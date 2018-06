Dritte Piste für Europas grössten Flughafen

Das britische Parlament hat nach jahrelanger kontroverser Diskussion grünes Licht für die Erweiterung von Europas grösstem Flughafen London-Heathrow gegeben. 415 Abgeordneten stimmten am Montag für den für den Bau einer dritten Start- und Landebahn.

119 Abgeordnete sprachen sich dagegen aus. Begleitet wurde die Abstimmung von Kritik. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan sagte, er werde gerichtlich gegen den Ausbau des Flughafens vorgehen. «Die Regierung treibt die falsche Option voran, was zu einem untolerierbaren Lärmpegel und einer schlechteren Luftqualität führt», schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Tonight’s vote in favour of a third runway at #Heathrow is the wrong decision for Londoners. But it's the not the end - as Mayor, I'm joining the legal action brought by local authorities in opposition to Heathrow expansion. https://t.co/7HWaClcTH7