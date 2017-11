Karrieristen auf Achterbahnfahrt

Das Glück gleicht dem Balle, es steiget zum Falle, lautet ein altdeutsches Sprichwort, an das man sich bei der Beobachtung des sogenannten Sexskandals von Westminster erinnert fühlt: Wer gestern noch zu den politischen Profiteuren zu gehören schien, könnte morgen schon über neue, unerwartete Vorwürfe stolpern.

Den Überblick zu behalten fällt schwer, wobei die Presse mindestens so viel zur Verwirrung wie zur Aufklärung beiträgt: Unter enormem Konkurrenzdruck stehend, posaunen Londoner Blätter auch schon einmal Nachrichten hinaus , die bei näherem Hinsehen nicht viel mehr als Gerüchte sind.

Gavin Williamson, seit letzter Woche neuer Verteidigungsminister, sah bis vor Kurzem noch wie ein Sieger aus: Nachdem der bisherige Minister Michael Fallon zurücktreten musste, war Williamson befördert worden, wobei einige seiner Parteikollegen ihm vorwarfen, den Fall seines Vorgängers zumindest beschleunigt zu haben, indem er als einer der Ersten dessen Rücktritt gefordert hatte.

Was wussten die Minister?

Nun steht Williamson seinerseits unter Druck: «Eine Tory-Aktivistin», so berichtet der Tory-nahe Daily Telegraph, habe David Natzler, so etwas wie ein Zeremonienmeister des Unterhauses, vom übergriffigen Verhalten einiger männlicher Abgeordneter berichtet; Natzler wiederum soll diese Information an Parlamentsministerin Andrea Leadsom weitergegeben haben, aber auch an Williamson, der damals Chef-Einpeitscher der Tories war, also so etwas wie ein Fraktionschef.

Dort, bei Leadsom und Williamson, soll das brisante Wissen erst einmal hängen geblieben sein; jedenfalls meldeten sich diese nicht mehr bei der Informantin, die sich laut Telegraph aufgrund des Desinteresses der beiden Politiker «wertlos» gefühlt habe. Sollte dies so stimmen, hiesse das, dass Leadsom und Williamson anstatt etwas zu unternehmen bewusst geschwiegen hätten, womöglich, um ihr Wissen zu einem späteren Zeitpunkt gewinnbringend anzuwenden.

Wie Williamson wird auch Leadsom eine Schlüsselrolle beim Fall Fallons zugeschrieben: Sie hatte Premierministerin Theresa May informiert, dieser habe ihr gegenüber «unangemessene Bemerkungen» gemacht. Einige sagen, Leadsom habe sich an Fallon rächen wollen, nachdem sie mit diesem über den Brexit aneinandergeraten sei und Fallon ihr zu verstehen gegeben habe, dass er sie für ein Leichtgewicht halte.

Was Fallon betrifft, wurde am Sonntag bekannt, dass dieser, abgesehen von den bisher gegen ihn erhobenen, eher harmlosen Vorwürfen, vor 15 Jahren eine Journalistin gegen deren Willen auf den Mund geküsst haben soll; dieser zweifellos gravierende Vorfall könnte es gewesen sein, der ihn vergangenen Mittwoch letztendlich zum Rücktritt bewegt hatte.

Weiterhin nicht zu seinem Vorteil im Gespräch ist auch Damian Green, Kabinettsminister und gemäss Insidern Theresa Mays treuester Knappe in Westminster. Über ihn wusste die Sunday Times in ihrer jüngsten Ausgabe unter Berufung auf einen Polizeibeamten zu berichten, bereits 2008 sei «extremes» pornografisches Material auf seinem Computer in Westminster gefunden worden.

Damals führte die Polizei Ermittlungen in anderem Zusammenhang durch. Green bestreitet die Vorwürfe und spricht von alten Gerüchten; auffällig ist, dass andere Zeitungen die Geschichte bis jetzt kaum aufgenommen haben, was nicht unbedingt für die Stichhaltigkeit des Vorwurfs spricht. Rücktrittsabsichten hat Green bis jetzt keine erkennen lassen.

Furcht vor Nachwahlen

Anders verhält es sich bei dem konservativen Abgeordneten Christopher Pincher. Diesem war von einem Parteikollegen vorgeworfen worden, ihn 2001 bei einem Treffen in Pinchers Haus bedrängt zu haben. Bis der Vorfall geklärt sei, trete er von seinem Amt als Einpeitscher zurück, erklärte Pincher.

Auffällig ist, dass die Konservativen unter den Verdächtigen krass übervertreten sind; die Rede ist von mehr als 40 tatsächlich oder vermeintlich fehlbaren Tories, während in den Reihen der oppositionellen Labour-Partei nur etwa ein halbes Dutzend Politiker unter Verdacht steht. Charlie Elphicke ist der erste Abgeordnete, der den Konservativen verloren ging: Er wurde Ende vergangener Woche aus der Fraktion ausgeschlossen, bestreitet jedoch jedes Fehlverhalten.

Angesichts ihrer knappen Mehrheit und relativ schwacher Umfragewerte muss die Regierungspartei durchaus beunruhigt sein: Sollten Abgeordnete zurücktreten, sieht das britische Wahlsystem Nachwahlen in den betroffenen Wahlkreisen vor; Mays Mehrheit könnte dann zusammenschmelzen. (Basler Zeitung)