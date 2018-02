Ein Escort-Girl, ein Oligarch, der Kreml und die US-Wahlen

Sie nennt sich Nastya Rybka, arbeitet als Model und Escort-Girl und hat einen Hang zur öffentlichen Selbstinszenierung. Auf Instagram postet sie Fotos und Videos aus ihrem Luxusleben. Dabei prahlt sie mit der Bekanntschaft von Oleg Deripaska, einem schwerreichen Aluminium-Industriellen mit besten Kontakten zum Kreml. Von ihr erschien zudem ein Buch, in dem sie über ihr Leben unter den Reichen und Mächtigen berichtet. Zudem gibt sie Tipps für die Verführung wohlhabender Männer.

Diese Nastya Rybka hat die Aufmerksamkeit des Antikorruptionskämpfers und Kreml-Kritikers Alexei Nawalny auf sich gezogen. Die Recherchen des Nawalny-Teams liefern nun neue Erkenntnisse über die Verbindungen des Kreml zum Wahlkampfteam von Donald Trump. Dabei geht es um die Einflussnahme Russlands auf die US-Wahl.

Manafort, Deripaska und Prichodko

Unter anderem besteht bisher der Verdacht, dass Trumps zeitweiliger Wahlkampfleiter Paul Manafort jahrelang heimlich für den Oligarchen Deripaska gearbeitet hatte, um die Regierung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu unterstützen. Manafort, der inzwischen von US-Sonderermittler Robert Mueller angeklagt worden ist, soll Deripaska mit Insiderinformationen über den Wahlkampf in den USA beliefert haben. Der Oligarch, der Putin nahesteht, spricht von «Fake-News».

Eine wichtige Rolle in den neuesten Nawalny-Enthüllungen spielt Sergei Prichodko, ein langjähriger Weggefährte von Wladimir Putin. Prichodko bekleidet die hohen Ämter eines stellvertretenden Ministerpräsidenten und des Vorsitzenden des russischen Regierungsapparats. Beweise über die Einmischung Russlands in den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf liefern die Recherchen nicht. Die Enthüllungen, die Nawalny am Donnerstag in einem Video präsentiert hat, sind aber allemal brisant. Sie sind ein weiteres Puzzlestück im politischen Krimi um die Trump-Wahl.

You just can't make this up: Deputy PM of Russia, an expert in foreign policy, spent some days on a yacht with the oligarch Deripaska suspected in rigging the US election (and some escort ladies as well) See our new video with English subtitles https://t.co/Pa4xVQE8MQ