England hat einen neuen Flugzeugträger

Der neue britische Flugzeugträger «HMS Queen Elizabeth» ist unter grossem Aufsehen in seinem Heimathafen im Süden Englands eingetroffen. Menschenmengen säumten am Mittwoch den Hafen, um das Schiff im Marinestützpunkt Portsmouth zu begrüssen. Dort wird der 280 Meter lange und drei Milliarden Pfund (knapp 3,3 Milliarden Euro) teure Flugzeugträger für seine schätzungsweise 50-jährige Betriebszeit beheimatet sein.

Das Schiff hatte im Juni eine Werft in Schottland verlassen. Auf See absolvierte es Tests und Training. Der britische Verteidigungsminister Michael Fallon hatte im Juni gesagt, Russland werde den neuen Flugzeugträger mit Neid betrachten. Fallon verwies auf den nach seinen Worten «maroden» russischen Flugzeugträger «Admiral Kusnezow». Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalmajor Igor Konaschenkow, unternahm einen Gegenangriff. Der britische Flugzeugträger sei nur ein «geeignet grosses Meeresziel», das in der Nähe von Schutzgütern der USA bleiben sollte, sagte er.

Here is HMS Queen Elizabeth @HMSQnlz committed to entry and making her approach to Portsmouth now. #QNLZinPortsmouth pic.twitter.com/0foxFRBuAW