Hinter den Türen von Westminster

Es wechseln die Zeiten, dichtete Bertolt Brecht. Der Umgang westlicher Gesellschaften mit sexuellen Fehltritten gibt ihm recht. «Hat das irgendetwas mit irgendetwas zu tun?», fragte Margaret Thatcher, die damalige britische Premierministerin, ihren Handelsminister Cecil Parkinson, nachdem dieser ihr im Herbst 1983 gebeichtet hatte, seine Sekretärin sei von ihm schwanger. Anthony Eden, einer ihrer Amtsvorgänger, habe immer wieder aussereheliche Affären gehabt, doch seinen Aufstieg zum Premierminister habe das nicht verhindern können, tröstete Thatcher Parkinson.

Vergleichbar gelassen kann Theresa May, Grossbritanniens derzeitige Regierungschefin, den Skandal, mit dem sie dieser Tage konfrontiert ist, kaum angehen. Bis zu 45 ihrer konservativen Parteikollegen wird «unangemessenes Verhalten» vorgeworfen, darunter sieben Ministern und fünfzehn weiteren Regierungsmitgliedern. Die Premierministerin soll das Treiben ihrer Kollegen schon seit einiger Zeit beobachtet haben, was ihr nun natürlich unangenehme Fragen einbringt.

Der Palast als ideales Setting

Wirklich überrascht sollte von den Berichten keiner sein: Das Parlament ist ein Ort, wo relativ mächtige Leute, die oftmals weit entfernt von ihren Familien leben, auf Assistentinnen, Sekretärinnen und Praktikantinnen treffen, die von ihrem Wohlwollen abhängig sind; der Palast von Westminster mit seinen langen Gängen, dunklen Ecken und schummrigen, holzvertäferten Bars und Restaurants wirkt zudem wie das ideale Setting für Vorfälle, welche die Täter lieber geheim halten würden.

Auffällig ist, dass das, was nun ans Licht kommt, meist Jahre zurückliegt. Mark Garnier, ein Staatssekretär im Aussenhandelsministerium, soll seiner Sekretärin gegenüber anzügliche Bemerkungen gemacht und ihr aufgetragen haben, zwei Vibratoren zu kaufen, einen für seine Ehefrau, den anderen für eine Mitarbeiterin in seinem Wahlkreisbüro.

Das soll 2010 passiert sein, nun erzählte es die Sekretärin, die längst nicht mehr für ihn arbeitet, der Mail on Sunday. Stephen Crabb, ein früherer Minister für Wales, gab zu, eine 19-jährige Bewerberin per SMS belästigt zu haben. Das ist vier Jahre her.

Verteidigungsminister Michael Fallon wiederum legte bereits vor 15 Jahren bei einem Abendessen einer Journalistin so lange seine Hand aufs Bein, bis diese drohte, ihm ins Gesicht zu schlagen. Fallon habe sich längst entschuldigt, sagte die Betroffene nun; sie sehe sich nicht als Opfer und wolle nicht zu einer Hexenjagd beitragen.

Der Fall Weinstein als Katalysator

Dass Vorfälle wie diese gerade jetzt herauskommen, hat sicher mit dem Skandal um den amerikanischen Filmproduzenten Harvey Weinstein zu tun. Opfer, die bisher schwiegen, suchen nun die Öffentlichkeit. «#metoo», «ich auch», lautet nicht umsonst das Schlagwort, mit dem Betroffene bei Twitter auf sich aufmerksam machen.

Heute, so sagen altgediente Parlamentarierinnen, sei es längst nicht mehr so schlimm wie noch vor zehn oder zwanzig Jahren. Das dürfte damit zusammenhängen, dass heute mehr Frauen Machtpositionen einnehmen, aber auch mit einer allgemeinen Veränderung des Freizeitverhaltens: Der Alkoholkonsum ist zurückgegangen, und mit ihm die Zahl der Enthemmten.

Das Feld der Verdächtigen beschränkt sich längst nicht auf die Tories. Bei Labour ist von mindestens fünf die Rede, darunter auch Mitgliedern von Jeremy Corbyns Schattenkabinett.

Letzte Woche suspendierte die Partei Jared O’Mara, einen 35-jährigen Abgeordneten. Freilich fragt man sich in seinem Fall, wie gravierend ein Vergehen sein muss und wie weit es zurückliegen kann, um noch relevant zu sein: O’Mara hatte vor zehn Jahren auf Facebook ordinäre, letztlich dümmlich-infantile Tiraden gegen Frauen und Homosexuelle abgelassen.

Zu physischen Übergriffen kam es in seinem Fall nicht, zudem hat er sich für sein Verhalten entschuldigt. Letztlich spricht aus der Unerbittlichkeit, mit der manche seiner Parteikollegen und einige Journalisten ihn nun zur Verantwortung zogen, auch Sozialekel gegenüber einem Angehörigen der Arbeiterklasse.

Ein neuer Puritanismus?

Seltsam, wenn auch auf ganz andere Weise, wirken auch die Vorwürfe, die gegen die konservative Innenministerin Amber Rudd erhoben werden, die einzige Frau unter den namentlich bekannten Beschuldigten: Rudd unterhielt 2014 eine Beziehung mit einem Parteikollegen, dem zwölf Jahre jüngeren Abgeordneten Kwasi Kwarteng. Dies ist seit Langem bekannt und mag, was die Vermischung von Beruflichem und Privatem anbelangt, problematisch sein; es rechtfertigt jedoch kaum, die Ministerin in eine Reihe mit sexuell übergriffigen Parteikollegen zu stellen, wie Londoner Zeitungen dies gestern taten. Der Verdacht, dass der legitime Kampf gegen sexuelle Belästigung als Kollateralschaden auch einen neuen Puritanismus mit sich bringt, wird dadurch eher genährt als ausgeräumt.

Fehlbare Minister könnten entlassen werden, kündigte Parlamentsministerin Andrea Leadsom gestern an. Zudem wolle sie nun «sehr rasch» eine unabhängige Instanz zur Untersuchung entsprechender Vorwürfe schaffen. Für Mays Regierung steht einiges auf dem Spiel. Cecil Parkinson musste 1983 zurücktreten, doch Margaret Thatchers politisches Überleben war nie in Gefahr. Anders als May verfügte sie allerdings auch über eine beachtliche Mehrheit. (Basler Zeitung)