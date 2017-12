In East Londons Rauchkammer

Die Gegend um das Londoner Olympiastadion zählt nicht unbedingt zu den schönsten der Stadt, doch vom Boom der britischen Metropole hat auch sie ihre Portion abbekommen: Sterile Türme bieten Wohnraum für die obere Mittelschicht, ebenso sterile Einkaufszentren befriedigen die materiellen Bedürfnisse der Neuankömmlinge, junge Bäume wachsen in den Himmel. Wer hierher findet, wohnt entweder vor Ort oder kommt wegen des Stadions. Oder, und das ist die dritte Möglichkeit, er ist auf der Suche nach der Firma H. Forman & Son.

Lance Forman, der Chef hier, ist ein leicht untersetzter Mittfünfziger. Seine goldenen Manschettenknöpfe haben die Form von Fischen, die Türgriffe in den Räumlichkeiten seiner Firma ebenso. H. Forman & Son residiert in einem Neubau, der sich bestens in die Umgebung einfügt, doch ansässig hier im Osten Londons ist das Unternehmen bereits seit 112 Jahren. «Seit zehn Jahren behaupte ich, der älteste Räucherlachs-Produzent der Welt zu sein. Bisher hat das noch keiner bestritten, also muss es wohl stimmen», sagt Forman und zuckt ein wenig unwirsch mit den Schultern. Das macht er häufig, was ihn gelegentlich ungeduldig wirken lässt: Sie sind nicht der Erste, dem ich all das erkläre, scheint er seinem Besucher bedeuten zu wollen.

Eine Landschaft in Polen

Über Formans Schreibtisch hängt ein Ölbild. Es zeigt ein Bergdorf mit Zwiebeltürmen, umgeben von grünen Weiden. Eine Landschaft bei Nowy Sacz im Süden Polens, erläutert Forman. Als das Bild gemalt wurde, gehörte der Landstrich zu Österreich-Ungarn. Von dort machten sich Formans Vorfahren zunächst nach Odessa auf, die damals russische, heute ukrainische Hafenstadt am Schwarzen Meer.

Um die Jahrhundertwende brachen dort antijüdische Pogrome aus. Mehr als 150'000 russische Juden wanderten damals nach Grossbritannien aus, die meisten von ihnen liessen sich dort ­nieder, wo sie ankamen: im ärmlichen Londoner East End. Einer von ihnen war Aaron Forman, Lances Urgrossvater, der sich den britischen Sitten bald schon anpasste, indem er sich den ­weniger jüdisch klingenden Vornamen Harry zulegte. «Er hätte wohl nicht gedacht, dass das so lange weitergehen würde», sagt Lance Forman. «Ansonsten hätte er sicher mehr aufgeschrieben.»

Räucherlachs gilt als schottische Tradition. Tatsächlich ist er in seiner heutigen Form ein Produkt Ost-Londons. Lachs, auf Jiddisch «Lox», war billig, und der Rauch machte ihn haltbar. Die Konservierungsmethode hatten die osteuropäischen Juden bereits in ihrer alten Heimat angewandt.

Dass es auch britischen Lachs gab, wussten sie zunächst gar nicht. «Sie importierten ihn aus dem Ostseeraum, bis einer von ihnen auf dem Billings­gate-Fischmarkt schottischen Lachs entdeckte», erzählt Lance Forman. Mit der Zeit wurde der Fisch zu einem Luxusprodukt, das in den Restaurants, Hotelküchen und Comestibles-Geschäften der Metropole landete. Hunderte Räuchereien eröffneten im Londoner East End. Heute ist Forman der Einzige, der noch im Geschäft ist.

Zu viel und zu billig

Der Niedergang des Lachses begann in den Achtzigerjahren, als der norwegische Staat begann, im grossen Stil Lachsfarmen zu subventionieren. «Auf einmal hatten diese riesige Kapazitäten und wussten gar nicht, wohin mit dem Zeug», sagt Forman. Räucherlachs wurde wieder billig – und war bald in jedem Supermarkt zu finden. «Bei schlechtem Räucherlachs haben Sie drei Stunden später noch den Rauchgeschmack im Mund, da hilft kein Kaugummi der Welt», erklärt Forman.

Der Grund, dass billiger Räucherlachs so schleimig schmecke, liege darin, dass er nicht richtig entwässert werde. «So wollen sie das Gewicht ­halten. Der Rauchgeschmack kommt hinzu, weil sie ihn in nassem Zustand räuchern. Dabei saugt der Fisch das rauchige Wasser auf», sagt Forman und schüttelt den Kopf, als erfahre er selbst gerade zum ersten Mal davon. «Wenn Sie ein schönes Stück Fisch haben, dann wollen Sie doch nicht, dass es wie der Inhalt eines Aschenbechers schmeckt.»

