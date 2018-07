Mesut Özil äussert sich sehr wohl politisch

In den letzten Tagen hat man vieles erfahren über Mesut Özil, erstaunlicherweise am meisten über seine Kindheit in Gelsenkirchen. Wie er in der Schule vor sich hinträumte, wie er aus dem Fenster blickte und eine Baustelle beobachtete, die später eine Arena hervorbringen und eine neue Fussball-Ära für Schalke einläuten sollte. Dargestellt wird ein kleiner Junge, von dem die Rede ist, er sei auch noch abends mit einem Fussball ins Bett gegangen. Das ist die nette Version für: Ausser Fussball hatte und hat dieser Mesut Özil eigentlich keine Interessen.

Es sind Beiträge, die den heute 29-Jährigen nach seinem Rücktritt aus der deutsche Nationalmannschaft entweder gänzlich freisprechen wollen von jeglichem Fehlverhalten oder ihm zumindest ein gerüttelt Mass Verständnis entgegenhauchen. Als wäre Özil ein Opfer einer ganzen Nation, Deutschlands, die ihn nicht mehr als einen der ihren ansieht, die ihn «hinausgeekelt» hat, wie Serkan Abrecht gestern in der BaZ schrieb – weil er vor der Weltmeisterschaft für ein Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan kritisiert worden war. Und es nun immer noch wird, weil er sich in einer dreiteiligen Abrechnung mit Verband, Medien und Sponsoren bitterlich darüber beklagt, dass dieses Bild nur eine Geste der Höflichkeit gewesen sei – und keine politische.

Mit Texten über seine Kindheit wird ihm nun zu Hilfe geeilt und die Haltung gestützt: Politik interessiert diesen Mann wirklich nicht. Abrecht schreibt dann auch: «De facto verliert Deutschland einen hervorragenden Fussballer, weil er nicht politisch werden wollte und das Pech hatte, türkische Wurzeln zu haben.»

Rücktritt aus freien Stücken

Das ist gleich mehrfach falsch. Erstens verliert Deutschland keinen hervorragenden Fussballer, weil sich dieser nicht politisch äussern wollte, sondern weil dieser aus freien Stücken zurückgetreten ist. Zweitens ist Özil, selbst wenn er sich nicht sonderlich für politische Geschäfte interessieren sollte, alles andere als apolitisch: Früher, als er noch mehr gesprochen hat, äusserte er sich zu seiner Rolle als Deutschtürke, seinen zwei Herzen, seinen Wurzeln – und erklärte, wie er, diese Ausgangslage berücksichtigend, seine Entscheide zu fällen gedenke. Immer wieder hat er sich also über Themen wie «Migration» und «Integration» geäussert, sich also intensiv mit sozialen Brennpunkten beschäftigt, die politischer nicht sein könnten. Wenn er sich heute beklagt, wenn er gewinne, sei er Deutscher, aber ein Migrant, wenn er verliere: Dann ist das eine hochpolitische Aussage. Drittens könnte man sich fragen, ob Deutschland wirklich einen hervorragenden Fussballer verliert. Uli Hoeness hat nicht unrecht, wenn er sagt, dass Özil seinen letzten Zweikampf vor der WM 2014 gewonnen habe.

Viertens ist es ein gefährlicher Vorwurf Abrechts, wenn er vom Pech Özils schreibt, türkische Wurzeln zu haben, und daraus folgert, dass «in Özils Brust kein deutsch-türkisches Herz schlagen darf, ausser er politisiert so, wie man es von ihm verlangt». Das hat niemand vom Menschen gefordert, sondern vom Nationalspieler und Repräsentanten Özil. Das ist ein grosser Unterschied.

Fünftens wird nicht von «deutschen Leitmedien» auf ihn eingedroschen und denunziert, wie Abrecht schreibt, die Einordnungen halten sich ziemlich die Waage. Und wenn dasselbe auch «deutschen Promi-Sternchen» vorgeworfen wird, werden die Argumente enorm dünn. Die grossen Linien wurden noch selten von Z-Promis verschoben. Einzig seine Enttäuschung über das äusserst unvorteilhafte Verhalten des Deutschen Fussball-Bundes ist nachvollziehbar.

Gegen den Rest der bösen Welt

Es bleibt dennoch ein Jammeri-Rücktritt eines Gekränkten, vielleicht auch Unverstandenen. Aber für mehr Verständnis hätte Özil selber aktiv werden müssen, hätte darüber sprechen können, wie er sich fühlt mit zwei Heimaten, wo er seine beiden Herzen vereinigen kann, wo ihm Schwierigkeiten begegnen. Özil schwieg. Bis zu seiner schriftlichen Abrechnung, die er kaum selber verfasst hat. Er benannte da üble Beleidigungen eines SPD-Politikers und eines Theaterintendanten. Es schien, als wollte er aufzeigen: Seht her, Rassisten gibt es nicht nur in der AfD, sondern auch in der Mitte der Gesellschaft. Seht her, wie ich von einem ganzen Land diskriminiert werde.

Das erinnert, ob Zufall oder nicht, an die Methoden Erdogans. Wir gegen den Rest der bösen Welt.

Özil hat dabei einiges vergessen. Zum Beispiel, dass auch ein linker Politiker oder ein Kunstschaffender ein Idiot oder sogar ein Rassist sein kann. Und es entfiel ihm offensichtlich, wie er von vielen als begnadeter Regisseur bewundert wird, von Millionen deutscher Fussballfans bejubelt. Als die Türkei für ein EM-Qualifikationsspiel 2010 in Berlin gastierte, wurde er von Tausenden Deutschtürken massivst ausgepfiffen, als «Vaterlandsverräter» und «deutscher Hurensohn» beschimpft. Und der Trainer, die Mannschaft, die Fans, ja Deutschland?

Stellten sich hinter ihn.

Ein Grossteil würde das immer noch tun. Aber Özil ist, mal wieder, lieber abgetaucht, hat sich einer Debatte verweigert. Und sendet an die vielen Doppelbürger im Land ein verheerendes Signal: Selbst ich Hochdekorierter werde diskriminiert. Wehrt euch auch. Das kann für eine sowieso schon aufgewiegelte Bevölkerung wie Gift wirken.

Es ist Fakt, dass ein lehrstellensuchender Özil von gewissen Betrieben nicht die gleichen Rechte erhalten dürfte wie einer mit Namen Müller oder Neuer. Dabei war Özil stets privilegiert: Ihm wurde nie etwas verwehrt, schon gar nicht aus rassistischen Motiven, sondern er wurde gefördert, genoss die beste Ausbildung, erhielt Lob für seine besonnene Art, für seine Integration auch.

Wie er wirklich denkt, in welchem Umfeld er sich bewegt, hat er nun klar aufgezeigt. Vor zwei Jahren hat er seinen türkischen Pass abgegeben. Es entsteht nun zumindest der Verdacht, er hätte sich lieber anders entschieden. sebastian.briellmann@baz.ch (Basler Zeitung)