Ein Zwergenaufstand

Die USA sind der grosse Bruder, die Sowjetunion, später Russland, der Feind. Und dann gibt es noch China, aber wer versteht schon das unergründliche Asien. So einfach gestrickt war das Weltbild Europas. Die Schweiz merkte spätestens im Steuerstreit, dass die USA auf die Rechtssouveränität eines Kleinstaats pfeifen und nur ein Recht kennen: das des Stärkeren. Europa merkt spätestens seit dem Amtsantritt Trumps, dass es zwischen Staaten nun mal keine Freundschaften gibt, höchstens gemeinsame Interessen.

Das Interesse der USA ist, das herrschende Regime im Iran zu stürzen. Dafür unterstützten sie selbst den irakischen Diktator Saddam Hussein, um einen der blutigsten Kriege der Neuzeit gegen den Iran zu führen und um ihn dann selbst zu stürzen. Der gescheiterte Staat Irak steht als Rammbock gegen das Mullah-Regime im Iran nicht mehr zur Verfügung. Im Gegensatz zu Nordkorea verfügt der Iran noch nicht über Atomwaffen, die ultimative Versicherung gegen eine Invasion durch die USA.

Trumps Vorgänger hatte in Befolgung der Definition, dass Politik das mühsame Bohren von dicken Brettern ist, unter Einbezug der UN-Vetomächte und Deutschlands einen Vertrag mit dem Iran ausgehandelt, der einen Verzicht auf die Herstellung von Atomwaffen mit der Aufhebung von Handelssanktionen belohnt. Soweit sich das überprüfen lässt, hat sich der Iran an diese Abmachung gehalten. Dennoch wurde sie von den USA einseitig aufgekündigt, «schärfste Sanktionen» wieder in Kraft gesetzt. Wie Trumps Sicherheitsberater, die Kriegsgurgel John Bolton, in aller Offenheit sagt, ist das Ziel ein Regimewechsel in Teheran. Dazu sind den USA wie meist alle Mittel recht. Wirtschaftliche und militärische.

Rechtssouveränität aufgegeben

Bevor es zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt, als direkte Konfrontation oder in Form eines Stellvertreterkriegs mit Israel, sollen die Wirtschaftssanktionen wirken. Dabei gibt es aber das Problem, dass die Mitunterzeichner EU, Deutschland, China und Russland weiterhin am Atomvertrag festhalten wollen. Im Fall der EU und Deutschlands ist das allerdings ein reines Lippenbekenntnis. Aus einem einfachen Grund, der sich in zwei Zahlen ausdrücken lässt: Exporte der EU in die USA: 375 Milliarden, in den Iran: 10 Milliarden Euro. Es ist daher nicht nassforsch, sondern reiner Realismus, wenn der neue US-Botschafter in Berlin in Form eines Tweets deutsche Unternehmen auffordert, ihre Aktivitäten im Iran «sofort» herunterzufahren.

Denn selbstverständlich dürften deutsche Firmen im Rahmen des Atomvertrags weiterhin Geschäfte mit dem Iran betreiben; nach deutschem, europäischem und internationalem Recht völlig legal. Nur hätten sie dann das Problem, dass ihre Geschäfte mit den USA in gröbere Schwierigkeiten geraten würden. Angesichts des unterschiedlichen Handelsvolumens muss keine deutsche Firma lange überlegen, aus welchem Geschäftsgebiet sie sich zurückzieht. Ist gegen diese reine Machtpolitik der USA kein Kraut gewachsen? Doch, es gäbe eins. Aber das bräuchte ein Umdenken in Europa und etwas Mut.

Schon im Steuerstreit verpasste die Schweizer Regierung die Möglichkeit, die Rechtssouveränität der Schweiz zu verteidigen. Denn die Ausgangslage war klar: Was immer man auch davon halten mag, nach Schweizer Gesetzen war die Entgegennahme von Geldern, ohne sie auf ihren steuerlichen Zustand zu überprüfen, in der Schweiz legal. Schweizer Finanzhäuser, die deswegen von den USA belangt und zudem am Beschreiten des Rechtswegs gehindert wurden, indem man ihnen mit dem sofortigen Tod durch Entzug des Dollarhandels drohte, hätten von ihrer Regierung beschützt werden müssen. Die Nationalbank hätte bei Dollargeschäften als Partner einsteigen können. Schweizer Banken hätten sich dann in den USA vor Gericht gegen die Anschuldigung wehren können, sich zur Steuerhinterziehung verschworen zu haben. Wie der Fall Raoul Weil zeigt, der den Gerichtsgang wagte und als ehemaliger UBS-Manager vom Vorwurf der Beihilfe zur Steuerhinterziehung freigesprochen wurde, wäre das durchaus aussichtsreich gewesen.

Ohnmacht deutlich erkennbar

Aber die Schweizer Regierung kniff, fantasierte von einer «Globallösung» und hielt die Schweizer Banken dazu an, sich «freiwillig» für schuldig zu bekennen und Milliardenbussen zu zahlen. Ganz nebenbei wurde auch noch das Bankkundengeheimnis faktisch aufgegeben, obwohl nach dem Buchstaben des Gesetzes bis heute kein Finanzinstitut verpflichtet ist, den steuerlichen Zustand ihm anvertrauter Gelder zu überprüfen.

Mit grossem Behagen verfolgten die EU-Staaten, insbesondere Deutschland, dieses Einknicken der Schweiz vor den USA und marschierten durch dieselbe Bresche und unter Verwendung gestohlener Kundendaten in die schon geplünderten Tresore der Schweizer Banken, um sich ebenfalls Bussgelder abzuholen. Nun befinden sich die EU und Deutschland in der gleichen Lage wie damals die Schweiz. Nach Landesrecht dürfen Unternehmen Handelsbeziehungen mit dem Iran unterhalten, exportieren, importieren, liefern, konstruieren, produzieren. Dagegen stellen die USA: Falls ihr das nicht sofort sein lasst, kriegt ihr gröbere Probleme mit uns. Denn uns ist die Rechtssouveränität jedes Staates der Welt, ob klein wie die Schweiz oder gross wie die EU, in dem Moment egal, in dem das unseren Interessen widerspricht.

Selten war die Ohnmacht europäischer Politiker deutlicher erkennbar als in diesem Fall. Im Chor beschwören sie die Aufrechterhaltung des Atomvertrags und legen es dem Iran nahe, sich weiterhin an ihn zu halten. Auf die banale Frage, wie es denn dann mit der Fortsetzung der Wirtschaftsbeziehungen mit der EU stehe, senden die gleichen Politiker das Pausenzeichen. Einmal mehr spielt Europa international keine Rolle; es ist zu hoffen, dass wenigstens Russland und China als souveräne Grossmächte ihre Handelsbeziehungen mit dem Iran fortsetzen. Denn dieser Deal ist nicht «der schlechteste aller Zeiten», weil das, was Trump als Alternative anzubieten hat, zweifelsfrei noch schlechter ist. (Basler Zeitung)