Gericht lässt türkischen Menschenrechtsaktivisten frei

Nach 14 Monaten in Untersuchungshaft ist der Ehrenvorsitzende der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in der Türkei am Mittwoch freigekommen. «Okay, jetzt können wir anfangen zu feiern. Taner ist wirklich frei!», schrieb der Türkei-Experte von Amnesty, Andrew Gardner, am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter zu einem Foto von Kilic mit seiner Familie. Kurz zuvor hatte ein Istanbuler Gericht die Freilassung überraschend angeordnet.

Ok now we can start to celebrate. Taner really is free! pic.twitter.com/BdsY2QPki2 — Andrew Gardner (@andrewegardner) 15. August 2018

Kilic war am 6. Juni 2017 in Izmir unter dem Vorwurf festgenommen worden, zur verbotenen Gülen-Bewegung zu gehören, die für den gescheiterten Putschversuch in der Türkei vom Juli 2016 verantwortlich gemacht wird. Amnesty hatte seit langem die Freilassung von Kilic gefordert und betont, dass es keinerlei Beweise gegen ihn gebe. Erst am 21. Juni entschied ein Gericht, ihn weiter in Untersuchungshaft zu behalten. Die nächste reguläre Anhörung war erst für den 7. November angesetzt.

Prozess wird fortgeführt

Zusammen mit Kilic sind zehn weitere Menschenrechtsaktivisten angeklagt, die im Juli 2017 während eines Workshops auf der Insel Büyükada bei Istanbul festgenommen worden waren. Unter ihnen sind die türkische Amnesty-Direktorin Idil Eser, der Deutsche Peter Steudtner und der Schwede Ali Gharavi. Sie wurden bei der ersten Anhörung Ende Oktober auf freien Fuss gesetzt, Steudtner und Gharavi kehrten daraufhin in ihre Heimatländer zurück.

Den Menschenrechtlern werden «Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation» beziehungsweise Terrorunterstützung vorgeworfen, worauf bis zu 15 Jahre Haft stehen. Der Prozess soll am 7. November fortgesetzt werden. (nag/AFP)