EU-Aussenminister stellen sich hinter die Briten

Die EU-Aussenminister sind «schockiert» über den «ersten offensiven Einsatz» eines militärischem Nervengifts «auf europäischem Boden seit mehr als 70 Jahren». In einer Erklärung haben sie ihre «uneingeschränkte Solidarität» mit der britischen Regierung bekundet.

Auf klare Anschuldigungen gegen Moskau verzichten die Minister allerdings vorerst. In einer am Montag bei einem EU-Aussenministertreffen in Brüssel verabschiedeten Erklärung heisst es lediglich, die EU nehme die Einschätzung Grossbritanniens sehr ernst, dass höchstwahrscheinlich Russland für den Anschlag verantwortlich sei.

Johnson erfreut über Unterstützung

Der deutsche Aussenminister Heiko Maas sagte dazu, alle Informationen deuteten darauf hin, «dass es keine alternative plausible Erklärung dafür gibt, dass hier auch eine Mitverantwortung der russischen Seite besteht». Der britische Aussenminister Boris Johnson zeigte sich sehr erfreut über die Unterstützung.

Die EU-Aussenminister forderten in ihrer Erklärung, Russland müsse unverzüglich alle Fragen zu dem Fall beantworten. Man unterstütze die Anstrengungen Grossbritanniens, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Moskau verlangt Beweise

Russland wiederum verlangt seinerseits Beweise für seine Verwicklung in den Giftanschlag oder eine Entschuldigung von Grossbritannien. Die Vorwürfe der Briten seien grundlos, schwer zu erklären und verleumderisch, sagte ein Kreml-Sprecher am Montag in Moskau. Der wiedergewählte Präsident Wladimir Putin selbst hatte die Vorhaltungen als «Blödsinn» bezeichnet.

Der Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter Yulia waren Anfang des Monats in der südenglischen Kleinstadt Salisbury bewusstlos aufgefunden worden. Sie kämpfen seitdem in einem Spital um ihr Leben.

Bei dem Anschlag wurde nach britischen Angaben ein Mittel aus der Gruppe der Nowitschok-Nervengifte eingesetzt, die das sowjetische Militär in den 70er und 80er Jahren entwickelt hatte. Auch andere Staaten sehen Russland hinter dem Anschlag. (oli/sda)