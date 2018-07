Für die Reichsbürger sollen Waffen künftig tabu sein

Es sind nicht selten aggressive Waffennarren - und genau das macht sie gefährlich: Die sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter haben oftmals eine starke Affinität zu Waffen und schrecken nicht davor zurück, diese auch einzusetzen. Deshalb soll der Waffenbesitz für sie künftig tabu sein. Doch es ist gar nicht so einfach, ihnen die Waffen abzunehmen.

Wie sieht das Verhältnis der Reichsbürger zu Waffen aus?

Besitzen rund zwei Prozent der Gesamtbevölkerung eine waffenrechtliche Erlaubnis, sind es bei den Reichsbürgern sieben Prozent. Von den 2017 registrierten 16.500 Anhängern der Szene verfügten 1100 über entsprechende Erlaubnisse. Und der Verfassungsschutz geht davon aus, dass sie ihre Gewehre nicht nur in den Schrank hängen: «Reichsbürger und Selbstverwalter sind bereit, ihre Waffen für schwerste Gewalttaten einzusetzen», heisst es in dem Jahresbericht des Kölner Bundesamtes. Das hat sich im Oktober 2016 in Bayern gezeigt: Bei einer Waffenrazzia schoss ein Anhänger der Reichsbürger um sich und verletzte einen Polizisten tödlich.

Dürfen Reichsbürger Waffen tragen?

Grundsätzlich nicht. Denn nach dem Waffengesetz gelten Menschen, die Bestrebungen gegen die verfassungsmässige Ordnung unterstützen, als unzuverlässig. Auch das Verwaltungsgericht Giessen hat Ende Juni entschieden, Reichsbürger seien «grundsätzlich als waffenrechtlich unzuverlässig» einzustufen. Denn wer Existenz und Legitimation der Bundesrepublik Deutschland verneine und die Rechtsordnung nicht als verbindlich anerkenne, löse die Befürchtung aus, «dass er auch die Regelungen des Waffengesetzes nicht strikt befolgen» werde.

Wie kann gegen den Waffenbesitz der Reichsbürger vorgegangen werden?

Wer eine Waffe benutzen will, muss sich nach den gelten Gesetzen regelmässig einer Zuverlässigkeitsüberprüfung unterziehen. Dadurch können Reichsbürger die Erlaubnis aberkannt bekommen. Das geschah seit November 2016 in 450 Fällen. Gegen die Reichsbürger kann natürlich nur vorgegangen werden, soweit sie den Behörden als solche bekannt sind. Doch genau da liegt das Problem. Denn die zuständigen Behörden sind bei der Überprüfung der Zuverlässigkeit von Waffenbesitzern lediglich verpflichtet, Auskünfte aus dem Bundeszentralregister, dem zentralen staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister und von der örtlichen Polizeidienststellen einzuholen.

Wenn ein Reichsbürger aber polizeilich noch nicht aufgefallen ist, wird er durch die bisher vorgeschriebenen Abfragen nicht erfasst. Deshalb gibt es bei den Bundesländern Bestrebungen, strengere Regeln festzulegen. Ein vom Bundesrat beschlossener Gesetzentwurf sieht vor, die Waffenbehörden stets zu einer Anfrage beim Verfassungsschutz zu verpflichten.

Ist das Problem des Waffenbesitzes von Reichsbürgern mit strengeren Gesetzen in den Griff zu bekommen?

Nur bedingt. Nach Überzeugung des Verfassungsschutzes ist davon auszugehen, dass es nach dem Entzug der Erlaubnis zum illegalen Waffenbesitz kommen kann. Denn von den Reichsbürgern angestrebte Aufbau einer eigenen staatlichen Gewalt setzt «begriffsnotwendig eine Bewaffnung und einen Aufbau von 'polizeilichen' und 'militärischen' Einheiten» von Reichsbürgern und Selbstverwaltern voraus, heisst es im Verfassungsschutzbericht.

Deshalb werden die Behörden auch nach einer etwaigen Gesetzesverschärfung alle Hände voll zu tun haben, dem Treiben der Reichsbürger Einhalt zu gebieten. (kha/AFP)