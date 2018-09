Minimale Regierungsumbildung in Frankreich

Die französische Regierung ist nach der Besetzung von zwei vakanten Posten wieder komplett. Als Nachfolger von Nicolas Hulot, der vor einer Woche mit Klamauk seinen Rücktritt als Staatsminister für Umwelt und den solidarischen Energiewandel eingereicht hatte, ist der bisherige Vorsitzende der Nationalversammlung François de Rugy (44) nominiert worden.

Der Ex-Grüne, der für seine Partei zuerst selber bei den Präsidentschaftswahlen von 2017 kandidieren wollte, von seinen Parteikolleginnen und -kollegen aber nicht nominiert wurde, hatte Emmanuel Macrons Wahl unterstützt. Der Staatschef kann ihn deswegen als total loyal und politisch risikolos einschätzen. Allerdings hat de Rugy längst nicht das Format des äusserst populären Ex-Ministers Hulot.

Gemässigter Umweltpolitiker

Mehrere bekannte Umweltpolitiker hatten dem Vernehmen nach das Ansinnen, als Verantwortliche für die Klimapolitik in die Regierung einzutreten, mehr oder weniger dankend abgelehnt. Unter ihnen der frühere grüne EU-Abgeordnete Daniel Cohn-Bendit, der weiterhin zu Macrons Beratern zählt, aber auch die frühere Umweltministerin und sozialistische Präsidentschaftskandidatin Ségolène Royal und zuletzt auch der Topfavorit der französischen Medien, der derzeitige WWF-Direktor Pascal Canfin. Man erwartete eine grosse Überraschung, statt dessen hat Macron nun die naheliegendste Wahl getroffen.

Der aus Nantes an der Atlantikküste stammende François de Rugy gilt als gemässigter Umweltpolitiker. Er bezeichnete sich selber als «pragmatisch in Wirtschaftsfragen» und als «eher liberal». Er hatte seine politische Karriere auf kommunaler Ebene zuerst für die Partei Génération Ecologie und danach für die Grünen (Les Verts) begonnen, für die er dann ab dem Jahr 2007 Abgeordneter war. De Rugy trat unter anderem als Kritiker des (inzwischen aufgegebenen) Flughafenbaus in Notre-Dame-des-Landes bei Nantes in Erscheinung, distanzierte sich aber von den militanten Besetzern auf dem Gelände.

Bei den Grünen von Europe-Ecologie-Les Verts lehnte er 2015 den Linkskurs der Parteichefin Cécile Duflot ab. Er befürwortete eine aktive Regierungsbeteiligung unter Präsident François Hollande. Er trat deswegen aus der Partei aus und schloss sich als Unabhängiger der sozialistischen Fraktion in der Nationalversammlung an.

Politische Öffnung

Seine Wahl als Vorsitzender der Nationalversammlung mit dem Segen von Präsident Macron sollte neben der Nominierung von Ministern von links und rechts ein Zeichen der politischen Öffnung der neuen Staatsführung sein. Bei seinem Amtsantritt sagte de Rugy mit einer Geste in die Richtung der Bänke der Abgeordneten im Saal: «Die Wahrheit sitzt hier weder links noch rechts.»

Auch der Posten der Sportministerin Laura Flessel, die gestern eher überraschend und angeblich «aus persönlichen Gründen» ebenfalls aus der Regierung ausgeschieden ist, musste neu besetzt werden.

Die über Sportkreise hinaus bekannte ehemalige Olympiasiegerin im Fechten wird durch eine weit weniger bekannte Ex-Sportlerin ersetzt: Die 1975 in Bukarest geborene und in Frankreich eingebürgerte Roxana Maracineanu (43) war als Schwimmerin international erfolgreich. Sie muss sich in ihrer neuen Tätigkeit mit stark verminderten Krediten begnügen, die womöglich auch ein Grund für Flessels Rücktritt waren.

Macron in Umfragen abgestürzt

Letztlich begnügte sich Macron vorläufig damit, zwei unverhofft entstandene Löcher zu stopfen, ohne dabei den Eindruck einer Dringlichkeit oder Panik zu erwecken. Seit dem Sommer aber mehren sich seine Schwierigkeiten, und die beiden Rücktritte mussten in diesem Kontext als Symptome einer politischen Autoritätsschwäche interpretiert werden. Nach der Affäre um seinen gewalttätigen Ex-Leibwächter Benalla und auch aufgrund der zunehmend schwächeren Wirtschaftsleistungen ist Macron in den Umfragen um zehn Punkte abgestürzt. Sein Anteil positiver Meinungen ist auf 31 Prozent gesunken, damit steht er noch schlechter da als François Hollande (32 Prozent) zum selben Zeitpunkt.

Der sonst so selbstsicher auftretende Macron zögert seit Tagen mit der Entscheidung, die Quellenbesteuerung der Einkommen wie angekündigt am 1. Januar einzuführen – oder nicht. In einem internen Bericht war von «Hunderttausenden von Bugs und Pannen» die Rede gewesen. Der psychologische Schock wegen der ungewohnten direkten Steuerabzüge auf den Gehältern mit Folgen für den Inlandsverbrauch und das Wachstum könnte für das Image des Präsidenten verheerend wirken.