H. Forman & Son macht es anders: Dort wird der Fisch zunächst einmal gesalzen. Dann lässt man ihn 24 Stunden liegen, wobei er zehn Prozent seines Gewichts verliert. In der Trockenkammer wird er noch einmal um zehn Prozent leichter. «Die Struktur des Fisches wird dabei ziemlich klebrig», erklärt Forman. Schliesslich hängt man den Fisch in den Rauch. «Durch den Rauch wird er gewissermassen versiegelt. Nimmt man dieses Siegel weg, kommt das Fleisch zum Vorschein.» Was dabei herauskomme, sei konzentrierter Lachsgeschmack.

Und damit zur Verkostung: «London Cure Scottish Farmed Salmon» nennt sich Formans Paradeprodukt, eine Herkunftsbezeichnung wie Champagner und Gorgonzola, von der EU geschützt. Frisch, ein wenig salzig und nur ein ganz klein wenig rauchig schmeckt er. Vor allem riecht er nicht fischig. Der Wildlachs ist trockener und weniger fettig als der Farmlachs. Während die Tiere in den Farmen gemästet werden wie Gänse, haben sie in freier Wildbahn keine Chance, Fett anzusetzen.

Ein Wildlachs wiegt fünf oder sechs Kilo und braucht bis zu sechs Jahre, bis er ausgewachsen ist, Farmlachs dagegen nur zwölf bis 18 Monate. Jeder Wildlachs schmecke anders, sagt Forman: «Einmal cremiger, dann salziger, dann wieder erdiger. Farmlachs ist wie ein Glas Chardonnay, Wildlachs eher wie ein schwerer Bordeaux.» Für jemanden, der seinen Lachs bisher vor allem aus dem Supermarkt holte, ist Formans Fisch eine Offenbarung. «Am besten nehmen Sie nur den Lachs, keine Sosse und keine Zitrone», empfiehlt Forman, und man versteht auf Anhieb, warum.

Das Versprechen des Patrons

Lachs ist bei H. Forman & Son Handarbeit. Drei Monate dauert es, einen Angestellten so auszubilden, dass er den Fisch angemessen zu filetieren versteht. Emsig und konzentriert arbeitet die Belegschaft, die vor allem aus polnischen und rumänischen Zuwanderern besteht. Forman ist für den Brexit, einige seine Angestellten fürchten sich vor Grossbritanniens Abgang aus der EU. «Ich verspreche euch, dass kein Einziger von euch gehen muss», habe er seiner Belegschaft am Tag nach dem Referendum gesagt, «ansonsten würde ich eine Revolution anführen.»

Über den Ausgang des Referendums sei er nicht im Mindesten überrascht gewesen, sagt Lance Forman. Das sagen viele Brexiteers, doch er kann seine Behauptung untermauern. Zum einen hätten die meisten Leute die Umfragen vollkommen falsch interpretiert. Auf der Homepage der Financial Times sei jede einzelne Umfrage veröffentlicht worden – und vier Informationen: Der Name des Instituts, der Zeitraum, in dem die Daten erhoben wurden, die Zahl der Befragten und das Ergebnis.

«Die einzige Information, über die kaum einer redete, war die Zahl der Befragten», erklärt Forman. «Die meisten Umfragen sprachen zwar gegen den Brexit, aber die wenigen Erhebungen, für die mehr als 1500 Leute befragt ­worden waren, zeigten fast immer ein anderes Bild. Je mehr Leute man interviewt hatte, desto eher kam eine Mehrheit für den Brexit dabei heraus.»

Formans zweiter Anhaltspunkt waren die Buchmacher. Hier hätten ­diejenigen, die mit einem Remain-Sieg rechneten, den Fehler gemacht, lediglich auf die Gesamteinnahmen sowie die daraus resultierenden Quoten zu schauen. Dass dreimal so viele Leute auf den Brexit wetteten wie auf Remain, sei dabei untergegangen. «Die Durchschnittswette auf Remain betrug 475 Pfund, die auf Leave nur 75.»

Die Wohlhabenderen hätten auf Remain gesetzt, die ärmeren, aber zahlreicheren Zocker dagegen auf Leave. «Und bei politischen Ereignissen setzen die Leute oft auf das, was sie dann auch wählen, schliesslich ist eine solche Abstimmung kein Pferderennen.»

