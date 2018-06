Wann immer die EU in Schwierigkeiten gerät, wie etwa zu Beginn dieser Woche, als Italien im politischen Chaos zu versinken schien, ist meistens ein Deutscher zur Stelle, der irgendetwas Ungeschicktes sagt, und so alle Vorurteile gegenüber einer von den Deutschen dominierten EU bestätigt: «Die Märkte», sagte also Günther Oettinger, EU-Kommissar für Haushalt und Personal, «werden die Italiener lehren, bei den nächsten Wahlen nicht für populistische Parteien zu stimmen.» Und weil Oettinger ein Deutscher ist, klang das Wort «lehren» genauso, wie wir Nicht-Deutschen uns das vorstellen: Oettinger, der Oberstudienrat, eine Kreuzung aus Domina und Kaiser Wilhelm II., der die Spaghetti-verschlingenden, faul unter der Mittelmeersonne sich erholenden Italiener zur Pflicht ruft. Nachsitzen mit Deutschland. Seit Oettingers Äusserungen südlich der Alpen angekommen sind, ist Italien, eine der ältesten und elegantesten Kulturnationen der Weltgeschichte in Aufruhr. Seit 1943, als die Nazis das Land besetzten, waren die Deutschen hier nie mehr so unpopulär. Haben sie das verdient?

Oettinger wohl kaum, denn wie so oft in diesen Zeiten der Fake News war das inkriminierte Zitat streng genommen eine Fälschung. Ein Journalist der Deutschen Welle, der mit Oettinger ein Interview geführt hatte, fasste dessen Aussagen zusammen, um so via Twitter für seinen Beitrag zu werben, doch dabei nahm sich der Journalist viele Freiheiten heraus, so viele, dass seine Vorabmeldung mit einer Zusammenfassung nichts mehr zu tun hatte – selbst wenn man einräumt, dass Oettinger zum ausufernden, kryptischen Kommentar neigt.

Tatsächlich hatte Oettinger gesagt: «Meine Sorge ist, und meine Erwartung ist, dass die nächsten Wochen zeigen, dass die Märkte, dass die Staatsanleihen, dass die wirtschaftliche Entwicklung Italiens so einschneidend sein könnte, dass dies für die Wähler doch ein mögliches Signal ist, nicht Populisten von links und rechts zu wählen.»

Leiden an der Wirklichkeit

Von «lehren», von deutscher Zucht und Ordnung, wie wir, insbesondere aber die Italiener, das bereits gehört hatten, also keine Spur, vielmehr vernehmen wir die Sätze eines Anti-Rhetorikers, der am Ende seines Lateins war, auch wenn er vorgab, Deutsch zu sprechen. Inhaltlich verriet Oettinger dennoch genug, um eine Haltung erkennbar zu machen, die zwar nicht empörend, dafür umso entlarvender ist: Wer sorgt für instabile Verhältnisse? Der Wähler, weil er die falschen Parteien wählt, oder Politiker wie Oettinger, die seit Jahren ein Währungssystem verteidigen und durchsetzen, das nicht funktioniert?

Italiens Wirtschaft ist seit Jahren faktisch kaum mehr gewachsen – dafür gibt es manche Ursachen, viele sind hausgemacht, aber am Euro liegt es auch, der die deutsche Exportindustrie begünstigt, während er die italienische ruiniert. Deswegen verzweifeln die Italiener, deswegen wählen sie die etablierten Parteien ab, deswegen setzen sie auf neue, ungeprüfte Kräfte. Oettinger wirkt wie jemand, der mit seinem Auto in die Wand fährt und dafür die ungünstige Lage der Wand verantwortlich macht.

Es hat etwas Tragisches: Seit Jahren mehren sich die Zeichen, dass der Euro Südeuropa wirtschaftlich zersetzt und politisch destabilisiert, und alle, die es sehen wollen, können es erkennen, doch jedes Mal, wenn in einem Land am Mittelmeer diese unhaltbaren Zustände von Neuem eine Krise herbeiführen, tut man in Brüssel so, als wäre man ehrlich überrascht. Selten hat es einer politischen Elite in Europa dermassen an Realitätssinn gemangelt, selten hat es eine erfolglose Elite verstanden, alle anderen für ihren Misserfolg verantwortlich zu machen. Wenn die Realität sich nicht den Vorstellungen dieser Politiker anpasst, muss es an der Realität liegen, wenn die Wähler diese Realität beklagen und sich dementsprechend vorsehen oder wehren, dann werden sie als Populisten denunziert, also gefährliche Fantasten, und die Realität wird beschimpft. Wahrscheinlich ist auch die Realität populistisch geworden.

Warum verstehen intelligente Menschen wie etwa Günther Oettinger ihre eigene Welt nicht mehr? Es gibt derzeit im Westen kaum ein Land mehr, das nicht über eine populistische Opposition verfügt. Das sollte es den etablierten Politikern eigentlich erleichtern, sich an der Macht zu halten; sie müssten lediglich darauf eingehen, was ihnen die Opposition mitteilen will. Denn wie immer in der Politik kommt eine Opposition nur dann auf, wenn sie echte Probleme ortet und zum Ausdruck bringt – ohne Leid, ohne Verzweiflung und ohne Not lässt sich niemand zum Widerstand bewegen. Wer glaubt, Wähler liessen sich mit ein paar überzogenen oder weltfremden Parolen mobilisieren, hat von Politik nichts verstanden. So gesehen, ist es historisch geradezu beispiellos, was sich die derzeitige Elite Europas antut: Sie wird sich selber zerstören und von der Macht vertreiben, weil sie so stur darauf besteht, die Probleme ihrer einstigen Wähler nicht wahrnehmen zu wollen. Es ist eine Art Selbstversehrung im Gang, die diese Politiker viel kosten wird, noch mehr aber uns alle. Ein Europa in der permanenten Krise wird die Folge sein. Statt gravierende Probleme zu lösen, behauptet diese Elite, es gebe diese Probleme gar nicht.

Die Befreiung Italiens

Liegt die Misere am Mittelmeer an den Deutschen? Selbstverständlich nicht. Ohne deren geduldige, unendlich wirkende Zahlungsbereitschaft wäre die EU längst auseinandergefallen. Statt die Deutschen für ihr Schicksal verantwortlich zu machen, wäre den Südeuropäern zu raten, sich selber zu befreien: weniger von den Deutschen, sondern von der EU oder vom Euro. Es sind die Südeuropäer selber, die den grossen Schritt nicht wagen – und dennoch die Deutschen für die eigene Schwäche tadeln. Sie haben sich selber von Berlin abhängig gemacht – und werfen nun Berlin vor, sie zu unterjochen. Untertanen zu sein, ist manchmal auch eine freie Entscheidung. Was hält Griechenland im Euro? Was Italien?

Vor diesem Hintergrund ist es eine gute Nachricht, dass nach etlichen undemokratischen Störmanövern vonseiten des italienischen Establishments nun in Rom eine neue Regierung der linken und rechten Populisten antritt. Versagt sie, was wahrscheinlich scheint, hat der Wähler immer die Möglichkeit, sie abzuwählen; führen die Populisten Italien stattdessen aus dem Euro, was wohl dringend wäre, haben die Italiener sich immerhin wie jenes stolze, reife und kultivierte Volk benommen, als das sie sich selber sehen. markus.somm@baz.ch (Basler Zeitung)