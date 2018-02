Orhan Pamuk als Ehrenbürger unerwünscht

Recep Tayyip Erdogan droht den amerikanischen Soldaten mit einer «osmanischen Ohrfeige», wenn sie weiterhin kurdische Kämpfer in Syrien unterstützen. Deutsche Politiker hat der türkische Staatschef wiederholt in die Nähe von «Nazis» gerückt, weil sie ein Ende der EU-Beitritts-Gespräche mit Ankara erwägen. Den Niederländern warf er einen «verkommenen Charakter» vor, nachdem die Regierung Wahlkampfauftritte türkischer Minister untersagt hatte. Die Niederlande und Deutschland – das seien «Banditenstaaten», so Erdogan. Er reagiert gereizt, wenn er mit Kritik konfrontiert wird oder eine Verschwörung wittert.

Die Behörden in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo wollten es vermutlich gar nicht erst so weit kommen lassen. Sie haben ihre Pläne aufgegeben, dem türkischen Schriftsteller Orhan Pamuk die Ehrenbürgerwürde zu verleihen – aus Angst vor Erdogans Wut. Pamuk gehört zu den schärfsten Kritikern des türkischen Autokraten. In der Türkei existiere die Gedankenfreiheit nicht mehr, sagt der Nobelpreisträger. «Wir bewegen uns mit grosser Geschwindigkeit von einem Rechtsstaat zu einem Terrorregime.»

Erdogan fühlt sich als Aufpasser Bosniens

In Sarajevo hatte eine Kommission der Stadtverwaltung zunächst mit sieben zu null Stimmen für die Auszeichnung Pamuks gestimmt. Plötzlich wurde eine zweite Sitzung anberaumt, und eine Mehrheit kippte überraschend den Beschluss. Die Begründung: Pamuks Beitrag für die Stadt sei zu klein, um eine Ehrung zu rechtfertigen. Der Buchhändler Damir Uzunovic, der Pamuk vorgeschlagen hatte, reagierte schockiert nach der Blamage. Er sprach von einer verheerenden Botschaft, dass Pamuk in Sarajevo nicht willkommen sei. Für weltoffene Oppositionspolitiker in Bosnien gibt es nur eine Erklärung für den vorauseilenden Gehorsam gegenüber der Türkei: die Furcht der regierenden Parteien vor Erdogan.

Seit dem Putschversuch in der Türkei im Juli 2016 wird Bosnien von der Regierung in Ankara gedrängt, die Bildungseinrichtungen des Predigers Fethullah Gülen zu schliessen. Die türkische Entwicklungsagentur (Tika) hat in Bosnien für etwa 270 Millionen Franken vor allem Moscheen und Kulturdenkmäler aus osmanischer Zeit restauriert und ein paar Schulen gebaut. Das Balkanland wurde von 1463 bis 1878 von den Osmanen verwaltet. Erdogan führt sich seit Jahren als Schutzherr der bosnischen Muslime auf und behauptet, der ehemalige Staatspräsident Alija Izetbegovic habe kurz vor seinem Tod ihn gebeten, auf Bosnien aufzupassen. Also passt Erdogan auf. Er sagt, das Balkanland sei eine osmanische Provinz.

Pamuk arbeitet an einem Drehbuch über Sarajevo

Der türkische Regisseur Omer Erdogan hat im vergangenen Herbst in Sarajevo seinen Dokumentarfilm «Alija, letztes Bollwerk des Islams» als Premiere gezeigt. Unter den Ehrengästen war Alijas Sohn Bakir, er ist Mitglied des dreiköpfigen Staatspräsidiums Bosnien-Herzegowinas, Chef der regierenden SDA-Partei und bezeichnet sich als Freund Recep Tayyip Erdogans. Derzeit läuft im türkischen Staatsfernsehen eine Spielfilmserie über das Leben und das politische Engagement Alija Izetbegovics, der als Vordenker des politischen Islam im alten Jugoslawien mehrere Jahre im Gefängnis sass.

Auch Nobelpreisträger Orhan Pamuk beschäftigt sich derzeit mit der jüngeren bosnischen Geschichte. Laut lokalen Medien arbeitet er an einem Drehbuch über das Konzert des Stardirigenten Zubin Mehta in der zerschossenen und ausgebrannten Nationalbibliothek von Sarajevo. Die Aufführung fand am 19. Juni 1994 statt, damals war die bosnische Metropole von serbischen Nationalisten belagert. «Wir sind auch hier, um der Menschen zu gedenken, die diese Musik nicht mehr hören können», hatte Mehta damals gesagt. Allein in Sarajevo wurden während des Krieges mehr als 10’000 Zivilisten und Verteidiger der Stadt getötet. Laut bosnischen Medien hatte Pamuk eine Reise nach Sarajevo für den April geplant. Ob es nach dem Skandal dazu kommt, ist unklar.

Zubin Mehta dirigiert in der zerbombten Nationalbibliothek von Sarajevo, 1994.

Quelle: Youtube/Visionaria Art Group

(Tages-Anzeiger)