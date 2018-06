«Nenn mich Präsident»: Macron staucht Jugendlichen zusammen

«Wie gehts, Manu?», fragt ein Jugendlicher den vorbeigehenden Emmanuel Macron anlässlich eines offiziellen Auftritts des französischen Präsidenten in Paris. Die Floskel hätte Macron ja noch ertragen, aber nicht, wenn man ihn mir nichts, dir nichts mit dem Spitznamen anspricht und schon gar nicht, wen man an der Zeremonie zu Ehren französischer Widerstandskämpfer in der Gedenkstätte Mont-Valérien teilnimmt.

Macron bleibt vor dem langhaarige Schüler im Karo-Hemd stehen und setzt zur Belehrung an: «Nein. Nein, nein, nein, nein. Das kannst du nicht sagen», erwidert Macron. «Du bist hier bei einer offiziellen Zeremonie, und du solltest dich benehmen», so Macron. «Du kannst den Schwachsinnigen spielen, aber heute ist der Tag der Marseillaise, das Lied der Partisanen.»

Und dann macht Macron dem verblüfften Jugendlichen unmissverständlich klar: «Du nennst mich Präsident der Republik oder Monsieur!» Der Junge versteht die deutlichen Worte seines Präsidenten und antwortet kleinlaut: «Oui Monsieur.»

Und Macron legt nach: «Du musst die Dinge in der richtigen Reihenfolge machen. Bevor der Tag kommt, an dem du die Revolution anzetteln wirst, musst du zuerst ein Diplom machen und dich selbst ernähren können. Einverstanden? Erst dann kannst du anderen eine Lektion erteilen.»

Die Begegnung wurde auf Video festgehalten, welches weltweit die Runde macht. Diese Lektion an Anstand wird der junge Mann wohl so schnell nicht mehr vergessen. Zum versöhnlichen Abschluss tätschelt Macron den Arm des Jungen. (nag)