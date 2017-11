Jenseits der Schmerzgrenze

Es gibt gut 15 Arten des Zitterns, und jenes, das gestern kurz nach Mitternacht den FDP-Chef Christian Lindner immer wieder mal befiel, war wohl ein Erregungs-Zittern, das auch bei psychischen Ausnahmezuständen als Begleiterscheinung auftritt. Lindner hielt ein immer wieder zitterndes weisses Stück Papier in der Hand, und was er, der sonst frei redet, da ablas, sorgte für ein politisches Erdbeben, das Deutschland noch wochen- und monatelang immer wieder erschüttern wird.

Lindner sprach von fehlenden gemeinsamen Ideen und Vorstellungen und Vertrauen unter jenen vier Parteien (CDU, CSU, FDP und Grüne), die Deutschland in einer sogenannten Jamaika-Koalition hätten regieren sollen. Von einem «Geist der Sondierungspapiere», der eine teilweise «schädliche» Politik portiere, und von «Formelkompromissen» redete er, sprach vom Wählerauftrag, den die FDP so nicht wahrnehmen könne, und sagte: «Lieber nicht regieren, als falsch regieren.» Dann stieg er in den Fonds einer schwarzen Limousine und fuhr allem davon.

Drinnen im Gebäude der Landesvertretung Baden-Württemberg sassen perplex die Parteispitzen der zurückgelassenen und willigen Koalitionäre auf ihren Stühlen, als ob man sie ihnen unter dem Hintern weggerissen hätte, und suchten nach Worten. Offenbar sind die FDPler kurz nach Mitternacht geschlossen aufgestanden, haben ihre Taschen gepackt und sind wortlos in die Berliner Nacht ge- und Jamaika davongelaufen.

Eine Stunde später, es war kurz nach ein Uhr früh, redete die noch geschäftsführende Bundeskanzlerin, Angela Merkel: «Es ist ein Tag des tiefen Nachdenkens, wie es weitergeht in Deutschland.» Und dass man eine Lösung hätte finden können und dass sie Deutschland selbstverständlich durch diese schwierige Zeit führen werde.

Horst Seehofer stand neben ihr, stand da wie ein Priester ohne Gemeinde und sagte «schade». Und dass das gleichzeitig eine Belastung für die Bundesrepublik Deutschland sei. Cem Özdemir von den Grünen stand woanders in grünem Mantel, sagte zuerst, dass er das Gefühl habe, dass die FDP vielleicht sogar von Anfang an keine Einigung suchte, und dass sie, die Grünen, «zu dieser Verständigung bis zur letzten Sekunde bereit waren, und auch da noch mal weiterzugehen, wo man eigentlich nicht mehr weitergehen kann».

Französischer Abgang

Der Zeitpunkt des Absprungs der Liberalen weist ein seltsames Timing auf. Just als die harten Nüsse der Sondierungsgespräche laut Aussagen der Koalitionswilligen zumindest erfolgreich angeknackt schienen – die Zukunft des Solidaritätsbeitrags, der Familiennachzug, die Klimapolitik, die Bildungspolitik, die Digitalisierung, die Steuererleichterungen, die Vorratsdatenspeicherung, die Landwirtschaftspolitik –, verliess die FDP die Gespräche mit einem französischen Abgang. Die FDP bestreitet, dass alles schon halbwegs eingetütet gewesen sein soll und hält fest, dass sie nicht den Eindruck hatte, dass man da und dort und vor allem in den Kernfragen nahe einer Einigung gestanden hätte.

Danach machten Wörter die Runde wie «Kalkül», «Inszenierung» und «abgekartetes Spiel». Die zittrige Erklärung sei vorbereitet gewesen, die FDP nur so lange mit von der Koalitionspartie gewesen, um bundesweit ein paar Punkte zu sammeln. Özdemir meinte, Lindner habe wohl mehr nach Österreich geschaut, als sich um Deutschland gekümmert.

Özdemir bediente dabei die Spekulation, dass Lindner mit seiner in den Sondierungsgesprächen kompromisslosen Haltung in Hinblick auf mögliche Neuwahlen reuige Wähler aus dem AfD-Spektrum für die FDP gewinnen wollte, um dann sich selbst als so etwas wie der Sebastian Kurz Deutschlands und als vermeintlicher Retter der Republik vorzudrängeln.

Davon will die FDP natürlich nichts wissen. Sie habe sich bis zuletzt für eine Einigung eingesetzt und erst, als klar wurde, dass die Sondierungsgespräche auf Kompromisse bis hin zur Selbstverleugnung hinauslaufen, habe sie sich entschieden, da nicht mehr mitzumachen. Die Verhandlungsführung Merkels sei chaotisch gewesen, bereits getroffene Kompromisse – etwa beim Solidaritätszuschlag – seien am Sonntag einfach zurückgestellt und sie, die FDP, aufgefordert worden, anstelle des Kompromisses doch den Vorschlag anzunehmen, den die CDU schon im Wahlprogramm propagierte.

