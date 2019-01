Nach der Festnahme des ehemaligen italienischen Linksextremisten Cesare Battisti in Bolivien hat Italien ein Flugzeug in das südamerikanische Land entsandt.

Die Maschine sei «seit mehreren Stunden» in der Luft, teilte das Innenministerium in Rom am Sonntag mit. An Bord sind demnach Vertreter der Polizei und der Geheimdienste. Innenminister Matteo Salvini bestätigte im Fernsehen, dass «Mittel und Männer» zur Rückholung Battistis bereits unterwegs seien.

Battisti werden mehrere Morde Ende der 70er Jahre angelastet. Er war Mitgründer der linksextremistischen Gruppe Bewaffnete Proletarier für den Kommunismus, die für die Morde verantwortlich gemacht wurde. 1993 wurde Battisti in Italien in Abwesenheit wegen vierfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Er bestreitet die Vorwürfe.

Battisti hatte sich zuletzt jahrelang in Brasilien unter dem Schutz linksgerichteter Präsidenten einer Auslieferung nach Italien entzogen. Brasiliens neuer rechtsradikaler Präsident Jair Bolsonaro hatte Italien aber bereits vor seiner Wahl Ende Oktober die Auslieferung Battistis in Aussicht gestellt. Mitte Dezember wurde in Brasilien Haftbefehl gegen Battisti erlassen, seither fehlte von ihm jede Spur.

In der Nacht zum Sonntag wurde Battisti in Bolivien gefasst, wie ein Berater Bolsonaros bekanntgab. Brasilianischen Medienberichten zufolge wurde der 64-Jährige in der bolivianischen Stadt Santa Cruz de la Sierra gestellt. (nag/AFP)