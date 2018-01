Die SPD verpasst sich selbst ein blaues Auge

600 SPD-Delegierte aus 16 Landesverbänden und 45 Vertreter der Parteiführung trafen sich gestern Sonntag im Bonner World Conference Center, um nach wortreichen Beratungen sich selbst in der eigenen Bedeutung zu bestärken und vor allem um endlich darüber abzustimmen, ob sie mit der Union in Koalitionsverhandlungen treten und das Land erneut in einer Groko, einer Grossen Koalition, mitregieren sollen.

Um 16.30 Uhr, als die Zeit vorüber war, in der, wie der umstrittene, wenig charismatische und unglückliche Parteivorsitzende Martin Schulz stolz sagte, «Europa und ein bisschen die Welt nach Bonn zu uns schaut», war nach all den Worten wie «Gerechtigkeit», «Verantwortung», «Erneuerungsprozess», «Familiennachzug», «Verrat», «Rente», «Zwei-Klassen-Versicherung», «Stolz», «Zweifel», «Vertrauen», «Sozialabbau», «Gestalten» «Verpflichtung», «Demokratie», «Mut», «Kampf», «Feigheit», «Energie» das letzte Wort endlich gesprochen: 362 Sozialdemokraten sprachen sich für eine Aufnahme von Koalitionsverhandlungen aus, 279 dagegen.

Damit macht Deutschland 100 Tage nach der Bundestagswahl und dem Scheitern der Sondierungsgespräche zwischen Union, FDP und Grünen in Sachen Regierungsbildung einen grossen Schritt nach vorne. Für die SPD dürfte es höchstens ein Schrittchen nach vorne gewesen sein, und für den linken Flügel der Partei sowie die Jungsozialisten, die in die Opposition wollten und den Weg der Sozialdemokratie in der inneren Erneuerung sahen und nicht in der Macht, war es ein Fehltritt. Nach diesem zögerlichen Ja mit einer Mehrheit von 83 Stimmen zu einer möglichen Regierungsbeteiligung tritt die SPD eher an Ort und Stelle auf ihrem angestrebten Weg zurück ins Bedeutungsvolle und in die politische Grossrelevanz.

Aber das dünne Ja für ein mögliches Verbleiben in der Regierung ist noch nicht in trockenen Tüchern. Sollten die Koalitionsverhandlungen in den nächsten vielleicht sechs Wochen tatsächlich zu einem Abschluss kommen und eine erneute Groko bereit sein, die nächsten vier Jahre Deutschlands politischen Kurs zu bestimmen, müssten immer noch die 440 000 Mitglieder der Partei, die SPD-Basis, in einer Urabstimmung darüber befinden. Nach dem wackligen Ja von gestern scheint das kein Selbstläufer zu sein.

Die Rede Schulz’, wohl seine wichtigste in seiner noch kurzen Präsenz als Parteipräsident im Hinblick darauf, das Amt längerfristig zu besetzen, dauerte 55 Minuten und riss die Sozialdemokraten nicht von den Sitzen; es gab halbgaren Schlussapplaus, dazwischen höflichen, aber nicht enthusiastischen Szenenbeifall und nie Standing Ovations. Schulz gab sich unendlich Mühe, leidenschaftlich zu sein, aber er wirkte phasenweise wie ein Marktschreier, dessen Worte den Wert seiner Ware überstiegen.

Im Kern sagte er, dass Deutschland die SPD brauche, um sozial und moralisch nicht zu verludern, und dass die Erneuerung der Partei auch als Regierungspartei möglich sei, weil die SPD mehr sein wird als eine «Juniorpartnerin» und «Umsetzungsgehilfin», nämlich eine «Ideen- und Taktgeberin». Es werde keine Regierung des «Weiter so» sein. Die Groko sei der richtige Schritt und der «mutige Weg» und kein «verzagtes Gehen», und am Ende dieses Weges bei den nächsten Bundestagswahlen werde die SPD gestärkt daraus hervorgehen.