Schmerzgrenze, dieses Wort, das die Grünen immer bemühten, um zu signalisieren, dass sie auch da zu Kompromissen bereit wären, wo es wirklich wehtut, weil die Grünen unbedingt regieren wollen, diese Schmerzgrenze ist bei der FDP deutlich empfindlicher.

Am Morgen, als die Risse des liberalen Bebens sichtbar wurden, war es, als ob Deutschland in seiner plötzlichen Ratlosigkeit aus Verlegenheit in einen Wahlkampfmodus schalten würde. Die Zeit eines, wenn auch brüchigen, Konsens war zu Ende, die Phase der ersten Kampfparolen, wenn auch noch flüsternd formuliert, hatte begonnen. Mit einem Unterschied; die FDP war in puncto Schwarzer Peter die neue AfD.

Als es schon lange hell war in Berlin an diesem Montag und trotzdem dunkel blieb, erwachte die AfD aus ihrem wochenlangen Dornröschenschlaf, wachgeküsst vom Lärm des Versagens jener, denen sie schon immer Versagen vorgeworfen hatten, und von einem Gefühl der eigenen Rechthaberei.

Alexander Gauland und Alice Weidel traten vor die Kameras. Gauland sprach meistens, Weidel lächelte andauernd. Genüsslich fast sagte Gauland: «Das Problem einer bürgerlichen Mehrheit, wie es der Wähler ja wollte, gibt es nicht. Weil es eine bürgerliche Mehrheit gibt in Deutschland, nämlich eine mit der AfD. Aber natürlich nur, wenn die CDU sich von ihren linksgrünen Inhalten trennt. Merkel ist gescheitert, und es wäre Zeit für einen Rückzug.» Weidel sagte maliziös, dass diese ganzen Gespräche eine «wochenlange, teure Wählertäuschung» gewesen seien.

Die Linke meldete sich schon früh zu Wort, etwa zu der Zeit, zu der die Arbeiter Deutschlands sich in die Fabriken aufmachen. Die beiden Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger sprachen vom Ende der Ära Merkel, der neuen rechtslastigen Aggressivität der FDP, und davon, dass, wenn es etwas Positives denn gebe, dem Land mit diesem Scheitern einiges erspart geblieben ist, weil: «Wer mit Merkel ins Bett geht, wacht mit Seehofer auf.»

Als das deutsche politische Karussell am gestrigen Morgen seine ersten Runden gedreht hatte und Deutschland dabei ein wenig Grösse davongeflogen war, suchte das Land nach seiner Zukunft. Es gibt nur drei Szenarien: Minderheitsregierung, Neuwahlen, oder die FDP sagt, es sei alles nur ein Witz gewesen, und man könne jetzt weitersondieren.

Eine Minderheitsregierung wäre ein Novum in der jüngsten deutschen Vergangenheit, an diesem schwarzen Montag aber nur ein sekundäres Thema. Schwarz-Gelb oder Schwarz-Grün wäre bei dieser Konstellation bei jedem Geschäft, das das Parlament passieren muss, auf Stimmen der Opposition angewiesen. Auch wenn die Minderheitsregierung von einzelnen Fraktionen toleriert werden würde, bliebe die Tatsache, dass Deutschland unverlässlicher werden und seinen Status als politische Eiche verlieren würde.

Vorerst keine Neuwahlen

Neuwahlen war das Wort, das aus den meisten Mündern kam. Jürgen Trittin von den Grünen nahm es als Erster in den Mund. Ausgerechnet Trittin vom linken Flügel der Grünen, dessen Ideologie sich seit der Zeit des Baumsterbens nicht gross weiterentwickelt hat, Trittin, der am Sonntag noch mit einem Interview, in dem er der FDP diverse Kompetenzen absprach, für das sorgte, was man als atmosphärische Störungen bezeichnet und was wohl die FDP-Spitze auch dazu brachte, von mangelndem Vertrauen zu sprechen.

Bis Mittag schien klar, dass in dieser Situation der allgemeinen Überforderung, die kein Witz war und in der Deutschland sich gerade selbst um die Ohren fliegt, wahrscheinlich alles auf Neuwahlen hinauslaufen würde. Die SPD zierte sich an einer nachmittäglichen Pressekonferenz, doch zusammen mit der Union eine Grosse Koalition zu bilden, und sprach sich ebenfalls für Neuwahlen aus. «Ich scheue Neuwahlen nicht», sagte Martin Schulz. Auf die Frage, ob er nach Neuwahlen eine Grosse Koalition weiter ausschliessen würde, antwortete er mit dem üblichen Satz: dass man dann mal schauen müsse und wenn es der Wählerwille wäre, warum nicht.

