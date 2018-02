Kommerzsender als Spielball der Mächtigen

Israel, ein Land mit rund acht Millionen Einwohnern, ist ein Paradies für Zapper. Den Bürgern stehen vier Fernsehstationen auf Hebräisch zur Auswahl, die russisch sprechende Bevölkerung hat ihre eigene Station, es gibt arabisch-sprachige Beiträge sowie einen Sender für die National-Religiösen. Zudem können zahlreiche Inhalte übers Kabelfernsehen abonniert werden – zum Beispiel Programme für Kinder, für Sportfans oder für Naturliebhaber.

Wie sich diese Vielfalt in einem kleinen Land rechnet: Darüber gebe es keine Transparenz, sagt Medienwissenschafter Roei Davidson von der Universität Haifa zur Basler Zeitung. Sicher sei lediglich, dass alle kommerziellen Sender rote Zahlen schreiben. Sie können wirtschaftlich nur überleben, weil vermögende Investoren die Defizite decken.

Die Liste der Investoren, die sich im Fernsehmarkt engagieren, liest sich wie ein Who is who der Reichsten. Sie nehmen rote Zahlen in Kauf, weil sie sich von ihren Sendern «kommerzielle oder politische Vorteile» versprechen, sagt Medienwissenschafter Yariv Tsfati von der Universität Haifa. Man könne kritisieren, dass sich damit Interessen durchsetzten lassen. Man könne die TV-Investitionen aber auch aus einer positiven Warte beurteilen: Sie ermöglichen eine Programmvielfalt, die ohne Investitionen der Superreichen nicht möglich wäre.

Berühmte Namen

Zu den Grossinvestoren gehört die Familie Wertheim. Moshe Wertheim, der vor zwei Jahren starb, begründete sein Vermögen mit Coca-Cola. Die Lizenz erwarb er 1967, und heute kontrollieren seine Nachkommen an die 40 Prozent des israelischen Marktes für Soft Drinks. Mit den Coca-Cola-Erlösen baute sich Moshe, der einst Mossad-Agent war, ein Wirtschaftsimperium auf, zu dem Immobilienfirmen, Automobilimporteure, eine grosse Bank, Finanzdienstleister und knapp die Hälfte der Fernsehfirma Keshet gehören. Wertheim hatte seine Keshet-Anteile vor acht Jahren vom israelisch-amerikanischen Doppelbürger Haim Saban erworben, der sich 2006 von ProSiebenSat1 getrennt hatte.

Bei Reshet, einem weiteren TV-Unternehmen, sind die Geschwister Michael und Raya Strauss investiert, deren Vorfahren in der Nahrungsmittelindustrie reich geworden sind. Eine weitere Reshet-Investorin ist die Familie Ofer. Ihr gehören unter anderem die Schifffahrtsgesellschaft Zim und das Rohstoffunternehmen Israel Chemicals.

Bis vor Kurzem teilten sich die Firmen Reshet und Keshet den Sender Channel 2. Seit November strahlt aber jeder ein volles, eigenes Programm aus. Nur die Nachrichtensendungen produzieren sie gemeinsam und strahlen sie gleichzeitig aus.

Gewinne habe Channel 2 seit Beginn der Sendungen im Jahre 1993 nie erwirtschaftet, sagt Medienjournalist Nati Tucker von der Wirtschaftszeitung The Marker. Trotzdem seien in dieser Zeit insgesamt sieben Milliarden Shekel (rund 1,9 Milliarden Franken) an lokale Produzenten geflossen. Davon profitierten mit zwei Milliarden Shekel (rund 500 Millionen Franken) lokale Hersteller von Doc- und Spielfilmen.

Vom Journalismus in die Politik

Defizit hin oder her: Kommerzielle Sender zahlten von Anfang an branchenunübliche, sehr hohe Löhne fürs Top-Management sowie für Fernseh-Talente, die die Lohnskala des staatlichen Fernsehens sprengen. So verdiente der ehemalige TV-Journalist und Moderator Yair Lapid, der später in die Politik einstieg, eine Partei gründete, ins Parlament gewählt wurde und vorübergehend Finanzminister war, umgerechnet 53'000 Franken im Monat.

Channel 10, der jüngste kommerzielle Sender, kann sich ebenfalls nur dank grosszügigen Zuwendungen von Milliardären über Wasser halten. Hauptinvestor ist Len Blavatnik. Der gebürtige Ukrainer, der in den USA studierte, machte sein Vermögen vor fünf Jahren mit dem Verkauf seiner Anteile an der russischen Ölgesellschaft TNK-BP liquid, was ihm sieben Milliarden Dollar einbrachte. Im Mai 2015 rettete er mit einer Finanzspritze den Sender vor dem Untergang. Die Gruppe RGE, die von Blavatnik kontrolliert wird, bezahlte den bisherigen Eigentümern umgerechnet 2,6 Millionen Dollar und schoss umgerechnet 37 Millionen Dollar ein, um den Sender am Leben zu erhalten.

Einen Minderheitsanteil hält auch der in Amerika lebende israelische Filmproduzent Arnon Milchan, der im Korruptionsskandal um Premier Benjamin Netanyahu eine Schlüsselfigur ist. Milchan soll den Netanjahus nicht nur teure Geschenke gemacht haben, was die Polizei als Bestechungsversuche wertet. Netanyahu wollte Milchan auch dazu verhelfen, den aus Sicht Netanjahus regierungskritischen Channel 2 an sich zu reissen, damit dieser auf einen freundlicheren Kurs verpflichtet werde. Zuvor hatte Netanyahu versucht, den Channel 10 wegen seiner – aus Sicht Netanjahus – regierungskritischen Berichterstattung zu schliessen.

Fokus auf Einwanderer

Wer im Fernsehmarkt investiert, muss mit hohen Verlusten rechnen. Channel-10-Gründer Yossi Maimon, der sich unter anderem im Gasgeschäft engagiert hat, hatte zum Beispiel seinen Anteil an Channel 10 mit einem Verlust von umgerechnet 185 Millionen Franken verkauft, bei Milchan soll die Abschreibung knapp 55 Millionen Franken betragen haben.

Zu den Nischenanbietern gehört Channel 20, der die national-konservativen Fernsehzuschauer bedient und deshalb TV-Liebling Netanjahus ist. Das Defizit des Senders wird vom russisch-israelischen Milliardär Yitzhak Mirilashvili gedeckt, der zu den reichsten Unternehmern Israels gehört. Der Name Mirilashvili wird in einem Korruptionsskandal um Innenminister Ariyeh Deri genannt, der derzeit von der Polizei untersucht wird.

Ein weiterer Nischen-Sender richtet sich an die Einwanderer aus der ehemaligen UdSSR, die rund 20 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Er wurde im Jahre 2002 vom aus Russland stammenden Immobilienmogul Lev Leview gegründet. Vor fünf Jahren übernahm eine Investorengruppe um Alexander Levin den Sender. Ihre erste Handlung: Sie deckte als Erstes die aufgelaufenen Verluste. (Basler Zeitung)