von Rassismus.

Aargauer «Büsi-Gate»

Dass Polizisten nur zuschauen können, wenn Randalierer am Werk seien, komme leider sehr oft vor, sagt Max Hofmann vom Verband Schweizerischer Polizei-Beamter. «Man darf nicht vergessen, dass ein eventuelles Einschreiten schlimme Konsequenzen haben könnte», so der Generalsekretär. Hier gelte das Prinzip der Verhältnismässigkeit.

Hofmann erinnert sich dafür auch an den eher absurden Fall einer angefahrenen Katze im Kanton Aargau. Gegen zwei Kantonspolizisten wurde 2012 wegen Verdachts auf Tierquälerei ermittelt. Sie sollen sich an einem Unfallort nicht um eine verletzte Katze gekümmert haben. Unter dem Schlagwort «Büsi-Gate» beschäftigte der Fall in der Folge Medien und Politiker. Das Verfahren gegen die Polizisten wurde schliesslich eingestellt. (Tages-Anzeiger)