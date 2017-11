Gefährliche Liebschaften

In seinem Roman «Der menschliche Makel» lässt Philip Roth, der grosse amerikanische Schriftsteller, sein Alter Ego, den fiktiven Romancier Nathan Zuckerman, über den Sexskandal sinnieren, der Bill Clinton in den Neunzigerjahren beinahe das Amt gekostet hätte. Clinton, der damalige Präsident der Vereinigten Staaten, hatte eine Affäre mit einer Praktikantin unterhalten und dies später geleugnet. Nun trachtete ihm halb Washington nach dem politischen Leben, allen voran der frömmelnd-puritanische Sonderermittler Kenneth Starr. Zuckerman, wie Roth ein lebenslanger Linksliberaler, ist ausser sich, so sehr, dass er erwägt, nach Washington zu fahren und dort aus Protest gegen Starr und die Republikaner ein Transparent am Zaun des Weissen Hauses aufzuhängen. «Hier wohnt ein menschliches Wesen», soll darauf stehen.

Auch im Palast von Westminster, dem Sitz des britischen Parlaments, wirken menschliche Wesen. Sollte man auch dort ein entsprechendes Transparent anbringen? Lieber nicht: Clintons Gegnern ging es darum, seine Präsidentschaft zu beenden, sie verfolgten ein politisches Anliegen, das man teilen konnte oder auch nicht. Diejenigen aber, die heute in Westminster aufräumen wollen, verfolgen ein Ziel, dem letztlich keiner widersprechen kann: Sexuelle Belästigung ein für alle Mal auszumerzen.

Moral vs. Wahrheitsfindung

Und doch wird auch ihr Kreuzzug nicht ausschliesslich Gutes mit sich bringen. Wohin die Entwicklung im schlimmsten Fall führen könnte, deutet sich bereits an: Am Mittwoch forderte Sophie Walker, die Chefin der britischen Women’s Equality Party, den BBC-Journalisten John Humphrys auf, in Interviews über sexuelle Belästigung künftig auf Worte wie «Hexenjagd» und «zu weit gehen» zu verzichten. Wer einen anderen der sexuellen Belästigung beschuldigt, dessen Aussagen sollen also, wenn es nach Walker geht, nicht einmal mehr hinterfragt werden dürfen. Wie aber soll in einem solchen Klima Wahrheitsfindung überhaupt noch möglich sein? Menschen, vor allem Männer, dürften zu Unrecht beschuldigt, Reputationen und Karrieren dadurch ruiniert werden.

Einige beklagen bereits einen neuen Puritanismus. Vielleicht ist dies ja ein frivoler, dem Ernst der Angelegenheit ganz und gar nicht angemessener Gedanke, doch womöglich könnte die Anbahnung erotischer Kontakte eben dadurch wieder zum Abenteuer und damit interessant werden: Auch katholische Sittenstrenge und viktorianische Prüderie wirkten in dieser Hinsicht ja eher stimulierend. Wer das nicht glaubt, soll in der Weltliteratur nachschauen – jener ein oder zwei Jahrhunderte vor Philip Roth. (Basler Zeitung)