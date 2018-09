Europa und die Türkei brauchen einander

Der Parlamentspräsident und der Staatschef nahmen sich Zeit für den Gast aus Deutschland, und der türkische Amtskollege stieg gleich mit ins Flugzeug: Der Antrittsbesuch von Bundesaussenminister Heiko Maas in der Türkei war reich an freundlichen Gesten. Beide Seiten wollen die Dauerkrise der letzten Jahre hinter sich lassen und den Neuanfang wagen – die Deutschen, weil sie wissen, wie wichtig die Türkei trotz aller Probleme gerade wegen des Syrien-Konflikts ist, und die Türken, weil sie inmitten ihrer Finanzkrise und ihres Krachs mit den USA neue Verbündete brauchen. Maas unterstützte die Bemühungen der Türkei, eine humanitäre Katastrophe im syrischen Idlib zu verhindern.

Regierungen wieder im Gespräch miteinander

Ansonsten gab es kaum inhaltliche Bewegung in Ankara. Die türkischen Regierungsvertreter liessen keine Neigung erkennen, von ihrem drakonischen Kurs gegen Andersdenkende abzuweichen. Immerhin sind die Regierungen jetzt wieder miteinander im Gespräch. Spätestens beim Staatsbesuch von Erdogan in Deutschland in gut drei Wochen wird sich erweisen, ob den Gesten von Ankara auch politische Taten folgen.

Dabei sollte die deutsche Seite realistisch mit ihren Erwartungen sein. Die Türkei ist nicht mehr das Land der europapolitischen Sturm- und Drangphase unmittelbar nach dem Regierungsantritt von Erdogans Partei AKP im Jahr 2003. Damals wollte Ankara so schnell wie möglich die Bedingungen für einen Beitritt zur EU erfüllen. Heute hat die Regierung ganz andere Prioritäten. Eine Rückkehr zur damaligen Reformpolitik zur Voraussetzung für eine Normalisierung der Beziehungen zu machen, wäre völlig fehl am Platz.

Inneren und äusseren Gefahren ausgesetzt

Wenn sich Deutschland und Europa die Frage stellen, was sie im Gegenzug für politische und wirtschaftliche Rückendeckung von Ankara fordern können, sollten die zuständigen Politiker im Kopf behalten, wie Erdogans Regierung die Welt sieht. Das heisst nicht, dass man dieser Sicht zustimmt. Doch man muss sie verstehen, um in den Beziehungen mit der Türkei weiterzukommen.

Erdogan, die Mitglieder seiner Regierung und die ranghohen Beamten und Militärs im türkischen Staatsapparat sind davon überzeugt, dass ihr Land grossen inneren und äusseren Gefahren ausgesetzt ist. Der Putschversuch von 2016 ist einer der Gründe für diese Lage, die aus Sicht Ankaras mehrfach bewiesene Unversöhnlichkeit kurdischer Extremisten ist ein anderer. Diese Wagenburgmentalität prägt das Handeln der türkischen Politiker.

An türkischen EU-Beitritt ist nicht zu denken.

Man kann das kritisieren und beklagen, aber ändern kann man es als europäischer Partner der Türkei nicht. Deshalb ist es ratsam, bei den Forderungen an Ankara nicht das rechte Mass aus den Augen zu verlieren. Die Freilassung von Deutschen und anderen Ausländern, die mit fadenscheinigen Begründungen in Haft genommen worden sind, gehört zu den realistischen und notwendigen Anforderungen an Ankara. Auch die Haftentlassung prominenter türkischer Häftlinge, darunter Intellektuelle, Journalisten oder Oppositionspolitiker, ist möglich. Eine prinzipielle Kehrtwende im türkischen Umgang mit Andersdenkenden ist es dagegen nicht.

Für die Zukunft der deutsch-europäischen Beziehungen ist eine Bewegung in mühsamen kleinen Schritten deshalb wahrscheinlicher als grosse Sprünge auf dem Gebiet der Reformen. Selbst wenn die Türkei einige Ausländer und andere Häftlinge gehen lässt, ist an substanzielle Gespräche über einen türkischen EU-Beitritt nicht mehr zu denken.

Das muss nicht heissen, dass die Beziehungen ab jetzt durch eine Dauerkrise geprägt sein werden. Innerhalb eines realpolitischen Rahmens kann es durchaus eine erfolgreiche Zusammenarbeit geben, zumal beide Seiten inzwischen eingesehen haben, dass sie einander brauchen. Beim Umgang mit der Türkei die politischen Kriterien der EU anzulegen, führt jedoch zwingend zu Enttäuschungen und zu Streit. (Basler Zeitung)