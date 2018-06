Merkel hat zwei Wochen Zeit für Lösung im Asylstreit

Zur Lösung des Unionsstreits um Zurückweisungen von Flüchtlingen an der Grenze kann die deutsche Kanzlerin Angela Merkel bis Monatsende über europäische Lösungen verhandeln.

Im «Umfeld» des EU-Gipfels am 28. und 29. Juni werde sie mit europäischen Partnern über bilaterale Vereinbarungen sprechen, sagte Merkel am Montag nach den Sitzungen der CDU-Gremien. Danach gebe es aber «keinen Automatismus», hob die CDU-Vorsitzende hervor.

Im «Lichte des Erreichten» solle dann über das weitere Vorgehen entschieden werden, betonte Merkel. Die Kanzlerin sagte, dieser von ihr in dem Streit mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gemachte Vorschlag setze sie «unter Verhandlungsdruck». Von Seehofer angedrohte nationale Alleingänge lehnte die Kanzlerin abermals ab.

Seehofer ist demnach einverstanden damit, dass Merkel bis Ende des Monats versucht, im Streit über die Zurückweisung bestimmter Flüchtlinge an der deutschen Grenze eine europäische Lösung zu erarbeiten.

Seehofers Alleingang verhindern

Wie der frühere Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich am Montag über Twitter aus dem CSU-Vorstand berichtete, wird Seehofer für «Anfang Juli» die von ihm geplanten Zurückweisungen bestimmter Flüchtlinge an der deutschen Grenze vorbereiten. Damit kann Merkel versuchen, auf dem EU-Gipfel Ende Juni eine europäische Asylreform durchzusetzen und damit ein von Seehofer geplantes einseitiges deutsches Vorgehen zu verhindern.

Friedrich bestätigte Angaben aus CSU-Kreisen, wonach ab sofort an den deutschen Grenzen Asylbewerber zurückgewiesen werden, für die ein Einreise- oder Aufenthaltsverbot in Deutschland gilt.

Merkel droht Seehofer mit «Richtlinienkompetenz»

Merkel lehnt einen nationalen Alleingang in der Flüchtlingspolitik ab. Sie setzt darauf, eine Lösung unter dem Dach der Europäischen Union zu erreichen, und strebt bilaterale Abkommen mit Staaten wie Italien, Österreich, Griechenland oder Bulgarien zur Zurückweisung von Flüchtlingen an.

Es sei eine «Frage der Richtlinienkompetenz», in anderen Staaten registrierte Flüchtlinge zurückzuweisen, sagte Merkel am Montag in Berlin. Die Kanzlerin zog damit in dem Konflikt mit Seehofer eine klare rote Linie.

Seehofer sieht Union «noch längst nicht überm Berg»

Horst Seehofer sieht CDU und CSU in ihrem Flüchtlingsstreit «noch längst nicht überm Berg». Er bedaure sehr, dass die Merkel nun gewährte Frist von zwei Wochen für so viel Faszination sorge, sagte Seehofer in München vor Journalisten. Es gehe «nur vordergründig» um diese zwei Wochen – «in der Substanz» gehe es um die grundlegenden Fragen des Streits.

Trump äussert sich zur Lage in Deutschland

US-Präsident Donald Trump hat sich in die innenpolitische Debatte in Deutschland um die Einwanderungspolitik eingeschaltet und der Bundesregierung eine Vertrauenskrise bescheinigt. «Die Menschen in Deutschland wenden sich gegen ihre Führung», schrieb Trump am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Das Thema Migration «erschüttert die ohnehin schon prekäre Koalition in Berlin», fügte er hinzu.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. Juni 2018

Conte in Berlin

Merkel trifft noch am Montagabend mit dem neuen italienischen Regierungschef Giuseppe Conte zusammen. Italien ist am meisten betroffen von neu ankommenden Flüchtlingen aus Afrika, von denen aber viele weiter nach Norden ausreisen. Die neue Regierung in Italien machte aber bereits deutlich, dass sie eine wesentlich härtere Gangart umsetzen will.

Der deutsche Innenminister Seehofer, in dessen Bundesland Wahlen anstehen, drohte, an den deutschen Grenzen künftig Asylbewerber zurückweisen, die schon in anderen EU-Ländern registriert sind. Damit setzte er Merkel und die Koalition unter Druck. (nag/AFP)