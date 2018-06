Eine Ruine als Metapher

Es war ein Umsturz der Verhältnisse, der sich im London des Sommers 2017 anzubahnen schien: Am 8. Juni hatte die konservative Regierung von Premierministerin Theresa May überraschend ihre absolute Mehrheit verloren. Die oppositionelle Labour-Partei unter der Führung des Linkspopulisten Jeremy Corbyn hatte zwar nicht gesiegt, aber doch so gut abgeschnitten, wie dies kaum jemand erwartet hatte.

Nur sechs Tage später, in den frühen Morgenstunden des 14. Juni, folgte ein fürchterliches Ereignis: Der Grenfell Tower, ein 24-stöckiges Wohnhochhaus im Londoner Quartier North Kensington, stand in Flammen; 72 Bewohner starben unter Umständen, die unvorstellbar qualvoll gewesen sein müssen.

Der Zusammenhang zwischen den politischen Ereignissen und der Katastrophe war zumindest für Corbyns Anhänger unmittelbar einleuchtend: Die Toten im Grenfell Tower waren gestorben, weil sie arm waren, und schuld daran war die Gleichgültigkeit der Tories, so ihre Erzählung. Der Brand in Kensington war noch nicht vollständig gelöscht, da wurde die schwarze Ruine schon zur Metapher.

Eine Regierung der Reichen?

Tatsächlich richtete sich der Zorn einiger Überlebender und Anwohner in den Tagen und Wochen nach dem Brand auf Mays Regierung, vor allem aber auf den Gemeinderat des Bezirks Kensington and Chelsea, in dem der Grenfell Tower steht. Auch hier regierten die Konservativen, und diese, so meinen nicht wenige im vergleichsweise armen Norden des Bezirks, kümmerten sich vor allem um die Interessen ihrer Klientel im tendenziell reichen Süden. Dass es Theresa May nicht gelang, wirkungsvoll Empathie mit den Überlebenden zu demonstrieren, schien einigen Kommentatoren das baldige Ende ihrer Amtszeit anzukündigen.

Ein Jahr später, am Montag dieser Woche, legte die Brandexpertin Barbara Lane ihren Bericht vor. Dessen Ergebnis war, zumindest in groben Zügen, so zu erwarten gewesen: Die entscheidenden bautechnischen Fehler passierten demnach 2015 bei einer umfassenden Renovierung des 1974 errichteten Turms: Nun wurde dieser mit einer brennbaren Verkleidung versehen. Die neuen Fenster wiederum waren kleiner als die alten, weswegen man die Lücken mit einem Material ausfüllte, das sich ebenfalls als brennbar erwies.

Fehler machte aber auch (und vor allem) die Feuerwehr: Die Bewohner wurden zunächst einmal aufgefordert, an Ort und Stelle zu verharren. Dies ist bei Brandfällen durchaus üblich, um dafür zu sorgen, dass die Feuerwehrleute den Brandort ungestört erreichen können. In diesem Fall aber erwies es sich als fatal: Der erste Notruf war bei der Feuerwehr um 0.54 Uhr eingegangen, doch erst um 2.47 Uhr erlaubte man es den Bewohnern, ihre Wohnungen zu verlassen. 187 von ihnen ignorierten die Anweisung und überlebten; von denen, die sich daran hielten, kamen gerade einmal 36 mit dem Leben davon.

Die Feuerwehr, so heisst es in Lanes Bericht, hätte früher mit der Bekämpfung des Feuers aufhören und sich voll auf die Evakuierung konzentrieren sollen. Nachdem die Flammen die Spitze des Turms erreicht hätten, sei ohnehin klar gewesen, dass das Feuer in absehbarer Zeit nicht mehr zu löschen gewesen sei.

Die exakte Ursache des Brandes ist nach wie vor unklar: Als sicher gilt, das Gegenstände in der Küche eines äthiopischen Asylbewerbers im vierten Stock anfingen zu brennen; wahrscheinlich handelte es sich dabei um den Kühlschrank, vielleicht aber auch ein anderes Küchengerät. Brandstiftung erklärt der Bericht für unwahrscheinlich.

Gegen die Vereinfacher

An einer minutiösen Rekonstruktion der Ereignisse hat sich auch der Autor Andrew O’Hagan versucht; seine monumentale Reportage umfasst eine gesamte Ausgabe der London Review of Books. Bemerkenswert an ihr ist, dass O’Hagan in der prononciert linken Publikation sowohl Theresa Mays konservative Regierung als auch jene des Bezirks eher in Schutz nimmt. Journalisten, Labour-Politiker und Popstars hätten nach dem Brand in schamloser Weise versucht, politisches Kapital aus dem Unglück zu schlagen, schreibt O’Hagan sinngemäss. Der Rapper Stormzy etwa habe May scharf angegriffen und behauptet, Spendengelder seien nicht bei den Überlebenden angekommen; tatsächlich seien diese korrekt und nahezu vollständig verteilt worden.

Abgesehen davon tritt O’Hagan der Sichtweise entgegen, die Sparpolitik der Tories sei für die Katastrophe verantwortlich. Entscheidend für die Probleme der Feuerwehr seien Kürzungen gewesen, die bereits Tony Blairs Labour-Regierung vorgenommen habe. Politiker, Journalisten und Aktivisten hatten versucht, am Brand des Grenfell Towers eine Debatte über soziale Ungerechtigkeit auf dem Londoner Wohnungsmarkt aufzuziehen. Einen solchen Zusammenhang zwischen der Katastrophe und Gentrifizierung – also dem Einzug wohlhabenderer und der Verdrängung ärmerer Bewohner aus einem Quartier – möchte O’Hagan nicht herstellen.

Für eine Geschichte von Gut und Böse sind die Ereignisse vom Juni 2017 offenbar schlicht zu komplex.

(Basler Zeitung)