Deutschland First

Um halb drei trat der im Moment wohl wichtigste Mann Deutschlands, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, im Schloss Bellevue vor die Mikrofone. Zuvor hatte er Angela Merkel empfangen, die ihm offiziell mitgeteilt hat, dass die Sondierungsgespräche gescheitert sind. Steinmeier ist der Mann, der das weitere Prozedere einleiten, also das Parlament auflösen und den Weg freimachen kann für Neuwahlen.

Neuwahlen, das hiesse, dass der Bundespräsident Merkel zur Bundeskanzlerin vorschlagen würde, sie dann aber, weil das Ziel ja Neuwahlen sind, nicht gewählt werden würde, auch nicht in einem zweiten Wahlgang zwei Wochen später. Daraufhin könnte der Bundespräsident den Bundestag auflösen. Innerhalb von 60 Tagen müssten Neuwahlen durchgeführt werden.

Steinmeier tat, was Bundespräsidenten immer zuerst tun, wenn eine Situation gerade dabei ist, ausser Kontrolle zu geraten. Er mahnte. Erwähnte die in den 70 Jahren Bundesrepublik Deutschland noch nie dagewesene Situation, und dass die Parteien jetzt umso mehr gefordert wären. Und dass Verantwortung weit über die eigenen Parteiinteressen ginge und insbesondere nicht nur gegenüber den Wählern der jeweils eigenen Partei gilt. «Das ist der Moment, in dem alle Beteiligten noch einmal innehalten und ihre Haltung überdenken sollten.»

Und er war der Erste in diesen Stunden, in denen Deutschlands Politiker grossflächig Nabelschau betrieben und begannen, das Versagen beim jeweils andern zu suchen und sich im Hickhack des Kleinen grosszutun, der in Erinnerung rief, dass «innerhalb, aber auch ausserhalb unseres Landes und insbesondere in unserer europäischen Nachbarschaft Unverständnis und Sorge gross wären, wenn ausgerechnet im grössten und wirtschaftlich stärksten Land Europas die politischen Kräfte ihrer Verantwortung nicht nachkämen».

In seiner «Deutschland First»-Rede nahm er kein einziges Mal das Wort «Neuwahlen» in den Mund. Vor drei Tagen noch hatte er potenzielle Koalitionäre angemahnt, keinen Unsinn zu machen und sich zu einigen. Steinmeier will nun in den kommenden Tagen mit den jeweiligen Vorsitzenden der Ex-Jamaika-Parteien sowie den Linken, wahrscheinlich aber nicht mit der AfD, zusammenkommen und ihnen ins Gewissen reden und vermitteln, dass der Staat vor der Partei kommt. Und dass es Wichtigeres gibt als die eigenen Befindlichkeiten.

Dies gilt für die FDP und die SPD, die ihre Interessen über jene des Landes stellen. Die SPD seit zwei Stunden nach der Wahl am 24. September, die FDP seit vorgestern Mitternacht. Die SPD will offenbar partout «in ihrer oppositionellen Schmollecke stehen bleiben», wie das der CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer formuliert. Es gibt einige Stimmen aus einigen Lagern, die meinen, dass die SPD jetzt eine gute Verhandlungsposition bei der angeschlagenen Merkel hätte.

Aber scheinbar setzt die SPD auf Neuwahlen und ein paar Prozentpunkte mehr, damit sie dann sagen kann, eine Grosse Koalition sei der Wählerauftrag an die SPD, was sie von ihrem jetzigen, selbstempfundenen Wählerauftrag als Oppositionspartei befreien würde. Auf der anderen Seite könnte sie, wäre sie jetzt für eine Grosse Koalition zu haben, mit Stolz durch die Republik laufen und sagen, dass sie da sei, wenn man sie braucht.

Und dann ist da noch Angela Merkel. Vermutlich. Man hörte und sah sie nach ihrem nächtlichen Nachdenklichkeits-Statement den ganzen Tag über nicht mehr. Man stehe hinter ihr, betonte das Präsidium. Was anderes sollen sie auch sagen, weil es in der CDU noch keine Alternative zu Merkel gibt. Es gehört zu ihren Talenten, die Talente der CDU stets nicht so gross werden zu lassen, dass sie zu einer Gefahr werden könnten.

Am Abend trat sie dann doch noch vor ein Mikrofon, hoffnungsvoll geschminkt irgendwie, und sagte, dass sie bereit sei, weiter Verantwortung zu übernehmen. Und dass sie Neuwahlen besser fände als eine Minderheitsregierung, die ja immer auch eine Zitterpartie sei. (Basler Zeitung)