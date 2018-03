Politiker wollen AFD überwachen lassen

Medienberichten zufolge wird in den deutschen Verfassungsschutzämtern darüber diskutiert, bundesweit Material für eine mögliche Beobachtung der AfD sammeln zu lassen. Das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz habe dem Präsidenten des Bundesamtes, Hans-Georg Maassen, bereits Mitte Januar eine vertrauliche Analyse zu dem Thema vorgelegt, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Mittwoch unter Berufung auf Geheimdienstkreise.

Der deutsche Justizminister Heiko Maas (SPD) hält eine Beobachtung von Teilen der AfD durch das Bundesamt für Verfassungsschutz für möglich. «Zumindest einige Gruppen der AfD scheinen es offenbar darauf abgesehen zu haben, zur neuen politischen Heimat auch für Neonazis zu werden», sagte Maas dem «Spiegel» laut am Mittwoch verbreiteter Vorabmeldung. «Teile der AfD sind längst auf dem Weg, ein Fall für den Verfassungsschutz zu werden.»

Zugleich warnte der Justizminister davor, in einer möglichen Beobachtung ein Allheilmittel zu sehen. «Grundsätzlich dürfen wir es uns aber nicht so einfach machen und glauben, allein mit einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz seien die Probleme gelöst», sagte er. «Die Auseinandersetzung mit der AfD muss vor allem sachlich und politisch erfolgen.»

Rechtsgrundlage unklar

Auch der Vorsitzende des Geheimdienst-Kontrollgremiums des Bundestages (PKGr), Armin Schuster (CDU), plädierte dafür, die AfD stärker in Augenschein zu nehmen. «Die rechtsextremen Flügel in bestimmten Ländern wie Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden immer prägender für die AfD, eine Beobachtung in diesen Ländern durch die Landesämter für Verfassungsschutz halte ich daher für angemessen», sagte er der «Berliner Zeitung».

Dem Bundesamt für Verfassungsschutz käme dann im Wege seiner Zentralstellenfunktion die Aufgabe zu, den Informationsaustausch über diese Erkenntnisse zwischen den Ländern und dem Bund zu koordinieren. Eine Rechtsgrundlage für eine bundesweite Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz sehe er aber noch nicht, fügte Schuster hinzu.

Der stellvertretende PKGr-Vorsitzende Konstantin von Notz (Grüne) sagte der «Berliner Zeitung»: «Mir leuchtet ein, dass eine bundesweite Beobachtung von immer mehr Fachleuten gefordert wird. Denn die Entwicklung der AfD geht offensichtlich ins Extreme.» Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Burkhard Lischka, zeigte sich im Gespräch mit den «Stuttgarter Nachrichten» und der «Stuttgarter Zeitung» überzeugt, «dass zumindest der völkisch-nationalistische Teil der AfD ein Fall für den Verfassungsschutz ist».

Entzauberung im Parlament

Der designierte Innenstaatssekretär Stephan Mayer (CSU) steht Forderungen nach einer Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz skeptisch gegenüber. Es bestehe die Gefahr, der Partei dadurch einen «Märtyrerstatus» zu verschaffen, sagte der Innenexperte der Unionsfraktion der «Augsburger Allgemeinen». Wenn es aber zu einer engeren Zusammenarbeit der AfD mit dem islamfeindlichen Pegida-Bündnis komme, müssten die Verfassungsschutzbehörden eine Beobachtung der AfD oder von Teilen der Partei prüfen.

Die FDP forderte im Umgang mit der AfD «mehr Gelassenheit». Der FDP-Innenexperte Stephan Thomae sagte der «Augsburger Allgemeinen»: «In einer Demokratie muss die Entzauberung einer extremen Partei in erster Linie politisch im Parlament ausgetragen werden.» Sollte es allerdings Hinweise auf verfassungsfeindliche Bestrebungen innerhalb der AfD geben, «muss im Rahmen unserer rechtsstaatlichen Instrumente auch über eine nachrichtendienstliche Beobachtung nachgedacht werden», fügte Thomae hinzu. (amu/AFP)