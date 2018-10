«O‘a spacest is»: Viel Spott für Bayerns Raumfahrtplan

Mit einem mehr als 700 Millionen Euro schweren Förderprogramm will die bayerische Staatsregierung den Freistaat zum Luft- und Raumfahrtstandort Nummer eins in Deutschland machen. Das Kabinett hat am Dienstag in München die auf zehn Jahre angelegte Strategie mit dem Titel «Bavaria One» beschlossen. Ministerpräsident Markus Söder weibelt am meisten für das Raumfahrtprogramm.

«Bavaria One» sei kein Hirngespinst, sondern ein strategisches Technologiekonzept, das wirtschaftliche Anbindung und wissenschaftlichen Nutzen bringe, äussert sich Söder über das Projekt. Es sei eine Konzeption, die darauf aus sei, durch Beobachtung aus dem Weltall Lösungen für bayerische und auch ganz praktische Probleme entwickeln zu können, so der CSU-Ministerpräsident weiter.

In einem Tweet von Söder ist er selbst bei einer Rede zu sehen, in der er die Raumfahrtstrategie verteidigt; im Hintergrund hängt ein überdimensionales Bild von Söder und das Logo von «Bavaria One».

Zukunft heisst Technologie. Bayern ist Marktführer: wir investieren in Digitalisierung, Robotik, künstliche Intelligenz, Hyperloop und Raumfahrt und entwickeln sogar Quantencomputer. pic.twitter.com/v3GpSi7YP5 — Markus Söder (@Markus_Soeder) 2. Oktober 2018

Die Kritik folgte prompt und von allen Seiten. Für Hubert Aiwanger, Fraktionschef der Partei Freie Wähler Bayern (FW), müsse das Projekt den Namen «Bavarian Grössenwahn» statt «Bavaria One» tragen. Bayern solle erst mal die nahe liegenden technischen Probleme des Wirtschaftsstandortes lösen, bevor man die Staatskasse ruiniere und in den Weltraum abhebe, so Aiwanger. In einem Tweet nannte er Söder zudem als Mr. Spock.

Seitens der SPD heisst es, dass es sich nur um eine grossspurige Ankündigung handle und der linke Bundestagsabgeordneter Andreas Wagner schreibt, er könne nur den Kopf schütteln: In München bekäme es man nicht mal hin, dass die S-Bahn pünktlich fahre.

Nicht hinbekommen, dass die S-Bahn pünktlich und verlässlich in München und Umland fährt, aber über ein Raumfahrtprogramm für Bayern nachdenken ... Da kann ich nur den Kopf schütteln. https://t.co/LsugIsNzBr #Söder #raumfahrt #bayern #sbahn — Andreas Wagner, MdB (@Andi_Wagner) 2. Oktober 2018

Doch damit nicht genug der Kritik und des Spottes in den sozialen Netzwerken. Hier einige weitere, auserwählte Tweets:

Der Affe

60 Jahre nachdem der erste Affe in die Erdumlaufbahn geschossen wurde, möchte auch Markus #Söder ins All. #BavariaOne — Georg Gauger (@greogwie) 2. Oktober 2018

Major Söder

Raumschiff Söderprise

"Der Weltraum - unendliche Weiten. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Söderprise, das mit seiner ein Mann starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt..." #ltwby18 https://t.co/upHeXcimsv — Timo Lokoschat (@Lokoschat) 3. Oktober 2018

Hinterm Mond

Juso-Chef Kevin Kühnert kommentierte Söders Tweet ebenfalls.

Worin Sie währenddessen nicht investieren: Bezahlbare öffentliche Wohnungen, gebührenfreie Kitas, unbefristete Jobs für Angestellte Lehrkräfte und vieles mehr.



Vielleicht muss man wirklich hinterm Mond leben, um Prioritäten so zu setzen. — Kevin Kühnert (@KuehniKev) 2. Oktober 2018

O‘a spacest is

O‘a spacest is



Weisswurst vs. Predator



2018: Lederhose im Weltraum



Söder: Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt



Die totale Verbayerung - Total Baycall



Masskrug Trubbers (Franken Edition)#csu #söder #BavariaOne #spaceforce https://t.co/VplJdVKaIu — BendaskeinZufallist (@Ben_Berlin_NK) 3. Oktober 2018

Laut «Augsburger Allgemeine» wäre Söder gerne Astronaut geworden. Dies könnte auch erklären, weshalb er die Kritiken massiv zurückweist. Bayern werde auf Dauer nur erfolgreich sein, wenn es den Blick in die Zukunft wagt. Es gehe nicht darum «Star Trek» zu machen. Man gehe ins Weltall, «um einen besseren Blick auf die Welt zu bekommen, einen besseren Blick für die kleinen Probleme, die wir hier haben», so Söder. (TA/NN)