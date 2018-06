Mit Allahs Segen

Am Tag danach wird Bilanz gezogen. Mevlüt Cavusoglu zum Beispiel, der vermutlich scheidende türkische Aussenminister, weiss, warum sein Staatschef am Sonntag tatsächlich den Sieg davongetragen hat. «Alle Muslime der Welt haben gebetet, dass Recep Tayyip Erdogan gewinnen soll», erklärte der Minister gestern. Die neue, national-islamistische Prägung des türkischen Präsidialregimes kündigt sich schon an.

Cavusoglu zieht für Erdogans Partei AKP als Abgeordneter ins neue Parlament ein. Laut nun geltender Verfassung bedeutet dies, dass der Karrierediplomat nicht mehr als Minister ernannt werden könnte. Der amtierende EU-Minister Ömer Celik könnte ihm folgen; das EU-Ressort soll ohnehin im Aussenministerium aufgehen.

Kampf gegen Ein-Mann-Regime

Auch Muharrem Ince, der gescheiterte Kandidat der Oppositionspartei CHP, trat gestern in Ankara vor die Presse. Auch wenn die Wahl unfair gewesen sei, nehme er das Wahlergebnis an, sagte Ince und – sehr ungewöhnlich in der türkischen Politik – entschuldigte sich gleich zweimal bei seinen Anhängern für das Abschneiden.

Rund 30 Prozent oder 15 Millionen Stimmen hatte Ince als Kandidat der sozialdemokratisch-kemalistischen CHP für das Präsidentenamt erhalten; 30 Millionen seien das Ziel gewesen, sagte er und kündigte die Fortsetzung des politischen Kampfs gegen das «Ein-Mann-Regime» Erdogans an: «Anstelle eines 50 Tage langen Wahlkampfs werden wir mit einem 500 Tage langen, 5000 Tage langen Kampf weitermachen.» Mit dem Verfassungswechsel habe die Türkei mit ihren demokratischen Werten und mit 143 Jahren Parlamentarismus gebrochen, so der Oppositionspolitiker.

Viele Unregelmässigkeiten

Die Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) gaben eine kritische Bewertung ab: Zwar hatten die türkischen Bürger bei den Präsidenten- und Parlamentswahlen eine wirkliche Wahlmöglichkeit. Die Bedingungen für den Wahlkampf waren aber ungleich, Präsident und Regierungspartei genossen Vorteile, die Pressefreiheit sei eingeschränkt.

Zu Berichten über Manipulationen am Wahltag nahmen die OSZE-Beobachter nicht Stellung. In der Grenzprovinz Sanliurfa, wo es besonders viele Unregelmässigkeiten gegeben haben soll, waren sie wegen der Sicherheitslage nicht präsent. Die neugewählten 600 Abgeordneten sollen am kommenden Montag vereidigt werden. Der bisherige Regierungschef und Erdogan-Vertraute Binali Yildirim, dessen Amt nun abgeschafft wird, soll neuer Parlamentspräsident werden. Auch Staatschef Erdogan wird seinen Eid im Parlament ableisten und dann seine erste Regierung bilden.

«Wir sind die Schlüsselpartei»

Erdogans Verbündeter, die rechtsgerichtete Nationalistenpartei MHP, dürfte bei der Verteilung der Pfründe nun grosszügiger bedacht werden und wohl auch einen Posten als Vizepräsident erhalten. «Wir sind die Schlüsselpartei geworden», sagte ihr Chef Devlet Bahceli, ein Veteran der türkischen Politik, der sein Publikum mit abgespreiztem Zeigefinger und kleinem Finger zu begrüssen pflegt, dem «Wolfskopf» der Nationalisten.

Im Parlament verschafft die MHP Erdogans Partei eine komfortable Mehrheit von 343 Abgeordneten. Damit sind keine Störgeräusche während Erdogans nächster fünf Jahre im Amt zu erwarten. Die Wiedereinführung der Todesstrafe ist eines der Lieblingsthemen der Ultranationalisten. Erdogan hatte schon mehrmals öffentlich versichert, dass er ein solches Gesetz unterzeichnen würde.

Dass sich die MHP trotz der Abspaltung der Nationalisten um die glücklose Präsidentenkandidatin Meral Aksener und fast völligen Verzichts auf einen Wahlkampf mit elf Prozent praktisch auf gleichem Niveau gehalten hat, überraschte viele in der Türkei. Ein neues starkes Lager von Ultranationalisten, Islamisten und konservativen Türken ist bei diesen Wahlen entstanden.

Die Wahlforscher haben es nicht kommen sehen. Für Europa aber bedeutet dies eine dauerhafte Konfrontation: Die Europäer müssen weit mehr noch als in den vergangenen Jahren mit einer antiwestlichen, nationalistischen und unablässig auf den Islam pochenden Führung in der Türkei umgehen.

Wird der Dissens zwischen Europa und Erdogans Türkei auch Konsequenzen haben? Ein Präsidialsystem in der Türkei ohne Gewaltenteilung und Kontrolle entgegen den Empfehlungen des Europarats muss zur offiziellen Aussetzung der Beitragsverhandlungen führen. Das sagte gestern Rebecca Harms, langjährige Aussenpolitikerin der Grünen im Europaparlament, nicht etwa ein Minister einer der rechtsgeführten, türkeikritischen Regierungen in Europa.

Börse mit Verlusten

Die Börsen hat Erdogans Doppelsieg jedenfalls nicht beeindruckt. Leichte Gewinne der Türkischen Lira nach Bekanntwerden der Wahlergebnisse wendeten sich im Verlauf von gestern in Verluste. Auch der Börsenindex Bist in Istanbul gab nach.

Staatsverschuldung durch die Megaprojekte, die hohe Inflation von mehr als zehn Prozent und die Zweifel ausländischer Investoren an der Vertrauenswürdigkeit der Türkei werden Erdogan in den nächsten Monaten zu schaffen machen. Die Schuld für die Wirtschaftsprobleme im Land wird der Staatschef, nach der Wahl mit Selbstbewusstsein aufgepumpt, wohl noch lauter dem Westen in die Schuhe schieben. (Basler Zeitung)