Der Boris-Bagel

Auf dem Gang hat Forman Fotografien hängen, die ihn mit Boris Johnson und Michael Gove zeigen, zwei konservativen Ministern und Anführern der Brexit-Kampagne. Als Johnson Londoner Bürgermeister war, führte Forman den Boris-Bagel ein, einen traditionellen Bagel, wie man ihn aus jüdischen Bäckereien kennt, belegt natürlich mit Lachs. In der Hauptstadt, wo Forman einen Grossteil seiner Produkte absetzt, stimmte eine Mehrheit gegen den Brexit. Ob der Boris-Bagel nun noch populär sei? «Jaja, schon», murmelt Forman und zuckt mit den Schultern. «Die Leute kaufen das Ding ja wegen der Qualität und nicht wegen des Namens.»

Formans Haltung zum Brexit und zur EU ist für einen mittelständischen Unternehmer nicht untypisch: Während die grossen, exportorientierten Unternehmen, die im Industriellenverband CBI zusammengeschlossen sind, den Brexit fürchten, stöhnen kleine und mittelständische Unternehmer gerne über Brüsseler Vorschriften. Forman hat etwa hundert Mitarbeiter, und was er nicht in Grossbritannien verkauft, geht grossteils in die Vereinigten Staaten, nicht nach Europa. Die mögliche Einführung von Einfuhrzöllen durch die EU kann ihn nicht schrecken.

Der Ironie, dass er die geschützte Herkunftsbezeichnung seiner Produkte der EU verdankt, ist sich Forman durchaus bewusst. Uneingeschränkt freuen konnte er sich auch darüber nicht. Nachdem er den Status auf die Verpackungen seiner Produkte habe drucken lassen, sei ein Mann vom Amt gekommen. Auf den Packungen stehe «Smoked Salmon», nicht «London Cure Smoked Salmon», monierte dieser.

Also musste Forman alles noch einmal neu drucken lassen. Kontinentale Regulierungswut und die britische Mentalität seien ganz einfach nicht kompatibel, meint er: «Ein Brite hält sich an Regeln. Wir stellen uns in Schlangen an, das ist die britische Art.» Sein Freund, der Tory-Politiker Peter Lilley, habe ihm eine Geschichte aus ­seinen Ferien in der Normandie erzählt. Als Lilleys Nachbar auf der Weide ein Schaf schlachtete, habe der Brite den Franzosen gefragt, ob die EU das erlaube. «EU-Regeln sind etwas für ­Engländer», habe der normannische Bauer geantwortet.

Im Kampf gegen die grosse Politik

1994 übernahm Lance Forman den Betrieb von seinem Vater. In den ersten Jahren wuchs das Geschäft jedes Jahr um 25 Prozent, dann kamen innerhalb von fünf Jahren drei grosse Katastrophen: 1998 ein Brand, bei dem die Fabrik zu drei Vierteln zerstört wurde. Forman baute wieder auf. Ein Jahr später trat der Kanal, der draussen vorbeifloss, über die Ufer. «Aus einem Provisorium heraus machten wir weiter, dann bauten wir innerhalb von zwei Jahren eine brandneue Fabrik. Nur ein Jahr später erfuhren wir, dass wir wieder gehen sollten.» Dort, wo Formans Fabrik stand, sollte das Stadion für die Olympischen Spiele 2012 errichtet werden.

Auf seinen Kampf gegen den ­damaligen Bürgermeister Ken Livingstone ist Forman heute noch stolz: Für sich und andere erstritt der ­Unternehmer eine angemessene Entschädigung. Doch umziehen musste er: «Mein Architekt entwarf dieses Gebäude hier innerhalb von einem Monat. Gebaut wurde es in zehn Monaten.» Über all das hat Forman ein Buch geschrieben. «Forman’s Games» heisst es, «Formans Spiele». Im Katalog seiner Firma wird es als «ideales Weihnachtsgeschenk» angepriesen. In Formans Büro stehen allerdings noch einige Stapel herum. Ohne zu zögern gibt er mir ein Exemplar mit auf den Weg: Formans Fische scheinen sich deutlich besser zu verkaufen als sein Buch.

Im Fischgeschäft dürfte er auch noch eine Weile bleiben: Sein jüngerer Sohn habe sein eigenes Unternehmen. Und der ältere? Der sei gerade Veganer geworden, esse kein Fleisch, keine Milch, keine Eier – und keinen Fisch. Wahrscheinlich sei seine Verlobte schuld daran, mutmasst Lance Forman. «Ich hoffe, das geht vorüber.» Ansonsten müsse er eben noch ein wenig weitermachen. «Was solls? Die Menschen werden ja immer älter», sagt er und zuckt mit den Schultern. (Basler Zeitung)