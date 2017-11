Jamaika ohne Sonne

Die Gemütslage der CSU dieser Tage erinnert mühelos an jene im sonnigen März vor 2061 Jahren in Rom. Damals gab es einen Herrscher, der lebenslang herrschen wollte, was seiner Partei jedoch so missfiel, dass sie ihn erdolchte. Der Herrscher war Cäsar, der Mann mit dem Dolch Brutus.

Bis auf den Dolch wiederholt sich die Geschichte gerade in München und in Berlin. Der Herrscher heisst Horst Seehofer und ist Parteivorsitzender, der Mann mit dem Dolch Markus Söder und ist bayerischer Finanzminister und im weiteren Sinne ein, wenn auch störrischer, Zögling des machtversessenen Vorsitzenden.

Das alles könnte man abtun unter der Rubrik politische Ränkespiele oder menschliche Tragödien, wenn inzwischen nicht die ganze deutsche Republik unter dem zumindest angedachten Halbmord am Vater der Christsozialen zu bluten hätte.

Das Unüberwindbare ist vor allem, die Art und Weise, wie man in Deutschland mit den Flüchtlingen umgehen soll.

Seit einem Monat führen CDU/CSU, FDP und Grüne bekanntlich Sondierungsgespräche, die den Weg frei machen sollen für Koalitionsgespräche, aus denen dann eine Koalitionsregierung hervorgehen soll. Nach einem anfänglichen Optimismus im Hinblick auf eine baldige Jamaika-Koalition, der so vergänglich war wie der erste Frost im Jahr, kam eine Ernüchterung, die sich wie eine Eisplatte auf die Teilnehmer legte und nie durch erwärmende Gespräche auch nur antaute.

Gestern Freitag sollten nun die Sondierungsgespräche ein Ende und die Koalitionsgespräche einen Anfang haben, doch das gelang nicht, und es sieht im Moment so aus, dass die Verhandlungen eher ein Schrecken ohne Ende werden könnten. Kommt hinzu, dass das Wort Jamaika in Deutschland eher irgendwelche Gefühlswelten assoziiert, die mit Sibirien zu tun haben.

Das Kleine war nie das grosse Problem. Das Unüberwindbare ist: Klima, Finanzen und, vor allem, die Art und Weise, wie man in Deutschland mit den Flüchtlingen umgehen soll, die 2015 ins Land strömten, nachdem die damalige Koalitionsregierung unter Angela Merkel zuerst die Herzen, was noch ginge, dann aber die Grenzen geöffnet hatte, was sich politisch als Fehler erwies. Eine von der CSU geforderte Obergrenze von 200'000 für neue Flüchtlinge konnte noch wegdiskutiert werden, indem die Zahl stehen blieb, aber das Wort wegfiel.

Der Zwist entbrannte dann darüber, ob Flüchtlinge, die subsidiären Schutz geniessen, denen also bei Rückführung in ihr Herkunftsland Gefahr an Leib und Leben drohen könnte, ihre Familien nach Deutschland kommen lassen dürfen. Noch bis zum 16. März 2018 haben «als subsidiär schutzberechtigt eingestufte Personen keinen Anspruch auf den privilegierten Familiennachzug».

Ideologische Grabenkämpfe

Die Grünen wollen nun, dass nach dem 16. März 2018 die so Geschützten ihre Familien ins Land holen dürfen. Die FDP hält sich mehr oder weniger raus und spricht von Verhältnismässigkeit, und Merkel sagt wie immer nichts Konkretes. Die CSU allerdings ist vehement gegen den Familiennachzug und befindet sich inzwischen halbwegs im Vorkriegszustand mit den Grünen.

Die Grünen haben zwar vor einigen Tagen eine Flanke geöffnet, indem sie der CSU signalisierten, dass man über die Verteilung der nachgezogenen Familien diskutieren könnte, aber die CSU wollte überhaupt nicht diskutieren.

Die Koalitionsgespräche gleichen inzwischen ideologischen Grabenkämpfen auf dem Schlachtfeld der Realität. Das Dilemma, das die CSU zum schlechten Wetter der Jamaika-Gespräche macht, ist nebst ihrer Selbstüberschätzung und der Tendenz, die Fehler bei den andern und notfalls gar bei der Schwerkraft zu suchen, dass sie viel mehr mit sich selbst und der eigenen Unfähigkeit beschäftigt ist als mit der Bildung einer Regierung. Und Patron Seehofer führt eine Art ungewinnbaren Zweifrontenkrieg.

Klar ist, dass in der jüngeren Vergangenheit eine Regierungsbildung noch nie so lange gedauert hat.

Weil an diesem Wochenende in Nürnberg ein CSU-Landesparteitag stattfindet, der endlich und endgültig die Scherben der desaströsen Bundestagswahl kitten und die Rolle Seehofers klären soll, ist der angeschlagene Seehofer bemüht, in Berlin den kompromisslosen Cowboy zu geben, damit er in Nürnberg halbwegs aufrecht im Sattel sitzen bleiben kann. Er kämpft für seinen Ritt, indem er eine Front in den Jamaika-Gesprächen aufbaut, damit er zu Hause die Schlacht um den Parteivorsitz nicht verliert.

Das ist der Stand der Dinge am Freitagabend. Im Reichtagspräsidenten-Palais wird immer noch weiter sondiert und sediert, aber es scheint, dass da etwas zusammenwachsen soll, das gar nicht zusammenwachsen kann. Und auch wenn der Streit beim Familiennachzug beigelegt werden sollte, bleibt immer noch jener beim Klima und danach noch jener bei den Finanzen.

Klar ist, dass in der jüngeren Vergangenheit eine Regierungsbildung noch nie so lange gedauert hat, wie das jetzt der Fall ist. Was lange währt, wird nicht zwangsläufig gut. Wie lange übrigens Koalitionsverhandlungen dauern dürfen, ist gesetzlich nicht festgelegt. Sollte die Sonne in Jamaika gar nicht aufgehen, käme es zu Neuwahlen. (Basler Zeitung)