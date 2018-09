Doppelt soviel Besucher am Konzert gegen Rechts wie erwartet

Mit einem kostenlosen Konzert setzen am Montagabend mehrere Rockbands in Chemnitz ein Zeichen gegen Rechtsradikalismus, Gewalt und Fremdenhass.

Mehrere Musiker und Bands, darunter die Toten Hosen, Marteria sowie Kraftklub hatten die Veranstaltung nach den Ausschreitungen in der sächsischen Stadt auf die Beine gestellt.

Schweigeminute für Opfer Daniel H.

Das Konzerts unter dem Motto #wirsindmehr begann mit einer Schweigeminute für den 35-Jährigen, der vor gut einer Woche in Chemnitz durch Messerstiche getötet wurde.

Anschliessend war es wiederholt zu Demonstrationen rechter Gruppierungen gekommen, es gab auch Angriffe auf Ausländer. Zwei Männer aus Syrien und dem Irak sitzen wegen des Tötungsdelikts in Untersuchungshaft.

In einem zuvor auf Facebook veröffentlichten Aufruf fordern die Initiatoren Solidarität mit jenen Ausländern, die insbesondere nach dem Tod des Mannes angegriffen wurden. Zugleich wandten sie sich gegen eine Instrumentalisierung der Tat durch die Rechten.

Musiker fordern Unterstützung für Engagement gegen Rechts

Vor dem Konzert haben die beteiligten Musiker um Unterstützung für diejenigen Menschen geworben, die sich tagtäglich gegen Rechts engagieren. Es sei «wichtig zu zeigen, dass man nicht allein ist», sagte Felix Brummer von der Chemnitzer Band Kraftklub am Montag vor Journalisten. Das Problem Rechtsextremismus werde «leider morgen nicht weg sein».

Campino von den Toten Hosen sagte, es gehe bei dem Konzert nicht nur darum, Musik zu hören, sondern sich «solidarisch zu erklären mit denen, die hierbleiben, die den Kampf jeden Tag durchziehen». «Alles, was Anstand hat», müsse sich gegen den rechten Mob stellen.

Konzert im Webstream

Der TV-Sender Arte überträgt die Veranstaltung ab 17 Uhr im Livestream weltweit in deutscher und französischer Sprache und auf seiner Facebookseite.

Die Organisatoren erwarteten nach eigenen Angaben mehr als 20'000 Besucher. Erste Schätzungen zufolge sind es aber etwa doppelt so viele. Die Polizei geht von rund 50'000 Zuschauern aus.

Bei dem Konzert werden auch Spenden gesammelt, die jeweils zur Hälfte an die Familie des getöteten Daniel H. und an antirassistische Initiativen in Sachsen gehen sollen, sagte Sören Uhle, Geschäftsführer der Chemnitzer Wirtschaftsförderung. Die Polizei ist mit einem verstärkten Aufgebot im Einsatz und erhält Unterstützung von Beamten aus Berlin, Bremen, Thüringen und weiteren Bundesländern.

«Für Leute, die für Vielfalt stehen»

Der Rostocker Rapper Marteria sagte bei der Pressekonferenz in Chemnitz, die Situation in der sächsischen Stadt erinnere ihn an die Ausschreitungen gegen ein Asylbewerberheim in seiner Heimatstadt vor 26 Jahren. Im August 1992 hatten hunderte Gewalttäter mit Steinen, Molotowcocktails und Feuerwerkskörpern eine Aufnahmestelle für Asylbewerber in Rostock-Lichtenhagen angegriffen. Schaulustige bekundeten damals offen Sympathie für die Angreifer. Die Polizei schaffte es nicht, der Lage Herr zu werden.

«Bei mir sitzt das sehr tief, was hier passiert ist», sagte Marteria alias Marten Laciny mit Blick auf die Auseinandersetzungen in Chemnitz in den vergangenen Tagen. Es gehe ihm mit seinem Auftritt «um die Leute in Sachsen, die nicht so denken, die für Vielfalt und für verschiedene Kulturen stehen».

#Chemnitz,wir spielen Montag bei euch! Wenn tausende einen Mord instrumentalisieren & Menschen wegen Herkunft/Hautfarbe jagen ist klar: ihnen geht es nicht um Trauer. Dem rassistischen Mob darf man nicht unwidersprochen die Strasse überlassen! https://t.co/7JPCyENepZ#wirsindmehr pic.twitter.com/EKfgAm6Jc2 — feinesahnefischfilet (@feinesahne) 29. August 2018

Monti von der Band Feine Sahne Fischfilet sagte, man müsse sich entgegenstellen, «wenn so ein rassistischer Mob einen Mord instrumentalisiert» und sich mit den Leuten solidarisieren, «die sich in solchen Situationen gerade machen».

Kritik an Steinmeier

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer kritisierte die Unterstützung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für das Konzert. Steinmeier hatte den Hinweis dazu auf Facebook geteilt. Kramp-Karrenbauer sagte dem Fernsehsender «Welt», sie finde das «sehr kritisch». Sie verwies darauf, dass die Rostocker Punkband Feine Sahne Fischfilet 2011 im Verfassungsschutzbericht des Landes Mecklenburg-Vorpommern als linksextremistisch aufgeführt wurde.

Medienberichten zufolge hat sich die Gruppe inzwischen von früheren Texten etwa zu Gewalt gegen Polizisten distanziert.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kritisierte im «Spiegel», während in Chemnitz Rechtsradikale auf der Strasse seien, habe die CDU «nichts anderes zu tun als den Bundespräsidenten dafür anzugreifen, dass er auf ein Konzert hinweist». (TA/NN)