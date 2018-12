Die tödliche Masche der Babygangs 

«Spray al peperoncino», sagen die Italiener, Paprika- oder Chilispray also, wenn sie Pfefferspray meinen. Das gibt die Wirkung des Reizgases, das in den Blechdosen steckt, vielleicht eindrücklicher wieder, dieses Beissen. Und die Bezeichnung ist auch etymologisch richtiger: Der Wirkstoff wird aus Capsicum gewonnen, aus Chilis eben. So kann man es jetzt in allen italienischen Zeitungen nachlesen. Aus tragischem Anlass berichten sie seitenlang über diese Sprays – und über deren denkwürdig weite Verbreitung.

Bis die Dose leer war

Es war kurz nach ein Uhr nachts, Samstagmorgen schon, als ein Teenager mit Kapuze im übervoll besetzten Club Lanterna Azzurra in Corinaldo bei Ancona auf einen Kubus stieg und mit einem «Spray al peperoncino» in die Menschenmenge unter sich sprühte, bis die Dose leer war. Das Publikum wartete gerade auf den Mailänder Rapper Sfera Ebbasta, ein Idol der Jugend und die grosse Attraktion des Abends. Der war spät dran, er hatte noch einen anderen Auftritt an der Adria, in einer Disco in Riccione.

Panik brach aus. Die Besucher, fast alle minderjährig, drängten zu den Ausgängen. Eine Brüstung brach weg, Dutzende fielen in einen Graben. Die untersten wurden erdrückt. Sechs Menschen starben, fünf von ihnen waren zwischen 14 und 16 Jahre alt, dazu die Mutter eines elfjährigen Mädchens. Sie hatte die Tochter zum Konzert begleitet.

Der Saal im Lanterna Azzurra, einem alten Tanzlokal, ist für höchstens 460 Besucher vorgesehen. Die Medien aber zeigten unter anderem das Faksimile von Ticket Nummer 1351.

Die Panik nutzen, um zu stehlen

Der 26-jährige Rapper aus Mailand teilte seinen «grossen Schmerz» mit seinen Anhängern in den sozialen Medien. «Ragazzi», schrieb er, «hört sofort auf! Denkt darüber nach, wie gefährlich und dumm es ist, Pfefferspray zu gebrauchen in einer Diskothek.»

Allein bei Auftritten von Sfera Ebbasta gab es in den vergangenen zwei Jahren vier weitere Vorfälle dieser Art, immer gingen sie einigermassen glimpflich aus, eher zufällig. Auch bei Konzerten anderer berühmter Musiker gab es Sprühattacken. Doch die Häufung bei Sfera Ebbasta legte die Vermutung nahe, da wolle jemand seine Karriere sabotieren.

Die Ermittler haben einen anderen Verdacht, die Masche der sogenannten Babygangs ist offenbar immer dieselbe. Die jungen Kriminellen mischen sich mit Pfeffersprays unter Konzert- und Clubbesucher. Die Dosen besorgen sie sich billig und legal im Detailhandel, ab 16 Jahren ist das möglich. Eigentlich sind sie ja für die Notwehr gedacht, den Gangs dienen sie als Waffen. Man bekommt sie auch leicht an den Türstehern vorbei. Ist der Saal einmal voll, die Menschenansammlung dicht, versprühen sie das Gas unter die Leute und nutzen die Panik, um zu stehlen: Uhren, Ketten, Portemonnaies.

Reizgasdiebe auch in Zürich

Im Sommer vor einem Jahr wandten acht junge Männer auf der Piazza San Carlo von Turin dieselbe Methode an. Es lief gerade die Direktübertragung des Fussballspiels Juventus Turin gegen Real Madrid, das Final der Champions League. Tausende wurden verletzt, eine Frau starb an den Folgen eines Herzinfarkts.

Auch an der Street Parade in Zürich traten in den letzten Jahren Diebe auf, die nach diesem Muster agierten. 2017 waren es fünfzig. Die meisten von ihnen waren aus Italien angereist, mit «Spray al peperoncino».

