Norwegen schafft alle Pelztierfarmen ab

Gute Nachrichten für Füchse und Nerze: Die norwegische Regierung hat beschlossen, alle Pelzfarmen zu schliessen. Bis 2025 sollen sie stillgelegt werden.

Animal fur industry will be abolished in Norway before year 2025,

said the govt which was just reformed by adding centrist Venstre party to the coalition.



"We're incredibly happy that politicians finally listen to veterinary advice and opinion" said animal rights group NOAH.

-VG pic.twitter.com/ip8vyEN4BP