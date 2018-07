Letztes Mitglied der Churchill-Regierung gestorben

Der ehemalige britische Aussenminister und letzte Überlebende der Nachkriegsregierung von Premierminister Winston Churchill, Lord Carrington, ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Downing Street gab am Dienstag die «sehr traurige Nachricht» bekannt. «Seine Karriere war dem Staatsdienst gewidmet. Mein tiefstes Beileid für seine Familie», erklärte David Lidington, Staatssekretär im Kabinett von Premierministerin Theresa May, im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Very sorry to learn of the death of my constituent Lord Carrington, former Defence and Foreign Secretary & last surviving member of Churchill's post-war govt. His career was given to public service. My deep sympathy to his family. 1/2 — David Lidington (@DLidington) 10. Juli 2018

Später äusserte sich auch May auf Twitter. «Der Tod von Peter Carrington markiert den Verlust eines Staatsmannes, der weltweit für sein bemerkenswertes Leben im öffentlichen Dienst respektiert wird», schrieb May.

The death of Peter Carrington marks the loss of a statesman respected globally for his remarkable life of public service. I know my fellow Nato leaders and others will join me in offering gratitude for his service and condolences to his family. https://t.co/ICEjL6SLvM pic.twitter.com/EGaPW71dhL — Theresa May (@theresa_may) 10. Juli 2018

Auch der ehemalige Premierminister David Cameron teilte sein Beileid auf Twitter mit und lobte Carrington als grossen Diener der Öffentlichkeit.

Peter Carrington was a lovely man and a great public servant. It was a huge honour having him to Chequers and listening to his stories of working with every Conservative leader from Winston Churchill onwards. Kindness and brilliance in equal measure; he'll be deeply missed. pic.twitter.com/nPxTobnP8Z — David Cameron (@David_Cameron) 10. Juli 2018

Lord Carrington wurde, noch mit einer anderen Schreibweise seines Namens, als Peter Carington geboren. Er gehörte der Churchill-Regierung zwischen 1951 und 1955 an. Später war er ab 1979 Aussenminister unter der damaligen Premierministerin Margaret Thatcher.

Wegen des argentinischen Einmarschs auf den Falkland-Inseln 1982 trat er von seinem Amt zurück, obwohl Thatcher ihn davon abzuhalten versuchte. Zwischen 1984 und 1988 war Lord Carrington Nato-Generalsekretär. Unter anderem war er Träger des Hosenbandordens, der exklusivste Orden des Vereinigten Königreichs und einer der angesehensten Europas.

Aus der Nato-Klamottenkiste: Lord Carringtons Ankunft zu seinem ersten Arbeitstag bei der Nato. Quelle: Youtube/NatoHistory

Die Nato lobt ihren ehemaligen Generalsekräter in höchsten Tönen. Carrington war besonders kultiviert und sympathisch. Er kannte die Namen aller seiner Mitarbeiter und behandelte sie wie eine Familie. Ob er und Lady Carrington ein spontanes Abendessen mit Aristokraten und Künstlern oder ein einfaches Picknick mit seinem Personal organisierten, alle wurden mit dem gleichen Respekt und Rücksicht behandelt, heisst es auf der Nato-Webseite.

Zudem soll Carrington auch dafür bekannt gewesen sein, seinen Jaguar im britischen Renn-grün dem Rolls Royce, den er als Generalsekretär hätte benutzen dürfen, zu bevorzugen. Sein Nachfolger bei der Nato wurde der Deutsche Manfred Wörner. (nag/AFP)