Griechenland und Spanien schliessen Asylabkommen mit Deutschland

Paradigmenwechsel vollzogen

Nach einer Marathonsitzung haben sich die 28 EU-Staats- und Regierungschefs in der Nacht auf Freitag auf eine Verschärfung ihrer Asylpolitik geeinigt. Getrieben waren die EU-Chefs von der deutschen Regierungskrise und Forderungen aus Italien.



Künftig sollen demnach gerettete Bootsflüchtlinge in geschlossenen Aufnahmelagern in EU-Staaten, die sich freiwillig dafür zur Verfügung stellen, gebracht werden.



Aus diesen Lagern sollen dann – ebenfalls «auf freiwilliger Basis» – Schutzbedürftige übernommen werden, heisst es in den Schlussfolgerungen. Ungarn hatte darauf gepocht, dass die Übernahme von Flüchtlingen aus den EU-Zentren freiwillig ist. Sonst hätte Regierungschef Viktor Orban seine Zustimmung verweigert.



Die EU-Chefs wollen zudem ähnliche Lager für Bootsflüchtlinge auch in Nordafrika prüfen lassen. Hierbei soll mit dem Uno-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und der Internationalen Organisation für Migration IOM zusammengearbeitet werden – unter Einhaltung von internationalem Recht. Allerdings lehnen die betroffenen Staaten solche Lager auf ihrem Territorium bislang ab.



Um gleichzeitig die EU-Aussengrenze stärker zu schützen, soll laut den EU-Chefs zudem die Grenzschutzagentur Frontex schon bis 2020 verstärkt werden.