Verhandeln, «bis es quietscht»

Das waren die Parolen eines schwächelnden Präsidenten einer schwächelnden Partei. In Umfragen kommt die erodierende Volkspartei noch auf 20 Prozent, und parteiintern liegt SPD-Aussenminister Sigmar Gabriel in der Beliebtheit und im Kompetenzempfinden meilenweit vorne. Hätte Schulz die Abstimmung verloren, wäre er wohl unverzüglich zurückgetreten oder hätte zurücktreten müssen. Die SPD sagte gestern Ja zu etwas, was sie im Grunde nie wollte. Nur eine halbe Minute nach den ersten Hochrechnungen der Bundestagswahl gab sie bekannt, dass sie für eine Neuauflage der alten Regierung nicht mehr infrage käme und in die Opposition gehe.

Während andere sondierten, suchte die SPD Antworten auf die Frage, wie sich eine Partei erneuern kann, ohne dass es allzu fest wehtut und schon gar nicht in Selbstzerfleischung ausartet. Es gab Grabenkämpfe zwischen den Jungsozialisten – den lautesten Kritikern –, dem linken Flügel der Partei und dem gemässigten, der angeführt wird von jenen, die Ministerämter inne haben und sie nicht verlieren möchten.

Als die FDP die Jamaika-Sondierungsgespräche platzen liess und das Land die Wahl hatte zwischen Minderheitsregierung und Neuwahlen, verwies Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, selbst ein Sozialdemokrat, seine Parteigenossen auf die staatspolitische Verantwortung der SPD, die vor Parteiinteressen zu stellen sei. Die SPD knirschte zuerst mit den Zähnen, doch dann sah sie die Möglichkeit, einer geschwächten Angela Merkel und einer lahmenden Union Zugeständnisse abzuringen und als Retterin dazustehen oder zumindest als halbe Gewinnerin denn als ganze Verliererin. Die Partei redete sich daraufhin diese Rolle so lange schön, bis sie selbst daran glaubte. Und es war eine Rolle, in die die Mehrheit der SPD gerne schlüpfte, weil sie, auch, die Möglichkeit bot, Macht auszuüben und nicht machtlos zu sein und sich selbst und der eigenen Eitelkeit zu schmeicheln.

Fünf Tage dauerte das Beschnuppern und Ausloten des jeweils andern anlässlich der Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD Anfang Jahr. Danach sprachen beide von «harten» Verhandlungen, vom Erreichen der Schmerzgrenzen und lächelten erfolgreich in die Kameras. Die Union gab nach bei der Flüchtlingsobergrenze und beim Familiennachzug, die SPD bei der Basisversicherung, das waren die grossen Knackpunkte.

Nach den Sondierungsgesprächen gingen die Gespräche innerhalb der Partei heftig weiter, und der Parteispitze verging das Lächeln etwa so schnell, wie sie nach der verlorenen Wahl den Weg in die Opposition bekannt gab. Seither versuchten Martin Schulz und die ewige Jeanne d’Arc der SPD, Andrea Nahles, die demokratischen Zentrifugalkräfte in der Partei irgendwie in Richtung Groko zu bündeln. Sie taten das, indem sie sich als soziale Galionsfiguren im Dienste all jener, die auf Deutschlands Schattenseite leben, präsentierten. Und dann, indem sie sich als unerbittliche potenzielle Koalitionsverhandler gaben, die für die Anliegen der Sozialdemokratie verhandeln würden, «bis es quietscht», wie Nahles sagte.

Es quietschte dann zuerst an ganz anderer Stelle. Weil bei der als «Schlüsselmoment für die SPD» hochstilisierten Abstimmung visuell kaum ein Unterschied zwischen Befürwortern und Gegnern auszumachen war, wurden die Stimmen ausgezählt. Das Resultat lässt eine SPD zurück, die zwar jetzt einen Weg eingeschlagen hat, aber einen, den fast die Hälfte für ein No-Go hält. Die Partei bleibt ein Patient, der nicht weiss, wie er gesund werden soll. (Basler Zeitung)