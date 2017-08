Ist der verhaftete Verdächtige unschuldig?

Die spanische Polizei hat einen 28-jährigen Marokkaner verhaftet, der verdächtigt wird, beim Attentat in Barcelona involviert gewesen zu sein. Ersten Berichten zufolge war der Mann namens Driss Oukabir derjenige, der den weissen Fiat-Van gemietet und damit 13 Menschen getötet und über 80 weitere verletzt hat.

Laut späteren Berichten soll sich Oukabir selbst der Polizei ausgeliefert haben, nachdem sein Foto im Netz kursiert war. Er erzählte der Polizei, dass seine Ausweispapiere gestohlen worden seien und er nichts mit dem Anschlag zu tun habe. Dies berichtet «The Guardian».

Bruder wird nun verdächtigt

Oukabir wurde in der katalanischen Stadt Ripoll in Gewahrsam genommen, rund 60 Kilometer nördlich von Barcelona. Ein Polizeibeamter der Region erklärte schliesslich, dass Oukabir nicht der gesuchte Todesfahrer ist. Dieser befinde sich noch auf der Flucht. Laut spanischen Medien ist nun Oukabirs Bruder terrorverdächtig.

Wie die spansiche Tageszeitung «ABC» schreibt, wurde einst ein Haftbefehl gegen Driss Oukabir wegen häuslicher Gewalt ausgestellt. Ein Verdacht auf jihadistische Aktivitäten bestand aber nicht. Laut «El País» sass der Mann eine Zeit lang im Gefängnis in Figueres, Katalonien, wo er im Jahr 2012 wieder entlassen wurde.

Spanier ist zweiter Verdächtiger

Ein zweiter Verdächtiger wurde Polizeiangaben zufolge in Alcanar im Süden Kataloniens festgenommen. Bei ihm soll es sich um einen Spanier handeln, der in der Exklave Melilla im Norden Marokkos geboren wurde.

Der Mann steht womöglich in Verbindung mit einer Explosion in einem Haus, die sich am Mittwochabend in Alcanar ereignete und bei der ein Mensch getötet wurde. Die Polizei vermutet, dass dort ein Sprengsatz vorbereitet wurde. (kaf/afp)