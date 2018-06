Österreich greift bei Moscheen durch

Ein «unmoralischer Kanzler», der sich mit seinen 30 Jahren aufspiele und wegen der Türken durchdrehe – so hat der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan vor Kurzem gegen den österreichischen Regierungschef Sebastian Kurz gepoltert. Nun hat der – er ist in Wahrheit schon 31 – tatsächlich Zunder gegeben. Überraschend gab die österreichische Regierung gestern in einer eilig einberufenen Pressekonferenz die Schliessung von sieben Moscheen und die Ausweisung von mehreren Imamen bekannt. Grundlage für den Entscheid ist das österreichische Islamgesetz, das seit 2015 in Kraft ist.

Der Verdacht: Die muslimischen Geistlichen werden aus dem Ausland finanziert. In zwei Fällen stehe bereits fest, dass Imame ausgewiesen würden, sagte Innenminister Herbert Kickl. Im Visier der Behörden seien derzeit 60 der insgesamt 260 Imame in Österreich. Sie müssten das Land zusammen mit ihrer Familie verlassen, betroffen wären dann insgesamt 150 Menschen.

Österreich sei ein Land der Vielfalt und Religionsfreiheit ein hohes Gut, erklärte Kanzler Sebastian Kurz bei dem Presseauftritt, doch «Parallelgesellschaften, politischer Islam und Radikalisierungstendenzen haben in diesem Land keinen Platz».

Der Schritt wurde von der österreichischen Opposition einhellig begrüsst. Die «erste gescheite Massnahme dieser Bundesregierung» verkündete die sozialdemokratische SPÖ. Liberale Demokratien müssten sich gegen ihre Gegner wehren, zu diesen zähle auch der politische Islam, stellte die liberale Kleinpartei Neos fest. Nur die Grünen, die derzeit nicht im Parlament vertreten sind, warnten vor einem «PR-Gag» und einer beabsichtigten Wahlhilfe für Erdogan, um ein starkes Feindbild zu erhalten.

Wahlen in der Türkei

In zwei Wochen sind in der Türkei Präsidenten- und Parlamentswahlen. Erdogan strebt seine Wiederwahl und eine neuerliche absolute Mehrheit im Parlament an. Die politische Führung in Ankara reagierte gestern schnell auf die Nachrichten aus Wien. Präsidentensprecher Ibrahim Kalin nannte die Moscheenschliessung einen Beweis für die «populistische und rassistische Welle», die durch Österreich gehe. Muslime würden um des politischen Gewinns willen ausgegrenzt.

Kritiker in Wien machten geltend, die Rechtsregierung von ÖVP und FPÖ trieben Erdogan nun zu Beginn der Stimmabgabe der Auslandstürken in der Botschaft und in den Konsulaten nur weitere Wähler zu. Der Beschluss der österreichischen Regierung fällt zudem noch in den Fastenmonat Ramadan, in dem die Moscheen besonders stark besucht werden. Wien war offensichtlich bestrebt, diese heikle Entscheidung noch vor Übernahme der Ratspräsidentschaft der EU im Juli durchzuziehen.

Bei den sieben Moscheen, die nach einer Überprüfung durch Innenministerium und Kultusamt geschlossen wurden, handelt es sich um ein dem rechtsgerichteten islamistischen Milieu in der Türkei zugerechneten Gebetshaus am Antonsplatz im Wiener Stadtteil Favoriten sowie um sechs Moscheen der Arabischen Kultusgemeinde; drei von ihnen sind in Wien, eine in Klagenfurt und zwei in Oberösterreich. Dies sei erst der Anfang, kündigte Vizekanzler Christian Strache, der Vorsitzende der FPÖ, an. In Österreich gibt es rund 350 Moscheen.

Neues Islamgesetz seit 2015

Noch als Staatssekretär für Integration hatte der heutige Kanzler Kurz die Annahme eines Islamgesetzes initiiert, um sicherzustellen, dass sich islamische Einrichtungen in Österreich auf dem Boden von Rechtsstaat und Demokratie bewegten. Mit dem Gesetz wurde auch die Auslandsfinanzierung von Moscheen und islamischen Bildungsstätten untersagt. Dies traf vor allem auch die Türkisch-Islamische Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich (Atib), den verlängerten Arm des staatlichen türkischen Religionsamtes Diyanet. Dieses ist in den bisher 15 Regierungsjahren von Erdogan massiv ausgebaut geworden.

Kurz drehte mit dem Islamgesetz von 2015 die Politik seiner ebenfalls konservativen Vorgänger im Aussenministerium um. Sie hatten ein Kooperationsprogramm mit dem Diyanet organisiert, bei dem Imame, die in Moscheen nach Österreich entsandt wurden, eine Schulung über die österreichische Gesellschaft und Politik erhielten. Dies hatte den Vorteil, dass die Regierung eine gewisse Kontrolle über die Imame behielt.

Ein Skandal in einer Atib-Moschee in Wien im vergangenen April hatte die Überprüfung von islamischen Gebetshäusern und Imamen in Gang gesetzt. Damals waren Bilder einer Theaterinszenierung bekannt geworden, bei dem türkische Kinder Waffen trugen und auch als Tote figurieren mussten.

Auch in der Schweiz ist Radikalisierung in Moscheen und durch Imame immer wieder ein Thema. Die gesetzlichen Grundlagen für den Umgang mit islamischen Religionsgemeinschaften sehen hierzulande indes ganz anders aus als im Nachbarland. Im österreichischen Islamgesetz werden islamische Religionsgemeinschaften staatlich anerkannt, unterliegen aber auch klaren Vorgaben. So dürfen diese etwa Kirchensteuern einziehen, können aber auch vom Staat für Fehlverhalten sanktioniert werden. Dies ist in der Schweiz nicht der Fall. (Basler Zeitung)