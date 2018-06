Mehr als alle Reichtümer Arabiens

Vor 26 Jahren stand Paul Dacre an einer Weggabelung: Zwei Angebote hatte der damalige Chefredaktor des Evening Standard 1992 vorliegen, eines von der Daily Mail und eines von der Times. Er entschied sich für die Mail. Was sein Einkommen anging, wählte er damit den breiten Weg: 2,4 Millionen Pfund bekam Dacre 2017 ausbezahlt, was ihn zu Grossbritanniens bestbezahltem Chefredaktor machte. Was dagegen seine Reputation unter Journalistenkollegen betraf, hatte er sich für den schmalen Weg entschieden. «Der Chef-Vergifter geht», schrieb Polly Toynbee im Guardian, nachdem Dacre am Donnerstag angekündigt hatte, zu seinem 70. Geburtstag im November zurückzutreten.

Dacre tat, was ein Boulevardjournalist tun muss: Er polarisierte. Die Leute, für die er schreiben wolle, seien «sparsam, wortkarg, absolut eigenverantwortlich, misstrauisch gegenüber progressiven Ideen, Selbstgefälligkeit und Besserwisserei», erklärte er 2012 dem New Yorker. Es war eines der ganz wenigen Interviews, das er gab.

Über Dacres Privatleben ist wenig bekannt. Im südenglischen Sussex und an der Westküste Schottlands hat er in Land investiert; «Dacre’s acres» nennen die ortsansässigen Bauern seine Latifundien. Unter seinen Pächtern scheint er beliebt zu sein: Im November 2017, zur Feier seines 25-jährigen Jubiläums an der Spitze der Mail, hätten sie Höhenfeuer entzündet, berichtet der konservative Kolumnist Charles Moore im Spectator. Was man sonst über Dacre weiss, macht ihn nicht unbedingt sympathisch: Seine Mitarbeiter soll er aufs Unflätigste beschimpfen, die Redaktion gleicht offenbar einem Boot Camp. Auf manche Geschichten setzt er mehrere konkurrierende Reporter an. Ausruhen kann sich unter ihm keiner.

«Wenn wir falsch liegen, sollen sie uns verklagen»

Politisch steht Dacre weit rechts, doch ein Rassist ist er nicht, obwohl viele ihm dies nachsagen. Dass die Mörder von Stephen Lawrence, einem schwarzen Teenager, der 1993 an einer Bushaltestelle im Osten Londons erstochen worden war, verurteilt wurden, war nicht zuletzt Dacre zu verdanken. «Wir beschuldigen diese fünf Männer. Wenn wir falsch liegen, sollen sie uns verklagen», titelte er 1997. Zunächst, so heisst es, habe Dacre gegen die Wiederaufnahme der Ermittlungen polemisieren wollen, doch dann habe er sich anders besonnen, vielleicht, weil sich die Fakten für ihn anders darstellten, nachdem er seine Reporter auf den Fall angesetzt hatte, vielleicht aber auch nur, so meinen seine Kritiker, weil ihm Lawrences Vater persönlich bekannt sei: Dieser sei Jahre vorher in Dacres Haus als Gipser tätig gewesen. 2012, 19 Jahre nach der Tat, wurden zwei der fünf weissen Verdächtigen verurteilt.

Nicht wenige in England meinen, ohne Dacre hätte es kein Ja zum Brexit gegeben. «Vote Leave Today», titelte die Mail am Tag des Referendums; «Feinde des Volkes», schrieb das Blatt ein knappes halbes Jahr später auf der Frontseite unter die Bilder dreier Richter, die entschieden hatten, dass die Regierung die Zustimmung des Parlaments einholen müsse, um den EU-Austritt auszulösen. Dacres designierter Nachfolger Geordie Graig, 57, der bisherige Chefredaktor der Mail on Sunday, gilt als Brexit-Gegner, ebenso Lord Rothermere, der Verleger beider Blätter. Die EU-feindliche Haltung der Werktags-Mail, so heisst es, sei diesem peinlich. Wird das Blatt jetzt EU-freundlich? Dem Verleger dürfte es womöglich gefallen, den Lesern wahrscheinlich weniger.

Im November wird Dacre «Chef-Herausgeber», ein Posten, auf dem Lord Rothermere ihn bald schon kaltstellen könnte. Vorerst machen beide gute Miene zum möglicherweise bösen Spiel – und bedienen sich dabei blumiger Redeweisen: Paul Dacre sei «der grösste Chefredaktor seiner Generation», liess Lord Rothermere zu dessen Abschied verlauten. Sein Verleger habe ihm «mehr gegeben als alle Reichtümer Arabiens», revanchierte sich Dacre: «Die Freiheit, ohne Einmischung zu arbeiten und das bestmögliche Team zusammenzustellen.»

(Basler Zeitung)