Mann greift in Montenegro US-Botschaft an

Auf die US-Botschaft im Adriastaat Montenegro ist ein Anschlag verübt worden. Ein Mann warf kurz nach Mitternacht eine Handgranate auf das Botschaftsgebäude in der Hauptstadt Podgorica und brachte sich dann mit einer zweiten Handgranate selbst um.

Über den Anschlag berichteten die Regierung und örtliche Medien am Donnerstag. Die US-Botschaft empfahl ohne weitere Einzelheiten, die Nähe zu dem attackierten Gebäude zu meiden. Die Botschaft sei aber nicht beschädigt worden, hiess es.

(2 of 2) Most probably, the device was a hand grenade. Police investigation and identification is under way directed by the prosecutor.

Police Administration of Montenegro