Dutzende IS-Kämpfer in Ankara festgenommen

Vor dem türkischen Nationalfeiertag haben die Behörden in Ankara dutzende mutmassliche Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu heute meldete, stehen mehrere der 49 Festgenommenen im Verdacht, für den Feiertag am Sonntag einen Anschlag geplant zu haben.

Insgesamt wurden demnach Haftbefehle gegen 55 ausländische mutmassliche IS-Mitglieder erlassen. Anadolu machte keine Angaben zur Nationalität der Verdächtigen. In der Türkei wurden in den vergangenen zwei Jahren mehrfach schwere Anschläge begangen, für die die IS-Miliz verantwortlich gemacht wird. In Istanbul tötete ein dschihadistischer Angreifer in der Neujahrsnacht in einem Nachtclub 39 Menschen. (nag/sda)