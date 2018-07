Flüchtlinge landen an spanischem Badestrand

Nach der Ankunft von mehr als 1400 Bootsflüchtlingen binnen dreier Tage hat die spanische Regierung eine europäische Lösung gefordert. «Das Migrationsproblem ist ein Problem Europas und erfordert eine europäische Lösung», sagte Spaniens Innenminister Fernando Grande-Malaska am Samstag bei einem Besuch im Süden des Landes.

Am Samstag hatte die Küstenwache 334 Flüchtlinge von 17 Booten gerettet, am Vortag waren es 888 Flüchtlinge. Am Sonntag zählten die spanischen Behörden bis zum Nachmittag rund 200 Personen, die auf 20 kleinen Schlauchbooten von Nordafrika aus in See gestochen sind. Einige schafften es dabei bis zum Festland, wo sie an einem Badestrand nahe Zahora an Land gingen und ins Landesinnere rannten, wie Touristenvideos zeigen.

Italien als Hauptankunftsland abgelöst

Spanien hat in diesem Jahr Italien als Hauptankunftsland für Flüchtlinge in Europa abgelöst. Seit Jahresbeginn kamen nach Angaben der Internationalen Migrationsorganisation (IOM) knapp 21'000 Flüchtlinge in Spanien an. In Italien waren es rund 18'100 und in Griechenland rund 15'500.

Spaniens sozialistischer Innenminister warf der konservativen Vorgängerregierung schwere Versäumnisse vor. Der Anstieg der Flüchtlingszahlen habe sich schon lange abgezeichnet, und die frühere Regierung habe «zu wenige Vorbereitungen» dafür getroffen, sagte Grande-Malaska. Er kündigte die Eröffnung eines Aufnahmelagers im südspanischen Algeciras für 600 Migranten an. (anf/afp)