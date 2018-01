«Die türkische Zivilgesellschaft wird erstickt»

Der Präsident der türkischen Sektion von Amnesty International ist unter Auflagen aus der Haft entlassen worden. Ein Gericht in Istanbul entschied heute, Taner Kilic auf freien Fuss zu setzen. Der Menschenrechtsanwalt war im vergangenen Juni verhaftet und wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation angeklagt worden. In dem international kritisierten Gerichtsverfahren sind zehn weitere Menschenrechtler angeklagt. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft seien lächerlich, sagt Andrew Gardner, der den Prozess in Istanbul mitverfolgt. Der 40-jährige Aktivist von Amnesty International dokumentiert seit 2013 die Menschenrechtssituation in der Türkei.

Im Istanbuler Prozess wird dem türkischen Amnesty-Präsidenten vorgeworfen, den verschlüsselten Kurzmitteilungsdienst Bylock verwendet zu haben, den Gülen-Anhänger zur Planung des Putschversuchs von Juli 2016 benutzt haben sollen. Die Bewegung des islamischen Predigers Fetullah Güllen gilt als Terrororganisation. Kilic bestreitet die Anschuldigungen der Anklage. Seine Anwälte haben heute vor Gericht ein drittes Gutachten vorgelegt: Dieses soll zeigen, dass Kilic die Messaging-App Bylock nie auf seinem Smartphone installiert hatte. «Auch nach acht Monaten Untersuchung sind die türkischen Jusizbehörden nicht in der Lage, glaubwürdige Indizien, geschweige denn Beweise für ein kriminelles Verhalten von Kilic zu liefern», betont Gardner.

Taner’s lawyer presents a third expert witness report to the court that again concludes that Taner didn’t use ByLock. This one shows that Taner had two ‘mor beyin’ apps known to falsely show connections to ByLock. It is absolutely clear that Taner didn’t have ByLcok.