Hollande stichelt gegen Macron

Als Emmanuel Macron für die Präsidentschaft kandidierte, betrachtete man ihn als politischen Ziehsohn von François Hollande. Dieser hoffte vielleicht sogar, dass Macron nach seiner fast triumphalen Wahl Reformen verwirklichen könne, die er mangels politischen Rückhalts und Popularität nicht anpacken durfte.

Seither sind fast sechs Monate vergangen, längst weist Hollande jede geistige Vaterschaft für den gegenwärtigen Staatschef ab. Französische Medien sind gar der Ansicht, zwischen den beiden herrsche Eiszeit. Die Kritik an Macrons Methoden wird zu Hollandes neuer politischer Daseinsberechtigung. Ist das der Job mit Zukunft, den er sich vorstellt? Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Nicolas Sarkozy hat Hollande nie angekündigt, er werde sich ganz aus der Politik zurückziehen.

Anders als Sarkozy möchte es Hollande nicht als neue Lebensaufgabe anschauen, als Gastredner bei Konferenzen in der Golfregion möglichst viel Geld zu verdienen. Derzeit geniesst er sein Privatleben an der Seite der Schauspielerin Julie Gayet, die er jetzt nicht mehr zum Schutz seiner Intimsphäre verheimlichen muss. In der Regenbogenpresse sieht man regelmässig Fotos des Paars, das ganz offiziell ein gemeinsames Domizil in Paris hat.

Kampf gegen das Vergessen

Eigentlich müsste Hollande froh sein, die Bürde des Amts losgeworden zu sein. Er sucht jedoch eine Aufgabe, um weiterhin Einfluss auszuüben. Bei den Sozialisten, die ihn weitgehend für den desaströsen Ausgang der Wahlen und die heutige Krise der Partei verantwortlich machen, wartet keine Spitzenposition auf ihn.

Wie vor ihm schon Sarkozy hat er zudem darauf verzichtet, den ihm von der Verfassung zustehenden Sitz im Conseil constitutionnel (dem obersten Verfassungsgericht) einzunehmen. Damit er nicht ganz in Vergessenheit gerät, lässt er keine Gelegenheit aus, um sich zu zeigen, selbst bei der Aufnahme zum Ehrenmitglied der Melonen-Bruderschaft in Lectoure (im ländlichen Departement Gers)!

Dass ein Expräsident das Politisieren nie sein lassen kann, hat ihm ebenfalls sein eigener Vorgänger vorgemacht: Sarkozy hatte bei der Nominierung des Präsidentschaftskandidaten der bürgerlichen Rechten für 2017 ein Comeback versucht, war damit allerdings kläglich gescheitert.

Hollande hat daraus sicher Lehren gezogen. Was aber nicht heisst, dass er nicht an eine spätere Rückkehr in den politischen Aktivdienst denkt – vorausgesetzt, es würde Bedarf herrschen. Auf jeden Fall möchte Hollande nicht, dass man ihn samt seiner (von der Mehrheit der Franzosen als misslungen eingeschätzten) Präsidentschaft sogleich vergisst.

Die von ihm selber gezogene Bilanz der Jahre an der Macht im Elysée-Palast unterscheidet sich deutlich von der negativen Volksmeinung, die ihn an einer Kandidatur für eine Wiederwahl gehindert hatte.

In Wirklichkeit glänzt er seit jeher mehr in der Rolle eines Kommentators. Er meint, er könne dem viel jüngeren Macron kraft seiner Erfahrung Ratschläge geben.

Ein Buchprojekt

Mit Blick auf die Revision des Arbeitsrechts, die von links als Angriff auf soziale Errungenschaften und Rechte verworfen wird, mahnte Hollande den amtierenden Präsidenten: «Er sollte von den Franzosen nicht Opfer verlangen, die keinen Nutzen haben.» Der sozialistische Expräsident hat nicht dieselbe positive Meinung zur Lockerung des Arbeitsmarktes.

Macron reagierte scharf und bezeichnete Hollandes Amtszeit als «geschwätzige Präsidentschaft». Schon vorher hatte er seine Vorgänger, die notwendige, aber unpopuläre Reformen hinausgezögert hätten, samt und sonders «Nichtstuer» genannt.

Das wird Hollande nicht auf sich sitzen lassen. Die nächste Stichelei kommt bestimmt, denn er schreibt ein Buch. Darin geht es angeblich weniger um eine Retrospektive auf seinen Beitrag zur Geschichte als um eine Analyse der Lage der Nation und eine politische Vorschau. Zu Ratschlägen an seinen undankbaren Nachfolger fühlt er sich allemal berechtigt, denn wer, wenn nicht er, müsste am besten wissen, wie man es nicht machen sollte. (Basler Zeitung)